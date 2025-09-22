HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Xem phim "Mưa đỏ", chàng trai 18 tuổi ở Quảng Trị có một quyết định đầy bất ngờ

HOÀNG PHÚC - ĐỨC NGHĨA

(NLĐO) - Xúc động sau khi xem phim "Mưa đỏ", Hồ Văn Duẩn (18 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Trị) đã quyết định viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân.

Xem phim "Mưa đỏ", chàng trai 18 tuổi ở Quảng Trị có một quyết định đầy bất ngờ- Ảnh 1.

Hồ Văn Duẩn tại trụ sở Công an xã Hướng Phùng - Ảnh: Công an tỉnh Quảng Trị

Ngày 22-9, Công an xã Hướng Phùng (tỉnh Quảng Trị) cho biết anh Hồ Văn Duẩn (18 tuổi, trú thôn Hồ) đã nộp đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2026, sau khi xem phim "Mưa đỏ".

Trong đơn, Hồ Văn Duẩn viết: 'Bản thân xúc động trước sự hy sinh của các thế hệ cha anh trong chiến tranh gìn giữ độc lập, tự do cho Tổ quốc. Từ đó, tôi nhận thức rõ trách nhiệm của thanh niên hôm nay phải tiếp nối truyền thống, sẵn sàng rèn luyện và công tác khi Tổ quốc cần nên tôi đã viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân".

Hồ Văn Duẩn bày tỏ: "Xem xong phim "Mưa đỏ", tôi càng thấy rõ trách nhiệm của tuổi trẻ hôm nay phải tiếp nối truyền thống, sống xứng đáng với máu xương mà các thế hệ đi trước đã ngã xuống. Với tinh thần tự nguyện và niềm tự hào của người thanh niên Việt Nam, tôi xin được tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2026, sẵn sàng rèn luyện, công tác và chiến đấu khi Tổ quốc cần".

Thượng tá Mai Anh Tú - Trưởng Công an xã Hướng Phùng, cho hay lá đơn của Hồ Văn Duẩn đã tạo thêm cảm hứng cho nhiều bạn trẻ trong xã.

"Việc các thanh niên tình nguyện nhập ngũ cho thấy ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay với Tổ quốc. Trong số 11 lá đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2026 mà Công an xã tiếp nhận chỉ trong 2 tuần qua, trường hợp của Hồ Văn Duẩn là một tấm gương đặc biệt, có sức lan tỏa lớn" – Thượng tá Tú chia sẻ.

Xem phim "Mưa đỏ", chàng trai 18 tuổi ở Quảng Trị có một quyết định đầy bất ngờ- Ảnh 2.

Hồ Văn Duẩn viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2026.

