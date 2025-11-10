HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Có gì ở Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số 2025?

Huy Lân

(NLĐO)- Khám phá Tuần lễ Đổi mới sáng tạo & chuyển đổi số 2025 tại ĐH Quốc tế – nơi sinh viên bứt phá ý tưởng, kết nối công nghệ và kiến tạo tương lai số.

Ngày 10-11, Trường ĐH Quốc tế (thành viên Đại học Quốc gia TP HCM) khai mạc Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2025 với chủ đề "Bứt phá giới hạn – Kiến tạo tương lai".

Có gì ở tuần lễ đổi mới sáng tạo & chuyển đổi số 2025? - Ảnh 1.

ThS Lê Thị Quỳnh Mai - Bí thư Đoàn trường Trường ĐH Quốc tế - phát biểu kêu gọi thanh niên đoàn viên trong trường cùng tham gia đổi mới sáng tạo để cùng xây dựng trường học xanh - phát triển bền vững

PGS- TS Đinh Đức Anh Vũ, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Quốc tế, cho biết chương trình năm nay được tổ chức như một hành trình trải nghiệm toàn diện, nơi các ý tưởng sáng tạo được nuôi dưỡng, các giải pháp công nghệ được giới thiệu và các mối liên kết giữa nhà trường – doanh nghiệp – học thuật được mở rộng. 

Sự kiện hướng đến mục tiêu kết nối tri thức, thúc đẩy phát triển bền vững và hợp tác chiến lược trong kỷ nguyên số.

Trong suốt 5 ngày diễn ra, chương trình mang đến nhiều hoạt động nổi bật như:

- Chuỗi hội thảo chuyên đề về công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo trong giáo dục đại học.

- Kết nối doanh nghiệp – học thuật, gồm hội đồng đánh giá và triển lãm các sản phẩm nghiên cứu có tiềm năng thương mại hóa.

- Không gian trải nghiệm sáng tạo, bao gồm khu vực triển lãm công nghệ, các workshop rèn luyện kỹ năng và hoạt động thực hành.

Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không chỉ là sự kiện học thuật thường niên, mà còn thể hiện tinh thần tiên phong, sáng tạo và hội nhập của sinh viên Trường ĐH Quốc tế. Đây là bước đi chiến lược trong việc xây dựng môi trường giáo dục năng động, kết nối và hướng đến tương lai bền vững.

chuyển đổi số Trường ĐH Quốc tế đổi mới sáng tạo PGS- TS Đinh Đức Anh Vũ
