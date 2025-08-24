HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Cô gái 18 tuổi bị nhóm người lạ “bắt cóc online”, ép cởi quần áo để quay clip

Như Quỳnh

(NLĐO) - Cô gái 18 tuổi bị nhóm người lạ "bắt cóc online", ép cởi quần áo, quay clip, yêu cầu gia đình đưa tiền chuộc.

Tối 24-8, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết vừa giải cứu một cô gái 18 tuổi nghi bị nhóm người lạ tổ chức "bắt cóc online" chỉ sau chưa đầy 40 phút kể từ khi tiếp nhận trình báo của gia đình nạn nhân.

- Ảnh 1.

Công an tỉnh Phú Thọ làm việc với nạn nhân D.T.L.. Ảnh: Theo Công an Phú Thọ

Trước đó, vào khoảng 16 giờ ngày 24-8, Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Phú Thọ và Công an phường Việt Trì tiếp nhận tin báo về việc em D.T.L. (SN 2007, ở Phường Việt Trì) bị một đối tượng giả danh công an gọi điện thoại qua Zalo đe dọa có liên quan đến 1 vụ án ma túy và rửa tiền. 

TIN LIÊN QUAN

Đối tượng đe dọa, yêu cầu em L. giữ bí mật, không được kể với bất kỳ ai, đồng thời phải làm theo mọi hướng dẫn nếu không sẽ bị bắt giam và đi tù. 

Đối tượng yêu cầu em L. cung cấp tài khoản Zalo, mật khẩu để chiếm quyền sử dụng; đồng thời yêu cầu em bắt xe ta-xi đến một nhà nghỉ cách xa gia đình, không được liên hệ với người thân. Tại đây, đối tượng bắt em L. cởi quần áo, la hét, giả là bị bắt cóc để quay clip. 

Sau đó sử dụng những hình ảnh nhạy cảm của em L. để gửi về cho gia đình và bắt gia đình phải chuyển số tiền chuộc 350 triệu đồng vào chính số tài khoản của em L. mà trước đó các đối tượng đã chiếm đoạt.

Sau khi nhận được tin báo, dưới sự chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh, và Đại tá Lâm Văn Vinh, Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh, Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao và Công an phường Việt Trì đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, giải cứu thành công em L., đưa trở về với gia đình an toàn, không gây thiệt hại về tài sản.

Khi xảy ra tình huống "bắt cóc online", báo ngay công an

Qua vụ việc trên Công an tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh cơ quan chức năng không làm việc với người dân qua điện thoại hoặc các tài khoản mạng xã hội. Người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, địa chỉ, số điện thoại, số tài khoản ngân hàng, Zalo, Facebook… cho người lạ. Khi xảy ra các tình huống tương tự, cần báo ngay cơ quan công an nơi gần nhất để kịp thời ngăn chặn, không để hậu quả đáng tiếc xảy ra.

