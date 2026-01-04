HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Phim "Tôi như ánh dương rực rỡ" bị tẩy chay vì có đường lưỡi bò phi pháp

Minh Khuê

(NLĐO) – Phim dài tập Trung Quốc "Tôi như ánh dương rực rỡ" bị công chúng Việt tẩy chay vì lồng ghép bản đồ có đường lưỡi bò phi pháp.

Tối 3-1, nhiều Fanpage Việt chuyên cập nhật thông tin giải trí và phim Trung Quốc đã thông báo ngừng cập nhật về phim "Tôi như ánh dương rực rỡ".

Nguyên nhân trong tập 25, khoảng 32 phút 10 giây, phân cảnh nhân vật chính ở giảng đường có hình ảnh bản đồ chứa đường lưỡi bò phi pháp xuất hiện trên màn hình lớn.

"Tôi như ánh dương rực rỡ" bị tẩy chay vì có đường lưỡi bò phi pháp - Ảnh 1.

Phim có Tống Uy Long và Triệu Kim Mạch đóng chính

"Tôi như ánh dương rực rỡ" bị tẩy chay vì có đường lưỡi bò phi pháp - Ảnh 2.

Phim lồng ghép đường lưỡi bò phi pháp

Cư dân mạng Việt ủng hộ các Fanpage, kêu gọi tẩy chay phim. Họ bình luận: "Phim hiện đại của Trung Quốc hiện rất hay lồng ghép bản đồ thế này, nên ngừng theo dõi các phim này"; "Tôi theo dõi phim này nhưng giờ có đường lưỡi bò thì sẽ bỏ phim, tẩy chay"; "Tôi ủng hộ các Fanpage ngừng cập nhật về phim"…

Các Fanpage của nam và nữ chính của phim là Tống Uy Long và Triệu Kim Mạch tại Việt Nam cũng thông báo ngừng cập nhật phim. "Trong tập phim 25 hôm nay, xuất hiện đường lưỡi bò vi phạm nguyên tắc chủ quyền lãnh thổ Việt Nam. Mọi thông tin liên quan đến phim sẽ dừng cập nhật từ hôm nay. Hẹn mọi người ở dự án khác của Long" – Fanpage Tống Uy Long công bố.

Hiện tại, phim vẫn chiếu trên nền tảng Netflix. Trước "Tôi như ánh dương rực rỡ", khoảng tháng 10-2025, các nền tảng Việt: VieON, FPT Play, TV360, K+ thông báo ngừng phát sóng và gỡ bỏ toàn bộ phim "Hãy để tôi tỏa sáng" có Triệu Lộ Tư đóng chính, do có đường lưỡi bò phi pháp.

Một số phim Trung Quốc đã từng bị cấm chiếu, tẩy chay tại thị trường Việt: "Barbie", "Hướng gió mà đi", "Gửi thời thanh xuân ấm áp của chúng ta"... cũng cùng một lý do trên.

"Tôi như ánh dương rực rỡ" được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Cố Mạn, xoay quanh chuyện tình giữa Nhiếp Hy Quang (Triệu Kim Mạch đóng) và Lâm Tự Sâm (Tống Uy Long đóng).

"Tôi như ánh dương rực rỡ" bị tẩy chay vì có đường lưỡi bò phi pháp - Ảnh 3.

Phim bị khán giả Việt tẩy chay

"Tôi như ánh dương rực rỡ" bị tẩy chay vì có đường lưỡi bò phi pháp - Ảnh 4.

 

Tin liên quan

Netflix đã gỡ phim có “đường lưỡi bò” phi pháp

Netflix đã gỡ phim có “đường lưỡi bò” phi pháp

(NLĐO) – Nền tảng Netflix đã gỡ bỏ phim dài tập “Flight to you” (Hướng gió mà đi) khỏi nền tảng tại khu vực Việt Nam. Trước đó, phim bị khán giả phát hiện có cài cắm “đường lưỡi bò” phi pháp.

Cục Điện ảnh yêu cầu Netflix và FPT Play gỡ phim có hình ảnh "đường lưỡi bò"

(NLĐO) - Chiều 9-7, Cục Điện ảnh có văn bản yêu cầu Netflix và FPT Play gỡ phim "Hướng gió mà đi" (Flight to you) vì nhiều tập có hình ảnh "đường lưỡi bò" phi pháp

tẩy chay khán giả Việt đường lưỡi bò phi pháp Tôi như ánh dương rực rỡ Fanpage phim
