Nữ hoàng sầu riêng Thủy Tiên nhận bằng chất lượng 2025

Nữ hoàng sầu riêng Thủy Tiên nhận bằng chất lượng 2025

Cô gái vàng của ngành sầu riêng Việt Nam, Nữ hoàng doanh nhân 2017 tại Anh Quốc, Phó Chủ tịch Hiệp hội sầu riêng tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Như Thủy Tiên nhận bằng OCOP 2025 tại Lễ công bố Quyết định công nhận và trao thưởng các sản phẩm đạt sao OCOP năm 2025. "Sầu Riêng Nguyễn Như Thủy Tiên" được công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP 4 sao.

Chương trình OCOP - Mỗi xã một sản phẩm là chương trình phát triển kinh tế nông thôn trọng điểm của quốc gia, với hệ thống tiêu chí đánh giá nghiêm ngặt về chất lượng sản phẩm, an toàn thực phẩm, nguồn gốc xuất xứ, quy trình sản xuất, bao bì - nhãn mác và năng lực phát triển thị trường.

Việc đạt chứng nhận OCOP 4 sao là minh chứng cho chất lượng và mức độ chuẩn hóa của Sầu Riêng Nguyễn Như Thủy Tiên, đồng thời khẳng định uy tín của doanh nghiệp trong lĩnh vực nông sản.

Gắn liền với dấu mốc này là hình ảnh của nữ CEO Nguyễn Như Thủy Tiên - Giám đốc Công ty TNHH MTV XNK Như Thủy Tiên, hiện đang giữ vai trò Phó Chủ tịch Hiệp hội Sầu riêng tỉnh Đồng Tháp.

Với nhiều năm gắn bó thực tiễn từ vùng trồng, thu mua đến xuất khẩu, bà được giới doanh nghiệp và đối tác ưu ái gọi bằng danh xưng "cô gái vàng của ngành sầu riêng Việt Nam", đại diện cho thế hệ nữ doanh nhân nông nghiệp năng động, bản lĩnh và am hiểu thị trường.

Hướng đi của nữ hoàng sầu riêng

Nữ hoàng sầu riêng cũng là Nữ hoàng Doanh nhân 2017

Trong quá trình xây dựng sản phẩm OCOP, nữ hoàng sầu riêng Thủy Tiên kiên định định hướng phát triển bền vững, lấy chất lượng, minh bạch và uy tín làm nền tảng cốt lõi. Nữ hoàng Doanh nhân 2017 Nguyễn Như Thủy Tiên cho biết: "Chứng nhận OCOP 4 sao là sự ghi nhận cho nỗ lực của tập thể doanh nghiệp và các vùng trồng liên kết. Đây không chỉ là niềm tự hào mà còn là trách nhiệm để chúng tôi tiếp tục nâng cao chất lượng, giữ vững uy tín và góp phần nâng tầm giá trị trái sầu riêng Việt Nam".

Nữ hoàng sầu riêng Thủy Tiên khẳng định sẽ tiếp tục hoàn thiện chuỗi giá trị sầu riêng, mở rộng liên kết vùng trồng đạt chuẩn, nâng cao năng lực chế biến - bảo quản và đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu. Với chiến lược phát triển bài bản và dài hạn, Sầu Riêng Nguyễn Như Thủy Tiên được kỳ vọng sẽ trở thành sản phẩm OCOP tiêu biểu, góp phần khẳng định vị thế sầu riêng Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế.