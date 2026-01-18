"Cô gái tỉ view" Phùng Khánh Linh làm xiêu lòng hàng nghìn khán giả

Là một trong những ca/nhạc sĩ trẻ nổi bật của nhạc Việt đương đại, được biết đến với khả năng sáng tác kể chuyện bằng âm nhạc đầy tinh tế và cảm xúc, năm 2025 có thể xem là một trong những năm bản lề quan trọng nhất trong sự nghiệp của Phùng Khánh Linh.



Phùng Khánh Linh gây ấn tượng mạnh với khán giả

Không ồn ào theo cách của thị trường đại chúng, nữ ca sĩ - nhạc sĩ chọn cho mình con đường bền bỉ, khi đầu tư dài hơi cho album phòng thu thứ ba "Giữa một vạn người", thử nghiệm âm nhạc qua tour diễn live band xuyên Việt, và khép lại bằng những màn trình diễn live đầy thuyết phục tại các sân khấu lớn.

Album "Giữa một vạn người" được coi là dấu ấn đặc biệt trong hành trình sáng tạo của Phùng Khánh Linh và mini-set của Phùng Khánh Linh tại GENfest tối 17-1 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam chính là khoảnh khắc thế giới nội tâm ấy được "hiện hình" trên sân khấu ngoài trời trước hàng nghìn khán giả.

Nữ ca sĩ rất được yêu thích

Phùng Khánh Linh gây ấn tượng mạnh ngay từ những giây đầu tiên với hình tượng nữ tóc trắng, ẩn dụ cho người con gái vô thực, có vẻ đẹp ma mị, bí ẩn và cuốn hút kỳ lạ. Ca khúc chủ đề "Giữa một vạn người" là "Em đau" được dàn dựng công phu, kết hợp ánh sáng, vũ đạo và phong thái trình diễn chín chắn, cho thấy sự tự tin của một nghệ sĩ đã hiểu rất rõ mình đang kể câu chuyện gì. Nữ ca sĩ cũng mang đến những bài hát quen thuộc như "Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã", "Căn gác mùa hè", "Cờ người", "Hôm nay tôi buồn"…

Ca sĩ Đông Nhi và Phùng Khánh Linh

Đặc biệt hit "Anh là thằng tồi" khiến hàng nghìn khán giả phát sốt và hòa giọng theo.

Trong set diễn của Phùng Khánh Linh, khán giả còn được "bóc túi mù" một secret - chính là sự xuất hiện của ca sĩ Đông Nhi. Hai nữ ca sĩ khiến khán giả bùng nổ, hò hét không ngừng khi hòa giọng trong hai nhạc phẩm Tết là "Tết ổn rồi" và "Tết ta về".

Đông Nhi bày tỏ sự cảm ơn dành cho lời mời của đàn em để trở thành vị khách đặc biệt của chương trình. Trong khi đó, Phùng Khánh Linh bày tỏ Đông Nhi chính là một singer - song writer cô thần tượng từ nhỏ. Sau khi hai ca sĩ lui vào hậu trường, nhiều khán giả vẫn hô tên họ để bày tỏ sự tiếc nuối.

Phùng Khánh Linh đã chinh phục khán giả với vai trò một nghệ sĩ đa năng

Lần đầu cùng GENfest presends MBillion đến Hà Nội, Phùng Khánh Linh đã chinh phục khán giả ở mọi phương diện khi thể hiện các ca khúc do chính mình sáng tác, sắp đặt thành một câu chuyện đi từ nỗi buồn đến sự tươi vui, tinh nghịch. Cô cũng thể hiện mình là nghệ sĩ đa năng khi có thể vừa hát vừa nhảy, vừa mua ballet hoặc chơi đàn. Khi gặp sự cố mất tín hiệu "in ear", nữ ca sĩ vẫn thể hiện sự bản lĩnh, không mất bình tĩnh trên sân khấu có hàng chục ngàn người theo dõi.



Quang Anh gần như mang cả album "TRAP" lên sân khấu

Sau Phùng Khánh Linh, LowG lại mang đến GENfest một set diễn đậm màu hip-hop với những bản rap làm nên tên tuổi của mình… LowG cũng kết hợp cùng các khách mời như Thắng "Ngọt", JustaTee và Mỹ Anh và trở thành khách mời trong set diễn của Quang Hùng MasterD khiến khán giả rất hào hứng.

Bốn chàng trai còn lại của chương trình, Jsol, RHYDER, Quang Hùng MasterD và HIEUTHUHAI cũng đến cho khán giả một đêm diễn trọn vẹn.

Quang Hùng MasterD

Nếu Jsol mang đên một không gian âm nhạc âm nhạc sôi động, khả năng trình diễn cuốn hút để tạo nên một set diễn bùng nổ thì RHYDER gần như mang cả album "TRAP" lên sân khấu. Nam ca sĩ được khán giả hâm mộ cuồng nhiệt khi vừa hát live tốt vừa trình diễn lôi cuốn, làm chủ sân khấu.

Quang Hùng MasterD trình diễn loạt hit của mình như "Thủy triều", "Có ánh mắt biết cười", "Lần cuối anh Suy" (kết hợp cùng Lou Hoàng), "Đừng khóc một mình", "Hão huyền", "Đầu tư cho trái tim"...

Tâm điểm của đêm nhạc nằm ở set diễn cuối cùng của HIEUTHUHAI. Anh đốt cháy sân khấu và tiết lộ kế hoạch album mới sẽ ra mắt trong thời gian tới.