Thời sự Chính trị

UBND TPHCM có chỉ đạo về công trình "Đường cờ Tổ quốc - Đường hoa Côn Đảo" của Báo Người Lao Động

Tin, ảnh: LÊ VĨNH

(NLĐO) - UBND TPHCM đề nghị Báo Người Lao Động phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lễ khánh thành công trình "Đường cờ Tổ quốc - Đường hoa Côn Đảo"

UBND TPHCM vừa ban hành văn bản về việc tham dự lễ khánh thành công trình "Đường cờ Tổ quốc - Đường hoa Côn Đảo".

UBND TPHCM có chỉ đạo về công trình "Đường cờ Tổ quốc - Đường hoa Côn Đảo" của Báo Người Lao Động - Ảnh 1.

Lễ khánh thành công trình "Đường cờ Tổ quốc - Đường hoa Côn Đảo" sẽ diễn ra vào ngày 23-1-2026 (Ảnh minh họa)

Theo đó, UBND TPHCM đề nghị Báo Người Lao Động chủ động phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, UBND đặc khu Côn Đảo và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức lễ khánh thành công trình "Đường cờ Tổ quốc - Đường hoa Côn Đảo" vào ngày 23-1-2026. Chương trình phải bảo đảm an ninh trật tự, an toàn, tiết kiệm và đúng quy định pháp luật.

UBND TPHCM giao Văn phòng UBND thành phố và bộ phận tham mưu có liên quan tham dự sự kiện, kết hợp khảo sát, thẩm định nội dung đề xuất tổ chức các chương trình về nguồn tại đặc khu Côn Đảo theo chỉ đạo của Bí thư Thành ủy tại buổi thăm và làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ đặc khu Côn Đảo, bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm và đúng quy định pháp luật; đề xuất, tham mưu Chủ tịch UBND thành phố cử một Thường trực UBND Thành phố tham dự sự kiện và dự Lễ giỗ Nữ anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu theo quy định.

UBND TPHCM cũng giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND thành phố, UBND đặc khu Côn Đảo và các cơ quan đơn vị liên quan hỗ trợ Báo Người Lao Động tổ chức sự kiện, kết hợp khảo sát, tham mưu nội dung đề xuất tổ chức các chương trình về nguồn tại đặc khu Côn Đảo.

Côn Đảo lễ khánh thành Đường Hoa đường cờ báo Người Lao Động TPHCM
