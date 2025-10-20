Phùng Khánh Linh giữa một vạn người

Giữa một vạn người: Phùng Khánh Linh “bùng nổ” với album thứ ba sau 2 năm chuẩn bị!

Phùng Khánh Linh với Giữa một vạn người

Sau hơn hai năm chuẩn bị, ca sĩ - nhạc sĩ Phùng Khánh Linh chính thức phát hành album phòng thu thứ ba mang tên "Giữa một vạn người". Tác phẩm không chỉ đánh dấu bước chuyển mình trong âm nhạc và tư duy sáng tạo của nữ nghệ sĩ mà còn cho thấy sự đầu tư nghiêm túc, bền bỉ và hướng đi chuyên nghiệp trên con đường nghệ thuật của cô.

Trước khi ra mắt album, Phùng Khánh Linh đã có một chiến lược dài hơi và bài bản khi lần lượt giới thiệu 4 single nằm trong dự án, gồm: "Ước anh tan nát con tim", "Em đau", "Khóc Blóck", "Tâm sự với đêm một mình" - mỗi ca khúc là một mảnh cảm xúc dẫn dắt người nghe đến thế giới nội tâm của album, cũng là của chính Phùng Khánh Linh.

Cùng với đó, nữ ca sĩ cũng tổ chức tour diễn xuyên Việt với 5 đêm nhạc cùng live band tại TP HCM, Đà Nẵng và Hà Nội - nơi Phùng Khánh Linh trực tiếp thử nghiệm âm thanh, không gian và cảm xúc với khán giả.

Những đêm diễn này như những "phòng thí nghiệm nghệ thuật" thu nhỏ, giúp Linh kiểm nghiệm khả năng kết nối, tinh chỉnh cấu trúc và cảm xúc âm nhạc trước khi chính thức giới thiệu toàn bộ album.

"Tôi muốn album này không chỉ là những bài hát rời rạc, mà là một hành trình cảm xúc được nuôi dưỡng, được lắng nghe và được sống cùng khán giả" - Phùng Khánh Linh chia sẻ.

Hành trình soi chiếu nội tâm

Với Phùng Khánh Linh "Âm nhạc của tôi không chỉ để nghe, mà để cảm - như một tấm gương soi chính mình".

Phùng Khánh Linh nói "Tôi đã mượn hình ảnh nàng Odette để kể lại hành trình của bản thân - giữa ánh sáng và bóng tối, giữa khát vọng và nỗi sợ. Khi ngồi trong căn phòng gương, tôi nhìn thấy vô số phiên bản của mình: đẹp đẽ, yếu đuối, tổn thương và kiêu hãnh. Đó là lúc tôi hiểu rằng, mình không cần tìm kiếm ánh sáng ở bên ngoài, vì tôi chính là nguồn sáng của chính mình".

Album "Giữa một vạn người" là sự pha trộn giữa Alternative Pop, Dream Pop, Punk và Indie Rock, tạo nên không gian vừa mơ màng, vừa dữ dội - phản chiếu hành trình nội tâm của người nghệ sĩ giữa hiện thực và giấc mơ. Nếu album vol 1 "Yesteryear" là hồi ức, vol 2 "CITOPIA" là thế giới tưởng tượng, thì vol 3 "Giữa một vạn người" là hiện thực nội tâm - nơi Phùng Khánh Linh chấp nhận những vết xước, những mất mát, những sai lầm và cả sự cô đơn của người nghệ sĩ.

"Nhiều năm qua, tôi từng khao khát được nhìn thấy giữa hàng vạn người. Nhưng khi đi qua những biến cố, tôi nhận ra điều mình cần không phải ánh nhìn của người khác, mà là khả năng nhìn thấy chính mình" - Phùng Khánh Linh tâm sự.

Phùng Khánh Linh tự chữa lành cho bản thân

Với Phùng Khánh Linh, album này là một hành trình chữa lành, là lời cảm ơn dành cho tổn thương, tình yêu, mất mát và cả cô đơn - tất cả đã góp phần tạo nên một Phùng Khánh Linh bình tĩnh, biết ơn và sâu sắc hơn.

Chỉ sau 4 giờ ra mắt, album "Giữa một vạn người" đã nhanh chóng đạt Top 1 Bảng xếp hạng Top Albums của Apple Music và Top 1 Bảng xếp hạng Top Albums.

Toàn bộ các ca khúc đều vào Top 30 bài hát được nghe nhiều nhất trên nền tảng này. Đây là album V-pop duy nhất đạt được thành tích ấn tượng này trong tháng 10.