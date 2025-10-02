HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Cô gái xinh đẹp có quyết định bất ngờ sau khi hoàn thành nhiệm vụ A80

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Vừa hoàn thành nhiệm vụ A80, Nguyễn Diễm Trinh (22 tuổi, ở Quảng Trị) đã đăng ký tình nguyện tham gia nghĩa vụ Công an Nhân dân.

Cô gái xinh đẹp Nguyễn Diễm Trinh tình nguyện tham gia nghĩa vụ Công an Nhân dân - Ảnh 1.

Nguyễn Diễm Trinh nộp đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân. Ảnh: Công an Quảng Trị

Ngày 2-10, Công an xã Đồng Lê (Quảng Trị) cho biết Nguyễn Diễm Trinh (SN 2003, trú thôn Xuân Phú) đã viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ Công an Nhân dân ngay sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ A80, thể hiện tinh thần xung kích và trách nhiệm công dân của tuổi trẻ địa phương.

Nguyễn Diễm Trinh là một trong số ít gương mặt ở Quảng Trị được tuyển chọn để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam (Nhiệm vụ A80). Ngay sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ A80, Trinh đã bất ngờ viết đơn tình nguyện đăng ký tham gia nghĩa vụ Công an Nhân dân năm 2026.

Được biết, Nguyễn Diễm Trinh vừa tốt nghiệp Cử nhân ngành điều dưỡng - Trường Đại học Y dược Huế.

Theo Diễm Trinh, từ nhỏ, Trinh đã ấp ủ ước mơ được khoác trên mình bộ cảnh phục Công an nhân dân. Khi có thông báo tuyển chọn, Trinh là một trong những người tiên phong nộp đơn đăng ký.

"Em muốn được thử sức, được rèn luyện trong môi trường kỷ luật của lực lượng Công an Nhân dân, đồng thời đóng góp sức trẻ cho sự nghiệp giữ gìn an ninh Tổ quốc" - Diễm Trinh chia sẻ.

Lãnh đạo địa phương cho biết Nguyễn Diễm Trinh là đoàn viên năng nổ, từng tham gia nhiều hoạt động tình nguyện, hiến máu nhân đạo, hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19 và nhiều phong trào của đoàn thanh niên xã.

Việc cô gái trẻ xinh đẹp tình nguyện tham gia nghĩa vụ Công an không chỉ thể hiện ý thức trách nhiệm công dân mà còn khẳng định tinh thần xung kích của tuổi trẻ địa phương. Trinh là tấm gương tiêu biểu truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ khác noi theo, góp phần lan tỏa phong trào thanh niên tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự và Công an Nhân dân.

Quảng Trị công an nhân dân nghĩa vụ công an viết đơn A80 Nguyễn Diễm Trinh xã Đồng Lê
