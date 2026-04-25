Nhờ mua vé số rồi bị chiếm đoạt: Đòi lại cách nào?

Bạn đọc NGUYỄN VĂN TRUNG (TP HCM) hỏi: Tôi có thể dùng tin nhắn Zalo và biên lai chuyển khoản làm bằng chứng khởi kiện đòi lại tiền trúng giải đặc biệt từ đồng nghiệp đã nhận tiền mua hộ vé số nhưng lại tự ý chiếm đoạt không?

Luật sư Trương Văn Tuấn, Văn phòng Luật sư Trạng Sài Gòn, trả lời: Về bản chất, việc nhờ mua vé số qua tin nhắn và chuyển khoản tiền được pháp luật xem là một hợp đồng ủy quyền. Theo Luật Giao dịch điện tử 2023, giao dịch qua tin nhắn Zalo có giá trị pháp lý tương đương văn bản nếu tin nhắn Zalo đó có thể truy cập và sử dụng được để tham chiếu. Vì vậy, bạn hoàn toàn đủ căn cứ để làm đơn khởi kiện người đồng nghiệp, yêu cầu công nhận quyền sở hữu đối với tờ vé số và buộc hoàn trả tiền trúng thưởng.

Về mặt chứng cứ, bạn nên nhanh chóng thu thập chứng cứ như đoạn tin nhắn và sao kê chuyển khoản nhằm bảo quản dữ liệu. Dù vậy, mấu chốt quan trọng nhất tại tòa là bạn phải chứng minh được tờ vé trúng giải độc đắc mà người đó đi lĩnh thưởng chính xác là vé được mua từ tiền của bạn. Trường hợp họ chứng minh mua tờ vé đó vào thời điểm khác, bạn sẽ gặp bất lợi rất lớn.

Để tránh rủi ro khi nhờ mua hộ vé số, hãy yêu cầu người mua hộ ký tên, ghi số điện thoại lên mặt sau vé, chụp ảnh rõ nét gửi lại trước giờ mở thưởng. Nếu có đủ bằng chứng cho thấy người bạn thừa nhận mua hộ vé trúng thưởng, sau đó bỏ trốn nhằm chiếm đoạt số tiền trúng thưởng, bạn có quyền làm đơn tố giác tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" gửi công an.