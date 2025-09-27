Nghiên cứu trên cụ bà 117, tuổi tiết lộ 7 bí mật trường sinh

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Nghiên cứu trên cụ bà 117, tuổi tiết lộ 7 bí mật trường sinh

Anh Thư

(NLĐO) - Một phân tích toàn diện từ nhóm nghiên cứu Tây Ban Nha - Mỹ đã tiết lộ lý do người sống thọ nhất thế giới gần như "trường sinh bất lão".

Với cuộc đời dài 117 năm 168 ngày, cụ bà Maria Branyas Morera người Tây Ban Nha đã lập kỷ lục mới về người sống thọ nhất thế giới. Không chỉ độ tuổi mà sức khỏe của bà cũng đáng kinh ngạc. Một nghiên cứu mới đã tiết lộ 5 yếu tố chính tạo ra sự "trường sinh bất lão" đó.

Viết trên tạp chí Cell Reports Medicine, nhóm nghiên cứu Tây Ban Nha - Mỹ dẫn đầu bởi Viện Nghiên cứu Bệnh bạch cầu Josep Carreras (IJC - Tây Ban Nha) cho biết họ đã tiến hành phân tích multiomics toàn diện về bà Morera.

Kết quả cho thấy nhiều khía cạnh đặc biệt về cơ thể cụ bà trường sinh này.

Nghiên cứu trên cụ bà 117 tuổi tiết lộ 5 bí mật trường sinh - Ảnh 1.

Cụ bà "trường sinh" Maria Branyas Morera trong buổi đón sinh nhật tuổi 117 - Ảnh do gia đình cung cấp

Đầu tiên, bà Morera có mức độ viêm rất thấp, điều giúp bảo vệ cơ thể khỏi bệnh tim mạch và chứng mất trí nhớ.

Thứ hai, không có một biến thể di truyền đơn lẻ nào giải thích tuổi thọ đặc biệt của bà, nhưng nhiều alen (biến thể của một gene cụ thể nào đó) hiếm gặp trên các con đường liên quan đến chức năng miễn dịch, bảo vệ tim mạch và sức khỏe thần kinh dường như cùng nhau đóng góp cho điều này.

Thứ ba, mặc dù có telomere - cấu trúc bảo vệ nhiễm sắc thể - cực ngắn, nhưng bà vẫn khỏe mạnh. Phát hiện này cho thấy cấu trúc này không nhất thiết phản ánh mức độ lão hóa như chúng ta nghĩ.

Thứ tư, người phụ nữ này có các đột biến gien điển hình liên quan đến bệnh ung thư và bệnh tim mạch, nhưng lại không hề mắc, cho thấy khả năng phục hồi miễn dịch của bà rất tốt, một khả năng giúp con người chống lại các yếu tố nguy cơ về mặt di truyền.

Phân tích sâu hơn cho thấy hệ miễn dịch của bà có các tế bào T và tế bào B tuy mang dấu hiệu tuổi tác nhưng vẫn có các đặc điểm biểu hiện giống người trẻ, chính điều này đem lại khả năng phục hồi miễn dịch tốt.

Thứ năm, chức năng ti thể của bà rất mạnh mẽ, cho thấy khả năng sản xuất năng lượng được bảo toàn.

Thứ sáu, bà có khả năng chuyển hóa lipid hiệu quả, với triglyceride thấp, giảm cholesterol "xấu" và tăng cholesterol "tốt", tức các chỉ số "mỡ máu" hoàn hảo, do đó hệ tim mạch được bảo vệ.

Thứ bảy, hệ vi sinh vật đường ruột của bà rất "trẻ": Nồng độ vi khuẩn Bifidobacterium có lợi (thường giảm ở người cao tuổi) cao hơn mức bình thường, một loại vi khuẩn nổi tiếng với tác dụng chống viêm và liên quan đến lão hóa khỏe mạnh. Điều này có thể do bà ăn sữa chua hàng ngày.

Xét tuổi sinh học, bà Morera trẻ hơn khoảng 23,17 tuổi so với số tuổi trước khi bà qua đời, cho thấy tốc độ lão hóa chậm lại và bộ gene được bảo tồn.

Các kết quả trên đã giúp làm rõ nhiều yếu tố liên quan giấc mơ trường sinh mà nhân loại luôn tìm kiếm.

Dù nhiều yếu tố mang tính di truyền, nhưng cũng có các yếu tố liên quan đến lối sống: Ví dụ chúng ta có thể giữ hệ miễn dịch và các chỉ số mỡ máu luôn tốt nhờ chế độ tập luyện, ăn uống hợp lý, thường xuyên bổ sung các món có lợi khuẩn để đường ruột khỏe mạnh...

Tin liên quan

Để chỉ số này quá thấp, tuổi thọ có thể giảm

Để chỉ số này quá thấp, tuổi thọ có thể giảm

(NLĐO) - Một nghiên cứu dựa trên 85.000 người cho thấy BMI dưới 18,5 có thể liên quan đến nguy cơ tuổi thọ bị rút ngắn.

Con người sắp ngừng tăng tuổi thọ?

(NLĐO) - Một nghiên cứu dựa trên dữ liệu từ 23 quốc gia cho thấy tốc độ gia tăng tuổi thọ của con người đã qua đỉnh.

Tăng tuổi thọ thêm 20%: Tín hiệu hy vọng từ Tây Ban Nha

(NLĐO) - Một thí nghiệm đột phá trên động vật đã chứng minh hiệu quả của một liệu pháp kéo dài tuổi thọ mới, với hy vọng áp dụng cho con người trong tương lai.

tuổi thọ sữa chua trường sinh bất lão trường sinh thọ nhất thế giới Morera
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo