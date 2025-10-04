Sau vụ 40 học sinh nhập viện: Giám đốc Sở Y tế Quảng Trị đề xuất gì?

Bà Diệp Thị Minh Quyết, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị, đề nghị kiểm tra đồng loạt các bếp ăn trường học trên địa bàn

Vụ việc hơn 40 học sinh nhập viện vì ngộ độc thực phẩm ở Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy (xã Kim Ngân) tiếp tục được dư luận quan tâm. Tại phiên họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Trị mới đây, vụ việc này được các lãnh đạo địa phương đưa ra thảo luận.

Tại phiên họp, bà Diệp Thị Minh Quyết - Giám đốc Sở Y tế Quảng Trị - cho biết sau khi xảy ra sự cố nêu trên, ngành y tế đã kịp thời cấp cứu, không để học sinh biến chứng nặng, đồng thời lấy mẫu thực phẩm gửi xét nghiệm để xác định nguyên nhân.

Theo bà Quyết, vụ việc cho thấy nhiều bất cập khi cấp xã thiếu nhân lực sau sáp nhập, dẫn đến lúng túng trong báo cáo và xử lý. Sở Y tế đang xây dựng quy trình phản ứng nhanh, hướng dẫn cụ thể chính quyền cơ sở, "cầm tay chỉ việc" từ khâu báo cáo đến phối hợp xử lý.

Bà Quyết nhấn mạnh: "Vụ việc ở Trường Kim Thủy là hồi chuông cảnh báo. Ngành y tế sẽ phối hợp với ngành giáo dục tham mưu UBND tỉnh kiểm tra toàn diện các bếp ăn trường học, đặc biệt ở những nơi có phản ánh về chất lượng bữa ăn, để bảo đảm sức khỏe học sinh".

Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Quảng Trị, chính quyền xã và Ban Giám hiệu nhà trường làm việc với phụ huynh

Về phía Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị, Giám đốc Lê Thị Hương cho biết đã yêu cầu Trường Kim Thủy rà soát toàn bộ khâu bán trú. UBND xã Kim Ngân đã đình chỉ công tác phó hiệu trưởng Đỗ Thị Hồng Huế, người phụ trách bếp ăn.

Sau 2 ngày nghỉ học, 75 học sinh bán trú đã trở lại trường, song phụ huynh vẫn yêu cầu thay đổi nhà cung cấp thực phẩm và nhân sự cấp dưỡng.

"Qua làm việc, tất cả phụ huynh có ý kiến nếu không điều chuyển phó hiệu trưởng trường này đi nơi khác hoặc cho nghỉ việc thì 15 ngày sau, khi hết thời hạn đình chỉ công tác bà Đỗ Thị Hồng Huế, họ sẽ đồng loạt không cho con em đến trường" - bà Hương thông tin.

Bà Hương đề nghị Sở Y tế Quảng Trị tham mưu để Ban Chỉ đạo An toàn thực phẩm tỉnh kiểm tra một số trường học, chấn chỉnh khâu vệ sinh an toàn thực phẩm nhằm bảo đảm sức khỏe cho học sinh. Với vụ việc ở xã Kim Ngân, bà đề nghị UBND tỉnh sớm vào cuộc giải quyết dứt điểm để ổn định dạy và học tại địa phương.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị, ông Hoàng Nam, nhấn mạnh sau sáp nhập các địa phương, trường học này thuộc thẩm quyền UBND xã Kim Ngân. Xã phải chủ trì xử lý vụ việc, còn các sở ngành hỗ trợ chuyên môn để làm rõ nguyên nhân, minh bạch với phụ huynh.

Ông Hoàng Nam cho rằng các đơn vị chức năng của tỉnh phải tích cực hỗ trợ xã. Sở Y tế, cơ quan thường trực của Ban An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh, cùng Sở Giáo dục - Đào tạo phải có những nhìn nhận về mặt chuyên môn, tạo điều kiện cho xã minh bạch vấn đề này ra, phải có kết luận cụ thể mang tính pháp lý. Đây là "bài học kinh nghiệm" để các cơ sở giáo dục toàn tỉnh siết chặt an toàn thực phẩm, không để sự cố tương tự tái diễn.