Ngày 3-10, Công an phường Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) cho biết đơn vị vừa hỗ trợ cô gái trẻ trả lại số tiền 45 triệu đồng do người khác chuyển nhầm vào tài khoản cá nhân.

Trước đó, ngày 2-10, chị Nguyễn Thị Thúy (23 tuổi, ngụ khu phố 2, phường Đông Hà) bất ngờ nhận được 45 triệu đồng từ tài khoản lạ. Ngay lập tức, chị Thúy đến Công an phường Đông Hà trình báo, nhờ lực lượng chức năng xác minh và tìm chủ sở hữu.

Sau khi xác minh, lực lượng công an phường Đông Hà hướng dẫn, hỗ trợ cô gái trẻ trao trả lại toàn bộ số tiền cho ông Nguyễn Văn Vui. Ả: CAP Đông Hà

Qua xác minh, Công an phường Đông Hà xác định số tiền trên do ông Nguyễn Văn Vui (59 tuổi, ngụ khu phố 7, phường Nam Đông Hà) chuyển nhầm. Lực lượng công an đã hướng dẫn, hỗ trợ chị Thúy chuyển trả lại toàn bộ số tiền nêu trên cho ông Vui.

Tại cơ quan công an, ông Vui bày tỏ sự vui mừng khi nhận lại được số tiền chuyển nhầm và gửi lời cảm ơn đến chị Thúy cũng như lực lượng Công an phường Đông Hà đã nhanh chóng xác minh, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân.

Việc làm trung thực của chị Thúy được đánh giá là hành động đẹp, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn trong cộng đồng. Đồng thời, sự tận tâm, kịp thời của lực lượng Công an phường Đông Hà tiếp tục khẳng định tinh thần trách nhiệm, gần dân, vì nhân dân phục vụ.



