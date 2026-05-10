Sức khỏe

Cô gái trẻ nhập viện với gương mặt đỏ rực, bong tróc sau peel da

N.Dung

(NLĐO) - Sau khi peel da tại spa và sử dụng sản phẩm dưỡng da không rõ nguồn gốc, cô gái 20 tuổi bị tổn thương da mặt nghiêm trọng, phải nhập viện điều trị.

Tại Bệnh viện Da liễu Trung ương (Hà Nội), nữ bệnh nhân nhập viện trong tình trạng tổn thương da mặt nghiêm trọng với vùng da đỏ rực, sưng nề, rỉ dịch. Theo bác sĩ, tình trạng này xuất hiện sau khi người bệnh peel da tại spa và dùng "kem dưỡng" không rõ nguồn gốc.

Thiếu nữ nhập viện trong tình trạng biến chứng da mặt nặng sau peel da. Ảnh: Bác sĩ cung cấp

Kết quả thăm khám cho thấy vùng da quanh mũi, miệng và cằm xuất hiện các dát đỏ, phù nề ranh giới rõ, kèm nhiều mụn nước li ti chứa dịch. Một số mụn nước vỡ gây chảy dịch, đóng vảy tiết vàng ẩm. Người bệnh đau rát, ngứa, ảnh hưởng đến sinh hoạt.

Trước đó 6 ngày, bệnh nhân peel da tại một cơ sở spa. Khi da bắt đầu bong tróc, người này được hướng dẫn bôi sản phẩm không nhãn mác nhưng chỉ sau một ngày, tổn thương bùng phát nhanh và lan rộng.

Tại bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị viêm da tiếp xúc kích ứng và điều trị tích cực. Sau 7 ngày, tổn thương cải thiện rõ, vùng da khô hơn, bong vảy tiết, giảm đỏ, ngứa và đau rát.

Các bác sĩ cho biết thời gian gần đây bệnh viện tiếp nhận nhiều trường hợp biến chứng sau peel da, chủ yếu liên quan đến việc tự ý sử dụng sản phẩm không rõ hoạt chất hoặc thực hiện tại cơ sở không đủ chuyên môn. Người bệnh thường nhập viện trong tình trạng da đỏ, sưng nề, nổi mụn nước, thậm chí bỏng da, vùng mặt và mí mắt phù nề, rỉ dịch, đau rát.

Nhiều trường hợp cho biết tin vào quảng cáo trên mạng xã hội về các sản phẩm "tái tạo da", "xóa nám, tàn nhang nhanh", nên tự mua về sử dụng mà không được tư vấn chuyên môn.

Theo bác sĩ Nguyễn Minh Hường, Khoa Bệnh da tổng hợp, peel da (lột da hóa học) là kỹ thuật sử dụng các chất hóa học tác động có kiểm soát lên lớp thượng bì, thậm chí trung bì, nhằm thúc đẩy tái tạo da, tăng sinh collagen và cải thiện bề mặt da.

"Phương pháp này có thể hỗ trợ điều trị mụn trứng cá, sẹo lõm, tăng sắc tố, lão hóa da… Tuy nhiên, đây là kỹ thuật tác động trực tiếp bằng hóa chất, cần được thực hiện tại cơ sở y tế và cần theo dõi bởi bác sĩ chuyên khoa"- bác sĩ Hường nói.

Da mặt bệnh nhân tổn thương nghiêm trọng sau peel da

Từ thực tế điều trị, bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Thùy, Trưởng Khoa Bệnh da tổng hợp, cảnh báo peel da tại cơ sở thiếu chuyên môn hoặc tự dùng sản phẩm không rõ nguồn gốc có thể gây kích ứng nặng, tăng sắc tố sau viêm kéo dài, nhiễm trùng, thậm chí để lại sẹo xấu hoặc mất sắc tố vĩnh viễn, ảnh hưởng thẩm mỹ và tâm lý, kéo theo chi phí điều trị lớn.

Nếu xuất hiện đỏ da, đau rát, nổi mụn nước sau khi dùng mỹ phẩm hoặc làm thủ thuật thẩm mỹ, người dân cần đi khám sớm.

Theo bác sĩ Thuỳ, chủ đề peel da an toàn và các tiến bộ trong thẩm mỹ nội khoa sẽ được thảo luận tại Hội nghị Da liễu thẩm mỹ toàn quốc lần thứ 9 vào cuối tháng 5 này, với sự tham gia của nhiều chuyên gia quốc tế, nhằm cập nhật các phương pháp làm đẹp dựa trên bằng chứng và tăng cường an toàn cho người bệnh.

Ung thư da tái phát sau nhiều lần mổ, lan ngầm dưới da

