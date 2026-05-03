Thời sự

Làm rõ vụ cha livestream ngược đãi con ở Cần Thơ gây phẫn nộ

CA LINH

(NLĐO) – Công an xã Vĩnh Hải, TP Cần Thơ khuyến cáo người dân không chia sẻ hình ảnh liên quan vụ người cha có hành vi không bình thường với bé gái.

Ngày 3-5, Công an xã Vĩnh Hải, TP Cần Thơ cho biết liên quan vụ một người đàn ông sinh sống trên địa bàn xã có hành vi không bình thường với con gái của mình, công an xã đã tiếp nhận vụ việc, làm việc với những người có liên quan. Riêng bé gái đã được đưa đến cơ sở y tế để khám, điều trị.

Làm rõ vụ một người cha livestream gây phẫn nộ ở Cần Thơ - Ảnh 1.

Hình ảnh bé gái bị nhỏ oxy già trực tiếp vào vùng kín và được phát trực tiếp. Nguồn: MXH

Công an xã Vĩnh Hải đề nghị mọi người không nên chia sẻ hình ảnh của bé gái hoặc cha, mẹ của bé để bảo đảm quyền của trẻ em, quyền được bảo vệ thông tin cá nhân của công dân theo quy định của pháp luật.

Trước đó, mạng xã hội đăng tải một số clip được cắt từ livestream (phát trực tiếp) của người đàn ông sống tại xã Vĩnh Hải ghi lại cảnh người này có hành vi ngược đãi con gái vài tháng tuổi của mình.

Theo đó, người đàn ông này cầm lọ dung dịch có chữ "nước oxy già" nhỏ trực tiếp vào vùng kín của bé gái, mặc cho bé gái khóc thét dữ dội.

Nhiều người vào bình luận chỉ trích hành vi ngược đãi chính con mình của người đàn ông. Cộng đồng mạng mong cơ quan chức năng hãy tìm kiếm, hay đề ra một phương án nào đó để bảo vệ quyền lợi cho trẻ em tránh xa những bậc cha mẹ có suy nghĩ và những hành vi không tốt, mất đạo đức như thế.

5 trẻ bị lạc tại Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ ở Cần Thơ

5 trẻ bị lạc tại Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ ở Cần Thơ

(NLĐO) - Giữa không khí sôi động của Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ, lực lượng công an Cần Thơ đã kịp thời hỗ trợ người dân, góp phần giữ vững an ninh trật tự.

Xuất hiện thêm clip giật dây chuyền ở Tân Huê Viên, Công an Cần Thơ tìm bị hại

(NLĐO) - Clip ghi lại cảnh giật dây chuyền tại Công ty Tân Huê Viên ở Cần Thơ cho thấy thủ đoạn tinh vi của nhóm nghi phạm.

Bắt đối tượng truy nã trong vụ ẩu đả tại quán nhậu nổi tiếng ở Cần Thơ

(NLĐO) – Công an phường Tân An, TP Cần Thơ đã làm rõ vụ ẩu đả, xác định 1 trong 12 người liên quan là đối tượng đang bị truy nã.

