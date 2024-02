Có gì đặc biệt ở nghĩa địa cá Voi hơn 40 năm tuổi ở Quảng Bình

Ông Đồng Vinh Quang, Chủ tịch UBND xã Cảnh Dương cho biết thông thường, sau khi phát hiện cá voi mắc cạn, ngư dân sẽ tiến hành đưa cá trở lại biển. Nếu không may cá "luỵ", ngư dân tổ chức các nghi thức mai táng trang trọng và đưa về chôn cất tại nghĩa địa cá voi của làng.

"Tục an táng cá voi đã có từ rất lâu đời. Ngư dân nơi đây coi cá voi là vị thần hộ mệnh cho họ giữa biển khơi, giúp họ có những chuyến đi biển an toàn, may mắn, tôm cá đầy khoang. Việc mai táng và thờ cúng cá voi được tổ chức trọng thể như một cách đền ơn đáp nghĩa của ngư dân." – ông Quang nói.