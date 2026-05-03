Làm rõ vụ cha livestream ngược đãi con ở Cần Thơ gây phẫn nộ

Ngày 3-5, Công an xã Vĩnh Hải, TP Cần Thơ cho biết liên quan vụ một người đàn ông sinh sống trên địa bàn xã có hành vi không bình thường với con gái của mình, công an xã đã tiếp nhận vụ việc, làm việc với những người có liên quan. Riêng bé gái đã được đưa đến cơ sở y tế để khám, điều trị.

Hình ảnh bé gái bị nhỏ oxy già trực tiếp vào vùng kín và được phát trực tiếp. Nguồn: MXH

Công an xã Vĩnh Hải đề nghị mọi người không nên chia sẻ hình ảnh của bé gái hoặc cha, mẹ của bé để bảo đảm quyền của trẻ em, quyền được bảo vệ thông tin cá nhân của công dân theo quy định của pháp luật.

Trước đó, mạng xã hội đăng tải một số clip được cắt từ livestream (phát trực tiếp) của người đàn ông sống tại xã Vĩnh Hải ghi lại cảnh người này có hành vi ngược đãi con gái vài tháng tuổi của mình.

Theo đó, người đàn ông này cầm lọ dung dịch có chữ "nước oxy già" nhỏ trực tiếp vào vùng kín của bé gái, mặc cho bé gái khóc thét dữ dội.

Nhiều người vào bình luận chỉ trích hành vi ngược đãi chính con mình của người đàn ông. Cộng đồng mạng mong cơ quan chức năng hãy tìm kiếm, hay đề ra một phương án nào đó để bảo vệ quyền lợi cho trẻ em tránh xa những bậc cha mẹ có suy nghĩ và những hành vi không tốt, mất đạo đức như thế.

