Pháp luật

Giải cứu thành công thanh niên 18 tuổi bị “bắt cóc online” tống tiền, đe dọa tính mạng

Nguyễn Tuấn

(NLĐO)- Các đối tượng sử dụng nhiều số điện thoại, liên tục gọi điện và đe doạ cứ 1 giờ chưa chuyển tiền là chúng chặt 1 ngón tay của nạn nhân.

Ngày 8-6, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết vừa giải cứu thành công vụ "bắt cóc online” đòi tiền chuộc 300 triệu đồng.

Giải cứu thành công thanh niên 18 tuổi bị “bắt cóc online” tống tiền, đe dọa tính mạng- Ảnh 1.

Các đối tượng giả danh cơ quan chức năng trao đổi với nạn nhân qua ứng dụng Google Meet

Vào trưa ngày 6-8, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh nhận được tin báo từ anh N.V.Đ. (ngụ phường Trấn Biên) về việc con trai anh tên là N.B.Đ (SN 2007) bị một số đối tượng chưa rõ lai lịch giữ và yêu cầu gia đình chuyển số tiền 300 triệu đồng. Các đối tượng nói đây là tiền N.B.Đ đã vay của các đối tượng, nếu gia đình anh N.V.Đ không thực hiện theo yêu cầu thì các đối tượng sẽ hành hung cháu N.B.Đ và bán ra nước ngoài.

Phía gia đình đã liên hệ cháu N.B.Đ và cháu xác nhận đang bị giữ, nói gia đình chuyển tiền cho các đối tượng để được về nhà.

Trong thời gian này, các đối tượng sử dụng nhiều số điện thoại, liên tục gọi điện, hối thúc chuyển tiền và đe doạ những người trong gia đình anh N.V.Đ. Nếu chuyển tiền trễ hạn chúng đưa ra cứ 1 giờ là chặt 1 ngón tay của nạn nhân.

Vào cuộc điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự đã nhanh chóng tiến hành các biện pháp xác minh và xác định vụ việc có dấu hiệu lừa đảo bằng hình thức “bắt cóc online” đang diễn ra phổ biến trong thời gian gần đây.

Giải cứu thành công thanh niên 18 tuổi bị “bắt cóc online” tống tiền, đe dọa tính mạng- Ảnh 3.

Tin nhắn các đối tượng gửi cho nạn nhân

Giải cứu thành công thanh niên 18 tuổi bị “bắt cóc online” tống tiền, đe dọa tính mạng- Ảnh 4.

Tin nhắn nạn nhân gửi cho gia đình

Đến 18 giờ cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP HCM xác định cháu N.B.Đ đang ở một khách sạn thuộc phường Linh Xuân, TP HCM nên đã tiếp cận, trấn an tinh thần và đưa cháu về làm việc an toàn, sau đó giao lại cho gia đình.

Qua sự việc trên, Công an tỉnh Đồng Nai khuyến cáo nhân dân đề cao cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo bằng hình thức "bắt cóc online" để cảnh giác, tránh rơi vào hoàn cảnh tương tự.

Thủ đoạn của các đối tượng là giả danh cơ quan chức năng, gọi điện cho nạn nhân và đọc chính xác các thông tin cá nhân của nạn nhân như: số CCCD, ngày tháng năm sinh, nơi ở… và cho biết nạn nhân liên quan đến đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản để uy hiếp, khống chế tinh thần và yêu cầu làm theo chỉ đạo của chúng.

Các đối tượng yêu cầu nạn nhân quay clip, chụp ảnh không mặc đồ để chứng minh không có hình xăm. Sau đó, chúng lưu lại tất cả các hình ảnh, video và sử dụng để uy hiếp nhằm hối thúc nạn nhân ép gia đình chuyển tiền. Chúng yêu cầu nạn nhân ra nhà nghỉ một mình và sử dụng ứng dụng Google Meet để cho chúng tiện liên hệ, theo dõi, chỉ đạo theo kịch bản đã dựng sẵn để liên hệ người thân trong gia đình chuyển tiền.


Cách hóa giải khi người thân bị "bắt cóc online"

(NLDO) - Sáng 7-8, Báo Người Lao Động tổ chức talkshow với chủ đề “BẮT CÓC ONLINE: KỊCH BẢN LỪA ĐẢO TINH VI VÀ CÁCH HÓA GIẢI”

Giải mã chiêu lừa "bắt cóc online": Khi hoảng loạn, lý trí tan biến

Để phòng ngừa và đối phó hiệu quả với "bắt cóc online", cần sự vào cuộc đồng bộ từ gia đình, nhà trường, cơ quan chức năng đến truyền thông

Giải mã chiêu lừa "Bắt cóc online" (*): Trang bị kỹ năng để không sập bẫy

Các nhóm "bắt cóc online" nghiên cứu kỹ cuộc sống của nạn nhân rồi mới thao túng tâm lý và uy hiếp tinh thần.

    Thông báo