Giáo dục

Phim "Mưa Đỏ" trở thành "tiết học lịch sử" sống động

Thu Hương - Bích Hồng

(NLĐO) - Hoạt động ngoại khóa này vừa tạo không khí đầu năm học đầy hứng khởi, vừa giúp học sinh tiếp cận lịch sử dân tộc thông qua ngôn ngữ điện ảnh.

Chiều 5-9, sau lễ khai giảng năm học mới, Trường THCS Vân Đồn (phường Xóm Chiếu, TP HCM) đã tổ chức cho toàn bộ học sinh khối 8 và 9 cùng thầy cô đến rạp chiếu phim thưởng thức tác phẩm "Mưa Đỏ".

"Mưa Đỏ" là tác phẩm điện ảnh tái hiện những năm tháng khốc liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ, khắc họa hình ảnh thế hệ cha anh sẵn sàng hy sinh tuổi trẻ, máu xương vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Thông qua câu chuyện bi tráng ấy, các em học sinh có dịp nhìn lại chặng đường lịch sử hào hùng nhưng cũng đầy mất mát của dân tộc.

Phim "Mưa Đỏ" trở thành "tiết học lịch sử" sống động- Ảnh 1.

Học sinh khối 8 và 9 cùng giáo viên Trường THCS Vân Đồn (phường Xóm Chiếu, TP HCM) đi xem phim "Mưa Đỏ"

Phim "Mưa Đỏ" trở thành "tiết học lịch sử" sống động- Ảnh 2.

Cách giáo dục trực quan

Theo chia sẻ của các giáo viên, đây là hoạt động ngoại khóa mang ý nghĩa đặc biệt, vừa tạo không khí đầu năm học đầy hứng khởi, vừa giúp học sinh tiếp cận lịch sử dân tộc thông qua ngôn ngữ điện ảnh.

Cô Dương Thị Huệ, giáo viên bộ môn Lịch sử, bày tỏ: “Đưa học sinh đến rạp phim không chỉ là một chuyến đi chơi, mà là một bài học sống động. Qua bộ phim, các em thấy rõ hơn những điều sách vở khó truyền tải trọn vẹn – đó là sự khốc liệt của chiến tranh, tình đồng đội, tình yêu nước và ý chí bất khuất. Đây là cách giáo dục trực quan, giúp lịch sử trở nên gần gũi, chạm đến cảm xúc và khắc sâu trong tâm trí học sinh.”

Hoạt động đi xem "Mưa Đỏ" của thầy và trò Trường THCS Vân Đồn đã mang đến cho học sinh cả kiến thức lịch sử và những trải nghiệm xúc động.

Phim "Mưa Đỏ" trở thành "tiết học lịch sử" sống động- Ảnh 3.

Thầy trò Trường THCS Vân Đồn đi xem phim "Mưa Đỏ"

Em Đinh Bảo Hà, lớp 8A2, cho biết: “Dù đã xem bộ phim 'Mưa Đỏ' một lần, mình vẫn quyết định đi xem phim lần hai với nhà trường, vì mình muốn xem lại những thước phim ý nghĩa đó, và có thể cảm nhận bộ phim một cách sâu sắc hơn. Mình cảm thấy rất biết ơn cha ông ta ngày trước, vì họ đã dùng thanh xuân, không tiếc đời mình để đổi lấy tự do cho dân tộc.”

Lời chia sẻ của Hà cũng là cảm nhận chung của nhiều học sinh sau buổi chiếu. Thay vì chỉ nghe giảng trên lớp, các em được nhìn thấy, được xúc động, thậm chí rơi nước mắt khi xem phim.

Nhiều phụ huynh cũng đồng tình rằng việc nhà trường lựa chọn hoạt động xem phim ngay trong ngày khai giảng thể hiện sự đổi mới trong phương pháp giáo dục khi gắn kết tri thức với trải nghiệm thực tế.

