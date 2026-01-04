Phim "Tôi như ánh dương rực rỡ" bị tẩy chay vì có đường lưỡi bò phi pháp

Tối 3-1, nhiều Fanpage Việt chuyên cập nhật thông tin giải trí và phim Trung Quốc đã thông báo ngừng cập nhật về phim "Tôi như ánh dương rực rỡ".

Nguyên nhân trong tập 25, khoảng 32 phút 10 giây, phân cảnh nhân vật chính ở giảng đường có hình ảnh bản đồ chứa đường lưỡi bò phi pháp xuất hiện trên màn hình lớn.

Phim có Tống Uy Long và Triệu Kim Mạch đóng chính

Phim lồng ghép đường lưỡi bò phi pháp

Cư dân mạng Việt ủng hộ các Fanpage, kêu gọi tẩy chay phim. Họ bình luận: "Phim hiện đại của Trung Quốc hiện rất hay lồng ghép bản đồ thế này, nên ngừng theo dõi các phim này"; "Tôi theo dõi phim này nhưng giờ có đường lưỡi bò thì sẽ bỏ phim, tẩy chay"; "Tôi ủng hộ các Fanpage ngừng cập nhật về phim"…

Các Fanpage của nam và nữ chính của phim là Tống Uy Long và Triệu Kim Mạch tại Việt Nam cũng thông báo ngừng cập nhật phim. "Trong tập phim 25 hôm nay, xuất hiện đường lưỡi bò vi phạm nguyên tắc chủ quyền lãnh thổ Việt Nam. Mọi thông tin liên quan đến phim sẽ dừng cập nhật từ hôm nay. Hẹn mọi người ở dự án khác của Long" – Fanpage Tống Uy Long công bố.

Hiện tại, phim vẫn chiếu trên nền tảng Netflix. Trước "Tôi như ánh dương rực rỡ", khoảng tháng 10-2025, các nền tảng Việt: VieON, FPT Play, TV360, K+ thông báo ngừng phát sóng và gỡ bỏ toàn bộ phim "Hãy để tôi tỏa sáng" có Triệu Lộ Tư đóng chính, do có đường lưỡi bò phi pháp.

Một số phim Trung Quốc đã từng bị cấm chiếu, tẩy chay tại thị trường Việt: "Barbie", "Hướng gió mà đi", "Gửi thời thanh xuân ấm áp của chúng ta"... cũng cùng một lý do trên.

"Tôi như ánh dương rực rỡ" được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Cố Mạn, xoay quanh chuyện tình giữa Nhiếp Hy Quang (Triệu Kim Mạch đóng) và Lâm Tự Sâm (Tống Uy Long đóng).