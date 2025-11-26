HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Cô gái ở Hà Nội chuyển nhầm 339 triệu, người nhận ở Đà Nẵng lập tức trình báo

Trần Thường

(NLĐO) – Bất ngờ nhận được số tiền lớn ai đó chuyển nhầm vào tài khoản, nam thanh niên ở TP Đà Nẵng lập tức đến trình báo công an để tìm chủ nhân trả lại.

Ngày 26-11, Công an TP Đà Nẵng cho biết Công an xã Gò Nổi (TP Đà Nẵng) vừa xác minh, phối hợp với người dân chuyển lại số tiền lớn họ nhận được do người khác chuyển nhầm.

Trước đó, lúc 10 giờ 34 phút ngày 21-11, anh Lê Đức Hiền (SN 1991, trú thôn Nam Hà, xã Gò Nổi) phát hiện tài khoản ngân hàng của mình bất ngờ nhận 339 triệu đồng từ tài khoản lạ.

Cô gái ở Hà Nội chuyển nhầm 339 triệu, người nhận ở Đà Nẵng lập tức trình báo - Ảnh 1.

Anh Hiền trả lại số tiền do người khác chuyển nhầm

Nhận thấy đây là số tiền rất lớn và có khả năng bị chuyển nhầm, anh Hiền đã chủ động trình báo Công an xã Gò Nổi.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Gò Nổi nhanh chóng xác minh, phối hợp ngân hàng truy tìm chủ tài khoản gửi nhầm và xác định số tiền trên thuộc về chị Phạm Thị Thủy Ngân (trú TP Hà Nội), bị chuyển nhầm do sai sót thông tin trong giao dịch với đối tác. 

Ngay sau đó, các bên đã hoàn tất thủ tục, bảo đảm toàn bộ số tiền được chuyển trả đúng quy định của pháp luật.

Công an xã Gò Nổi ghi nhận và biểu dương tinh thần trung thực, trách nhiệm của anh Lê Đức Hiền. Đồng thời, lực lượng công an xã khuyến cáo người dân khi nhận được khoản tiền lạ hoặc nghi chuyển nhầm cần liên hệ ngay cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, tránh phát sinh rủi ro pháp lý và phòng ngừa những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.

Tin liên quan

Cận cảnh bùn, đất tràn xuống đường vành đai ngàn tỉ ở Đà Nẵng

Cận cảnh bùn, đất tràn xuống đường vành đai ngàn tỉ ở Đà Nẵng

(NLĐO) - Tuyến vành đai phía Tây ở Đà Nẵng xuất hiện nhiều điểm sạt lở, đất đá tràn xuống đường gây nguy hiểm giao thông

Điểm đặc biệt trong chương trình chăm lo Tết Nguyên đán Bính Ngọ tại Đà Nẵng

(NLĐO) - Liên đoàn Lao động Đà Nẵng dự kiến dành 24 tỉ đồng hỗ trợ đoàn viên khó khăn, tổ chức các chương trình đặc biệt nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Xúc động với tấm lòng của người Đà Nẵng gửi đồng bào vùng lũ Đắk Lắk

(NLĐO) - Nhiều nhóm thiện nguyện ở Đà Nẵng khẩn trương huy động nhu yếu phẩm, tổ chức điểm tập kết và chuyển hàng cứu trợ đến người dân vùng lũ Đắk Lắk

nam thanh niên tài khoản ngân hàng Công an TP Đà Nẵng cơ quan công an công an xã
