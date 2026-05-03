Clip gây phẫn nộ bị đánh từ phía sau, người đàn ông ngã nhào giữa đường

Ngày 3-5, Công an phường Tam Thằng (TPHCM) đang xác minh, truy tìm người liên quan trong vụ một người đàn ông đi xe máy bị tấn công bất ngờ, ngã xuống đường, gây bức xúc dư luận.

Trước đó, một đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại sự việc xảy ra vào khoảng 15 giờ 34 phút ngày 1-5 trên đường Lê Lợi, phường Tam Thắng. Hình ảnh từ camera hành trình của ô tô cho thấy một người đàn ông mặc áo màu cam, điều khiển xe máy và không đội mũ bảo hiểm, đang lưu thông bình thường.

Bất ngờ, một xe máy khác do người đàn ông điều khiển, chở theo một người đàn ông phía sau, áp sát. Người ngồi sau liền dùng vật giống mũ bảo hiểm đánh mạnh vào đầu nạn nhân.

Cú đánh từ phía sau khiến người đàn ông mất lái, ngã xuống đường trong khi xe vẫn còn trớn. Ngay lúc này, một xe máy chạy phía sau lao tới nhưng kịp lách tránh. Chiếc ô tô có gắn camera hành trình cũng phanh gấp, tránh va chạm nguy hiểm.

Đoạn clip sau khi đăng tải đã thu hút nhiều ý kiến bức xúc, cho rằng hành vi tấn công người đi đường là rất nguy hiểm, có thể gây hậu quả nghiêm trọng.

Hiện Công an phường Thắng Tam đang khẩn trương xác minh danh tính, truy tìm chủ của hai phương tiện liên quan để làm rõ nguyên nhân và xử lý theo quy định.