HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Cô gái trẻ có hành động đẹp khiến nhiều người khen ngợi

Đức Nghĩa

(NLĐO) - Hành động của cô gái trẻ đã thể hiện tính trung thực, tinh thần trách nhiệm và góp phần lan toả những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

Ngày 3-10, Công an phường Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) cho biết đơn vị vừa hỗ trợ cô gái trẻ trả lại số tiền 45 triệu đồng do người khác chuyển nhầm vào tài khoản cá nhân.

Trước đó, ngày 2-10, chị Nguyễn Thị Thúy (23 tuổi, ngụ khu phố 2, phường Đông Hà) bất ngờ nhận được 45 triệu đồng từ tài khoản lạ. Ngay lập tức, chị Thúy đến Công an phường Đông Hà trình báo, nhờ lực lượng chức năng xác minh và tìm chủ sở hữu.

Cô gái trẻ có hành động đẹp khiến nhiều người khen ngợi- Ảnh 1.

Sau khi xác minh, lực lượng công an phường Đông Hà hướng dẫn, hỗ trợ cô gái trẻ trao trả lại toàn bộ số tiền cho ông Nguyễn Văn Vui. Ả: CAP Đông Hà

Qua xác minh, Công an phường Đông Hà xác định số tiền trên do ông Nguyễn Văn Vui (59 tuổi, ngụ khu phố 7, phường Nam Đông Hà) chuyển nhầm. Lực lượng công an đã hướng dẫn, hỗ trợ chị Thúy chuyển trả lại toàn bộ số tiền nêu trên cho ông Vui.

Tại cơ quan công an, ông Vui bày tỏ sự vui mừng khi nhận lại được số tiền chuyển nhầm và gửi lời cảm ơn đến chị Thúy cũng như lực lượng Công an phường Đông Hà đã nhanh chóng xác minh, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân.

Việc làm trung thực của chị Thúy được đánh giá là hành động đẹp, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn trong cộng đồng. Đồng thời, sự tận tâm, kịp thời của lực lượng Công an phường Đông Hà tiếp tục khẳng định tinh thần trách nhiệm, gần dân, vì nhân dân phục vụ.


Tin liên quan

Vợ chồng nghèo nhặt được chiếc ví và hành động "đốn tim" nhiều người

Vợ chồng nghèo nhặt được chiếc ví và hành động "đốn tim" nhiều người

(NLĐO) - Sang nhà bà ngoại xin lúa về ăn tạm, đôi vợ chồng nghèo ở Quảng Trị đã nhặt được chiếc ví có tiền bên trong.

Nhặt được 2 nhẫn vàng, 2 học sinh nhờ cha tìm người trả lại

(NLĐO) - Hai nhẫn vàng này trị giá gần 100 triệu đồng do một người đàn ông đánh rơi khi đi xem đua thuyền.

Vụ uống chai nước lạ nhặt được: Bé trai 4 tuổi tử vong

(NLĐO) - Nhặt được chai nước lạ màu hồng, hai chị em nghĩ nước ngọt nên mở ra uống. Hậu quả, cả hai phải nhập viện, người em 4 tuổi tử vong

công an chuyển nhầm tiền tỉnh Quảng trị cộng đồng cô gái trẻ quyền lợi công an phường
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo