Pháp luật

Cô gái ở Cần Thơ hoảng loạn tinh thần vì bị "bắt cóc online"

Ca Linh

(NLĐO)- Cô gái 18 tuổi ở Cần Thơ bị "bắt cóc online", đối tượng lừa đảo giả danh công an đe doạ và yêu cầu nạn nhân chuyển hàng trăm triệu đồng.

Công an phường Tân An, TP Cần Thơ vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Cần Thơ giải cứu L. (18 tuổi) bị "bắt cóc online".

Trước đó, vào ngày 18-8, Công an phường Tân An nhận tin báo của ông H.M (cha ruột L.) về việc L. bị các đối tượng giả danh công an gọi điện đe dọa, yêu cầu chuyển tiền và buộc nạn nhân phải tự cách ly khỏi gia đình.

Cô gái ở Cần Thơ hoảng loạn tinh thần vì bị "bắt cóc online"- Ảnh 1.

Tin nhắn mà đối tượng lừa đảo nhắn tin cho ông M.

Công an phường Tân An phối hợp phòng nghiệp vụ của Công an TP Cần Thơ, Công an phường Cái Khế tiến hành áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để làm rõ. Đến khoảng 22 giờ ngày 18-8, lực lượng chức năng đã giải cứu thành công L. khi nạn nhân đang ở một mình tại nhà nghỉ trên địa bàn phường Cái Khế.

Qua làm việc, L. cho biết vào sáng 18-8, chị nhận được điện thoại từ nhiều số lạ, xưng là công an, đe dọa L. liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật, nếu không làm theo yêu cầu sẽ bị khởi tố, bắt giam… Việc đe dọa này khiến L. hoảng loạn tinh thần.

Sau đó, đối tượng buộc L. phải tải ứng dụng di động, thực hiện gọi video, yêu cầu mang tài sản gia đình đi cầm cố để nộp tiền vào tài khoản do chúng chỉ định. Tổng số tiền L. đã chuyển là 466 triệu đồng.

Tin liên quan

Công an giải cứu 1 thanh niên ở miền Tây bị “bắt cóc online”

Công an giải cứu 1 thanh niên ở miền Tây bị “bắt cóc online”

(NLĐO) - Sau khi bắt cóc nam thanh niên, các đối tượng yêu cầu gia đình chuyển 50 triệu đồng để chuộc về

Giải cứu thành công thanh niên 18 tuổi bị “bắt cóc online” tống tiền, đe dọa tính mạng

(NLĐO)- Các đối tượng sử dụng nhiều số điện thoại, liên tục gọi điện và đe doạ cứ 1 giờ chưa chuyển tiền là chúng chặt 1 ngón tay của nạn nhân.

Giải mã chiêu lừa "Bắt cóc online" (*): Trang bị kỹ năng để không sập bẫy

Các nhóm "bắt cóc online" nghiên cứu kỹ cuộc sống của nạn nhân rồi mới thao túng tâm lý và uy hiếp tinh thần.

