“Liên quân” sinh viên 3 trường ĐH đoạt giải nhất cuộc thi Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo TP HCM

Tối 18-10, lễ trao giải cuộc thi Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo cấp thành phố năm 2025 được tổ chức tại Trường ĐH Luật TP HCM.

Từ ý tưởng khởi nghiệp đến giá trị nhân văn

Quán quân của cuộc thi thuộc về dự án "Ánh sáng sứ" của nhóm sinh viên đến từ Trường ĐH Luật TP HCM, Trường ĐH Kiến trúc TP HCM và Trường ĐH Văn Lang. Giải thưởng trị giá 100 triệu đồng.

Dự án “Ánh sáng sứ” của đội NEXTEDGE xuất sắc đoạt giải nhất và giải đội thi được yêu thích nhất



Bên cạnh ý tưởng khởi nghiệp tiềm năng, nhóm sinh viên đã còn chinh phục ban giám khảo bằng một ý tưởng đổi mới đầy thú vị. Trưởng nhóm Mỹ Hiền chia sẻ những sản phẩm mà nhóm giới thiệu không chỉ là sản phẩm kinh doanh đơn thuần.

Cụ thể, sản phẩm đèn nghệ thuật tích hợp công nghệ thông minh mà nhóm nghiên cứu có thể đóng vai trò kép: vừa giúp bảo tồn nghệ thuật làm gốm thủ công truyền thống của Việt Nam, vừa góp phần giải quyết vấn đề "chảy máu" tài nguyên cao lanh tại các địa phương, hạn chế việc sử dụng các vật liệu không thân thiện với môi trường như thủy tinh/nhựa composite.

Ông Jonathan Baker, Trưởng đại diện UNESCO, đánh giá cuộc thi này không chỉ nói về khởi nghiệp mà còn nói về việc xây dựng một hệ sinh thái ý tưởng, nơi đổi mới được dẫn dắt bởi bản sắc văn hóa, trách nhiệm pháp lý và khát vọng sáng tạo. Đây cũng là nơi sinh viên không chỉ cạnh tranh, mà còn học cách hợp tác, dám thử thách bản thân và biến những ý tưởng thành hành động thực tiễn.

Ban giám khảo vỗ tay để kiểm tra khả năng tắt - mở tự động của đèn

TS Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TP HCM, cho biết sau gần 6 tháng phát động và tổ chức, 10 đội thi xuất sắc nhất được chọn lọc từ hơn 100 dự án đăng ký dự thi đến từ các trường CĐ - ĐH trên địa bàn TP HCM bước vào vòng chung kết.

Thông qua cuộc thi, sinh viên có cơ hội được thử sức, giao lưu và hiện thực hóa ý tưởng trong các lĩnh vực pháp lý, giáo dục, văn hóa và kiến trúc, góp phần hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp liên ngành, bền vững.

Thành lập mạng lưới khởi nghiệp

Trong khuôn chương trình đã diễn ra nghi thức ấn nút thành lập Mạng lưới Khởi nghiệp - Đổi mới sáng tạo ACL-InnoHub - một nền tảng hợp lực, khai phóng tiềm năng sáng tạo và khởi nghiệp của thế hệ trẻ.

Sự ra đời của Mạng lưới ACL-InnoHub khẳng định cam kết xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo bền vững, gắn với công nghiệp văn hóa và trách nhiệm xã hội.

3 trường đồng sáng lập mạng lưới gồm Trường ĐH Luật TP HCM, Trường ĐH Kiến trúc TP HCM và Trường ĐH Văn hóa TP HCM đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) các nội dung hoạt động của "Mạng lưới khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo ACL-InnoHub".

Đồng thời, Trường ĐH Luật TP HCM và Trường ĐH Văn hóa TP HCM đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai trường. Qua đó, thiết lập mối quan hệ hợp tác toàn diện và bền vững, hướng đến việc phát huy tối đa nguồn lực, nâng cao hiệu quả trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, giao lưu học thuật, truyền thông và các hoạt động phục vụ cộng đồng.