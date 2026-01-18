"Cô gái tỉ view" Phùng Khánh Linh làm xiêu lòng hàng nghìn khán giả

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

"Cô gái tỉ view" Phùng Khánh Linh làm xiêu lòng hàng nghìn khán giả

Yến Anh

(NLĐO)- Phùng Khánh Linh gây ấn tượng mạnh ngay từ những giây đầu tiên với hình tượng tóc trắng, ẩn dụ cho người con gái vô thực, bí ẩn và cuốn hút kỳ lạ.

Là một trong những ca/nhạc sĩ trẻ nổi bật của nhạc Việt đương đại, được biết đến với khả năng sáng tác kể chuyện bằng âm nhạc đầy tinh tế và cảm xúc, năm 2025 có thể xem là một trong những năm bản lề quan trọng nhất trong sự nghiệp của Phùng Khánh Linh.

"Cô gái tỷ view" Phùng Khánh Linh làm xiêu lòng hàng nghìn khán giả - Ảnh 1.

Phùng Khánh Linh gây ấn tượng mạnh với khán giả

Không ồn ào theo cách của thị trường đại chúng, nữ ca sĩ - nhạc sĩ chọn cho mình con đường bền bỉ, khi đầu tư dài hơi cho album phòng thu thứ ba "Giữa một vạn người", thử nghiệm âm nhạc qua tour diễn live band xuyên Việt, và khép lại bằng những màn trình diễn live đầy thuyết phục tại các sân khấu lớn.

Album "Giữa một vạn người" được coi là dấu ấn đặc biệt trong hành trình sáng tạo của Phùng Khánh Linh và mini-set của Phùng Khánh Linh tại GENfest tối 17-1 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam chính là khoảnh khắc thế giới nội tâm ấy được "hiện hình" trên sân khấu ngoài trời trước hàng nghìn khán giả.

"Cô gái tỷ view" Phùng Khánh Linh làm xiêu lòng hàng nghìn khán giả - Ảnh 2.

Nữ ca sĩ rất được yêu thích

Phùng Khánh Linh gây ấn tượng mạnh ngay từ những giây đầu tiên với hình tượng nữ tóc trắng, ẩn dụ cho người con gái vô thực, có vẻ đẹp ma mị, bí ẩn và cuốn hút kỳ lạ. Ca khúc chủ đề "Giữa một vạn người" là "Em đau" được dàn dựng công phu, kết hợp ánh sáng, vũ đạo và phong thái trình diễn chín chắn, cho thấy sự tự tin của một nghệ sĩ đã hiểu rất rõ mình đang kể câu chuyện gì. Nữ ca sĩ cũng mang đến những bài hát quen thuộc như "Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã", "Căn gác mùa hè", "Cờ người", "Hôm nay tôi buồn"…

"Cô gái tỷ view" Phùng Khánh Linh làm xiêu lòng hàng nghìn khán giả - Ảnh 3.

Ca sĩ Đông Nhi và Phùng Khánh Linh

Đặc biệt hit "Anh là thằng tồi" khiến hàng nghìn khán giả phát sốt và hòa giọng theo.

Trong set diễn của Phùng Khánh Linh, khán giả còn được "bóc túi mù" một secret - chính là sự xuất hiện của ca sĩ Đông Nhi. Hai nữ ca sĩ khiến khán giả bùng nổ, hò hét không ngừng khi hòa giọng trong hai nhạc phẩm Tết là "Tết ổn rồi" và "Tết ta về".

Đông Nhi bày tỏ sự cảm ơn dành cho lời mời của đàn em để trở thành vị khách đặc biệt của chương trình. Trong khi đó, Phùng Khánh Linh bày tỏ Đông Nhi chính là một singer - song writer cô thần tượng từ nhỏ. Sau khi hai ca sĩ lui vào hậu trường, nhiều khán giả vẫn hô tên họ để bày tỏ sự tiếc nuối.

"Cô gái tỷ view" Phùng Khánh Linh làm xiêu lòng hàng nghìn khán giả - Ảnh 4.

Phùng Khánh Linh đã chinh phục khán giả với vai trò một nghệ sĩ đa năng

Lần đầu cùng GENfest presends MBillion đến Hà Nội, Phùng Khánh Linh đã chinh phục khán giả ở mọi phương diện khi thể hiện các ca khúc do chính mình sáng tác, sắp đặt thành một câu chuyện đi từ nỗi buồn đến sự tươi vui, tinh nghịch. Cô cũng thể hiện mình là nghệ sĩ đa năng khi có thể vừa hát vừa nhảy, vừa mua ballet hoặc chơi đàn. Khi gặp sự cố mất tín hiệu "in ear", nữ ca sĩ vẫn thể hiện sự bản lĩnh, không mất bình tĩnh trên sân khấu có hàng chục ngàn người theo dõi.

"Cô gái tỷ view" Phùng Khánh Linh làm xiêu lòng hàng nghìn khán giả - Ảnh 5.

Quang Anh gần như mang cả album "TRAP" lên sân khấu

Sau Phùng Khánh Linh, LowG lại mang đến GENfest một set diễn đậm màu hip-hop với những bản rap làm nên tên tuổi của mình… LowG cũng kết hợp cùng các khách mời như Thắng "Ngọt", JustaTee và Mỹ Anh và trở thành khách mời trong set diễn của Quang Hùng MasterD khiến khán giả rất hào hứng.

Bốn chàng trai còn lại của chương trình, Jsol, RHYDER, Quang Hùng MasterD và HIEUTHUHAI cũng đến cho khán giả một đêm diễn trọn vẹn.

"Cô gái tỷ view" Phùng Khánh Linh làm xiêu lòng hàng nghìn khán giả - Ảnh 6.

Quang Hùng MasterD

Nếu Jsol mang đên một không gian âm nhạc âm nhạc sôi động, khả năng trình diễn cuốn hút để tạo nên một set diễn bùng nổ thì RHYDER gần như mang cả album "TRAP" lên sân khấu. Nam ca sĩ được khán giả hâm mộ cuồng nhiệt khi vừa hát live tốt vừa trình diễn lôi cuốn, làm chủ sân khấu.

Quang Hùng MasterD trình diễn loạt hit của mình như "Thủy triều", "Có ánh mắt biết cười", "Lần cuối anh Suy" (kết hợp cùng Lou Hoàng), "Đừng khóc một mình", "Hão huyền", "Đầu tư cho trái tim"...

Tâm điểm của đêm nhạc nằm ở set diễn cuối cùng của HIEUTHUHAI. Anh đốt cháy sân khấu và tiết lộ kế hoạch album mới sẽ ra mắt trong thời gian tới.

Tin liên quan

Phùng Khánh Linh chi 5 tỉ đồng làm album tại Mỹ

Phùng Khánh Linh chi 5 tỉ đồng làm album tại Mỹ

(NLĐO) - Ca sĩ Phùng Khánh Linh (ứng viên giải Mai Vàng 2021) tiết lộ, cô đã chi 5 tỉ để thực hiện album Citopia, trong khi Minh Hằng, Diệu Nhi vào vai người truyền cảm hứng trong cuộc thi nhảy.

Ca sĩ Phùng Khánh Linh Phùng Khánh Linh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo