Cờ đỏ sao vàng thắp lên niềm vui đầu xuân ở xã Tân Vĩnh Lộc, TPHCM

Ngày 1-2, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Vĩnh Lộc (TP HCM), phối hợp cùng Đoàn Thanh niên địa phương tổ chức lễ ra mắt công trình "Tuyến đường cờ Tổ quốc" tại ấp 44.

Đại diện Đoàn Thanh niên Báo Người Lao Động trao bảng tượng trưng 300 lá cờ Tổ quốc cho xã Tân Vĩnh Lộc

Chia sẻ về sự kiện, ông Đặng Xuân Công Tuấn - Bí thư chi bộ ấp 44, xúc động cho biết trong không khí hân hoan hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 – 3.2.2026) và đón chào Xuân mới, diện mạo của tuyến đường qua ấp 44 đã trở nên rực rỡ và ý nghĩa hơn bao giờ hết.

Đây là thành quả từ sự quan tâm sát sao của lãnh đạo xã, sự kết nối nhiệt thành của Đoàn Thanh niên và đặc biệt là sự đồng hành hỗ trợ 300 lá cờ Tổ quốc từ Báo Người Lao Động.

Đại diện Đoàn Thanh niên Báo Người Lao Động trao bảng tượng trưng 300 lá cờ Tổ quốc cho xã Tân Vĩnh Lộc

"Thay mặt cho các đoàn thể và bà con tại ấp, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến lãnh đạo xã, xã đoàn, đặc biệt, trân trọng cảm ơn Báo Người Lao Động đã giúp đỡ để ấp 44 có được một công trình đường cờ rất màu sắc và ý nghĩa trong dịp đại lễ của đất nước và ngày Tết cổ truyền" - ông Tuấn nhấn mạnh.

Diện mạo của tuyến đường qua ấp 44 đã trở nên rực rỡ và ý nghĩa hơn bao giờ hết nhờ công trình "Đường cờ Tổ quốc"

Bà Hồ Ngọc Hiếu – Phó Chủ tịch UBND xã Tân Vĩnh Lộc, cảm nhận công trình "Tuyến đường cờ Tổ quốc" không chỉ làm đẹp cảnh quan nông thôn mà còn mang ý nghĩa sâu sắc trong việc khơi dậy niềm tự hào dân tộc.

Bà Hiếu cho hay song song với việc treo cờ, người dân còn tích cực tô tạo cảnh quan, trang trí khu vực xung quanh nhà ở và thực hiện tổng vệ sinh môi trường.

Địa phương đã tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân cách thức sử dụng dịch vụ công trực tuyến và các ứng dụng về chuyển đổi số

Phó Chủ tịch UBND xã Tân Vĩnh Lộc khẳng định, những hoạt động này mang lại ý nghĩa tinh thần rất lớn lao cho bà con trên địa bàn, đặc biệt là những hộ dân trực tiếp sinh sống trong khu vực triển khai mô hình.

Bên cạnh việc tạo khí thế thi đua sôi nổi, xã Tân Vĩnh Lộc còn lồng ghép nhiều hoạt động thiết thực chăm lo đời sống nhân dân. Theo đó, trong sáng cùng ngày, địa phương đã tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân cách thức sử dụng các dịch vụ công trực tuyến và các ứng dụng về chuyển đổi số trong sinh hoạt hàng ngày.