Cô gái 30 tuổi chiếm đoạt tiền tỉ đã ra đầu thú

Ngày 5-5, Công an TP Đà Nẵng cho biết Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP vừa tống đạt các quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Hồ Thị Xuân Lài (SN 1996, trú xã Tam Xuân) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hồ Thị Xuân Lài bị bắt tạm giam (Ảnh: Công an TP Đà Nẵng)

Theo kết quả điều tra, từ tháng 4-2022, thông qua mối quan hệ quen biết, bà H. (trú xã Núi Thành) nhiều lần cho Lài vay tiền để thực hiện dịch vụ "đáo hạn ngân hàng". Thời gian đầu, các giao dịch được thực hiện đúng cam kết, tạo dựng lòng tin với bị hại.

Đến ngày 12-9-2022, Lài đưa ra thông tin gian dối về việc có khách cần đáo hạn số tiền 1,5 tỉ đồng, đề nghị bà H. chuyển tiền để thực hiện. Tin tưởng, bà H. đã chuyển hơn 1,12 tỉ đồng cho Lài. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Lài không sử dụng đúng mục đích mà đem trả nợ.

Sau đó, dù hoàn trả một phần, Lài tiếp tục đưa ra nhiều lý do như hồ sơ gặp vướng mắc, mất khả năng chi trả rồi tuyên bố "vỡ nợ" và rời khỏi địa phương. Đến tháng 3-2025, khi phát hiện đối tượng này đã xuất cảnh, bị hại làm đơn tố cáo đến cơ quan công an.

Ngày 19-3, Hồ Thị Xuân Lài ra đầu thú và thừa nhận hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt tiền của bà H. Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền giao dịch giữa hai bên lên đến hơn 36 tỉ đồng, trong đó Lài đã hoàn trả phần lớn, song vẫn chiếm đoạt số tiền nêu trên của bị hại.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.