HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Phùng Khánh Linh giữa một vạn người

Thùy Trang

(NLĐO) - Phùng Khánh Linh dành 2 năm để chuẩn bị cho nghi thức trưởng thành trong âm nhạc của chính mình.

Giữa một vạn người: Phùng Khánh Linh “bùng nổ” với album thứ ba sau 2 năm chuẩn bị!

Phùng Khánh Linh giữa một vạn người - Ảnh 1.

Phùng Khánh Linh với Giữa một vạn người

Sau hơn hai năm chuẩn bị, ca sĩ - nhạc sĩ Phùng Khánh Linh chính thức phát hành album phòng thu thứ ba mang tên "Giữa một vạn người". Tác phẩm không chỉ đánh dấu bước chuyển mình trong âm nhạc và tư duy sáng tạo của nữ nghệ sĩ mà còn cho thấy sự đầu tư nghiêm túc, bền bỉ và hướng đi chuyên nghiệp trên con đường nghệ thuật của cô.

Trước khi ra mắt album, Phùng Khánh Linh đã có một chiến lược dài hơi và bài bản khi lần lượt giới thiệu 4 single nằm trong dự án, gồm: "Ước anh tan nát con tim", "Em đau", "Khóc Blóck", "Tâm sự với đêm một mình" - mỗi ca khúc là một mảnh cảm xúc dẫn dắt người nghe đến thế giới nội tâm của album, cũng là của chính Phùng Khánh Linh.

Cùng với đó, nữ ca sĩ cũng tổ chức tour diễn xuyên Việt với 5 đêm nhạc cùng live band tại TP HCM, Đà Nẵng và Hà Nội - nơi Phùng Khánh Linh trực tiếp thử nghiệm âm thanh, không gian và cảm xúc với khán giả.

Những đêm diễn này như những "phòng thí nghiệm nghệ thuật" thu nhỏ, giúp Linh kiểm nghiệm khả năng kết nối, tinh chỉnh cấu trúc và cảm xúc âm nhạc trước khi chính thức giới thiệu toàn bộ album.

"Tôi muốn album này không chỉ là những bài hát rời rạc, mà là một hành trình cảm xúc được nuôi dưỡng, được lắng nghe và được sống cùng khán giả" - Phùng Khánh Linh chia sẻ.

Hành trình soi chiếu nội tâm

Phùng Khánh Linh giữa một vạn người - Ảnh 2.

Với Phùng Khánh Linh "Âm nhạc của tôi không chỉ để nghe, mà để cảm - như một tấm gương soi chính mình".

Phùng Khánh Linh nói "Tôi đã mượn hình ảnh nàng Odette để kể lại hành trình của bản thân - giữa ánh sáng và bóng tối, giữa khát vọng và nỗi sợ. Khi ngồi trong căn phòng gương, tôi nhìn thấy vô số phiên bản của mình: đẹp đẽ, yếu đuối, tổn thương và kiêu hãnh. Đó là lúc tôi hiểu rằng, mình không cần tìm kiếm ánh sáng ở bên ngoài, vì tôi chính là nguồn sáng của chính mình".

Album "Giữa một vạn người" là sự pha trộn giữa Alternative Pop, Dream Pop, Punk và Indie Rock, tạo nên không gian vừa mơ màng, vừa dữ dội - phản chiếu hành trình nội tâm của người nghệ sĩ giữa hiện thực và giấc mơ. Nếu album vol 1 "Yesteryear" là hồi ức, vol 2 "CITOPIA" là thế giới tưởng tượng, thì vol 3 "Giữa một vạn người" là hiện thực nội tâm - nơi Phùng Khánh Linh chấp nhận những vết xước, những mất mát, những sai lầm và cả sự cô đơn của người nghệ sĩ.

"Nhiều năm qua, tôi từng khao khát được nhìn thấy giữa hàng vạn người. Nhưng khi đi qua những biến cố, tôi nhận ra điều mình cần không phải ánh nhìn của người khác, mà là khả năng nhìn thấy chính mình" - Phùng Khánh Linh tâm sự.

Phùng Khánh Linh giữa một vạn người - Ảnh 3.

Phùng Khánh Linh tự chữa lành cho bản thân

Với Phùng Khánh Linh, album này là một hành trình chữa lành, là lời cảm ơn dành cho tổn thương, tình yêu, mất mát và cả cô đơn - tất cả đã góp phần tạo nên một Phùng Khánh Linh bình tĩnh, biết ơn và sâu sắc hơn.

Chỉ sau 4 giờ ra mắt, album "Giữa một vạn người" đã nhanh chóng đạt Top 1 Bảng xếp hạng Top Albums của Apple Music và Top 1 Bảng xếp hạng Top Albums.

Toàn bộ các ca khúc đều vào Top 30 bài hát được nghe nhiều nhất trên nền tảng này. Đây là album V-pop duy nhất đạt được thành tích ấn tượng này trong tháng 10.

Tin liên quan

Bất ngờ đêm nhạc của Phùng Khánh Linh

Bất ngờ đêm nhạc của Phùng Khánh Linh

(NLĐO)- Tâm sự với đêm một mình của Phùng Khánh Linh mang đến một trải nghiệm âm thanh mượt mà, cuốn hút.

Tuyệt vời- Hà Anh Tuấn

(NLĐO)- Giọng hát Hà Anh Tuấn làm khán giả xúc động, hẳn rồi. Nhưng việc anh khóc vì xúc động, càng làm khán giả "xuyến xao".

"Cảnh cáo" của (S)TRONG

(NLĐO)- Ca sĩ (S)TRONG chia sẻ đội hình Tân binh thăng cấp của Tân binh toàn năng thiếu tinh thần đồng đội.

Phùng Khánh Linh âm nhạc của Phùng Khánh Linh Phùng Khánh Linh chữa lành bản thân
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo