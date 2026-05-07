Thời sự

Cô gái xin lỗi sau bài đăng "gợn gợn" gây phẫn nộ

Hoàng Thanh

(NLĐO) - Dòng trạng thái với ngôn từ không chuẩn mực của cô gái ở Quảng Ngãi đã khiến nhiều người phẫn nộ, công an đang tiến hành xác minh vụ việc.

Những ngày qua, dư luận phẫn nộ với dòng trạng thái của chủ tài khoản "Nga Cát" với nội dung không chuẩn mực về người dân Kon Tum sau sáp nhập.

Theo đó, tài khoản "Nga Cát" đăng tải hình ảnh chiếc xe bán tải biển số 82C - 063.xx kèm nội dung: "Sáng nay chở con đi học cứ thấy biển số 82 (Kontum) là lại thấy gợn gợn trong lòng. Giờ đã là người Quảng Ngai rồi mà sao người anh em không có ý thức tự giác chịu trách nhiệm cho việc mình gây ra mà lại bỏ đi luôn vậy? Gặp nhau tại công an thì lại mất tình cảm quá".

Cô gái xin lỗi sau bài đăng phân biệt Kon Tum và Quảng Ngãi gây phẫn nộ - Ảnh 1.

Dòng trạng thái khiến người dân tỉnh Kon Tum cũ phẫn nộ những ngày qua

Dòng trạng thái trên của tài khoản "Nga Cát" đã nhanh chóng vấp phải sự phẫn nộ của dư luận, đặc biệt là những người tại tỉnh Kon Tum trước sáp nhập. Nhiều người cho rằng sau va chạm giao thông, hành động bỏ đi của chủ xe 82C - 063.xx mà không dừng lại giải quyết là sai phạm.

Tuy nhiên chủ tài khoản "Nga Cát" đã không thể "vơ đũa cả nắm" khi đánh đồng chủ xe với những người dân từ tỉnh Kon Tum cũ khác. Nội dung bài đăng vô tình gây chia rẽ tinh thần của người dân tỉnh Kon Tum (cũ) và Quảng Ngãi sau sáp nhập.

Sau khi vấp phải nhiều ý kiến, chủ tài khoản "Nga Cát" đã lên tiếng thanh minh rằng sau khi xảy ra va chạm thì chủ xe bán tải bỏ đi nên hoang mang, muốn tìm chủ xe để giải quyết. 

Sáng hôm sau, khi chở con đi học thì vẫn còn ám ảnh chuyện xảy ra tối hôm trước nên đã đăng dòng trạng thái như trên và vô tình gây ra hiểu lầm không đáng có trong câu từ. 

Chủ tài khoản này cũng lên tiếng xin lỗi, mong mọi người bỏ qua, sau sự việc sẽ thận trọng hơn trong câu chữ của mình.

Được biết, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Ngãi sẽ mời chủ tài khoản "Nga Cát" lên làm việc để làm rõ nội dung vụ việc.

Clip gây phẫn nộ bị đánh từ phía sau, người đàn ông ngã nhào giữa đường

(NLĐO)- Người đàn ông đang chạy xe máy bất ngờ bị tấn công từ phía sau, ngã xuống đường; công an đang truy tìm những người liên quan.

Làm rõ vụ cha livestream ngược đãi con ở Cần Thơ gây phẫn nộ

(NLĐO) – Công an xã Vĩnh Hải, TP Cần Thơ khuyến cáo người dân không chia sẻ hình ảnh liên quan vụ người cha có hành vi không bình thường với bé gái.

Clip: Phẫn nộ cảnh thanh niên hành hung phụ nữ giữa phố, công an vào cuộc

(NLĐO) - Thanh niên chặn xe, hành hung phụ nữ giữa phố ở Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai, gây bức xúc dư luận.

