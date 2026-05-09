Quốc tế

Có gì trong 162 hồ sơ về UFO vừa được Mỹ công bố?

Hải Hưng

(NLĐO) - Mỹ công bố 162 hồ sơ bí ẩn liên quan tới “những hiện tượng dị thường” nhưng nhấn mạnh chưa có kết luận về sự sống ngoài trái đất.

Sau nhiều thập kỷ giữ bí mật, Nhà Trắng và Bộ Quốc phòng Mỹ hôm 8-5 (giờ địa phương) đã công bố loạt hồ sơ được chờ đợi bấy lâu nay về vật thể bay không xác định (UFO) và hiện tượng dị thường chưa xác định (UAP).

Trang news.com.au mô tả đây là những tài liệu từng nằm trong kho lưu trữ của chính phủ Mỹ, gắn với nhiều đồn đoán về sự sống ngoài trái đất.

Mỹ công bố 162 hồ sơ về UFO gây chấn động - Ảnh 1.

Hồ sơ FBI mới giải mật nhắc tới lời kể về các "thành viên phi hành đoàn" cao khoảng 1,2 m bước ra từ UFO trong thập niên 1960. Ảnh: FBI/Bộ Quốc phòng Mỹ

Đợt công bố đầu tiên gồm 162 hồ sơ, diễn ra sau khi Tổng thống Donald Trump yêu cầu các cơ quan liên bang bắt đầu giải mật những tài liệu liên quan đến UAP. Động thái này lập tức làm nóng lại một trong những bí ẩn gây tranh cãi nhất trong lịch sử hiện đại Mỹ.

Theo các tài liệu được công bố, một số hình ảnh và video ghi lại những vật thể lạ trên bầu trời. Trong số này có vật thể được mô tả như "ngôi sao tám cánh với các nhánh dài ngắn xen kẽ" lao qua không trung, cùng một vật thể khác có hình giống quả bóng bầu dục đang bay.

Phần gây chú ý còn ở những lời kể của một số nhân chứng cho rằng họ nhìn thấy "thành viên phi hành đoàn" bước ra từ các vật thể lạ đã hạ cánh. Những thực thể này được mô tả cao khoảng 1,07-1,22 m mặc "giống đồ vũ trụ và đội mũ bảo hiểm".

Mỹ công bố 162 hồ sơ về UFO gây chấn động - Ảnh 2.

Ảnh tư liệu từ sứ mệnh Apollo 17 lên Mặt Trăng năm 1972, với khung nhỏ góc phải cho thấy ba điểm sáng trên bề mặt Mặt Trăng. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ

Mỹ công bố 162 hồ sơ về UFO gây chấn động - Ảnh 3.

Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ ghi nhận một hiện tượng dị thường chưa xác định, có hình dạng giống quả bóng bầu dục ở gần Nhật Bản năm 2024. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ

Mỹ công bố 162 hồ sơ về UFO gây chấn động - Ảnh 4.

Một quân nhân Mỹ báo cáo nhìn thấy hiện tượng dị thường chưa xác định khi hoạt động trong không phận châu Phi năm 2025. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ

Mỹ công bố 162 hồ sơ về UFO gây chấn động - Ảnh 5.

Một quân nhân Mỹ báo cáo hiện tượng dị thường chưa xác định gần Hy Lạp, bay thẳng trên biển hướng vào đất liền hồi tháng 10-2023. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ

Mỹ công bố 162 hồ sơ về UFO gây chấn động - Ảnh 6.

Hình ảnh cắt từ video ghi lại hiện tượng dị thường chưa xác định gần Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) vào tháng 10-2023. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ

Mỹ công bố 162 hồ sơ về UFO gây chấn động - Ảnh 7.

Một vật thể bay không xác định được ghi nhận tại Rothwell thuộc bang Queensland - Úc. Ảnh: Yassy Gold

Lầu Năm Góc hiện chưa đưa ra kết luận về bản chất của những hình ảnh, video hoặc nhân chứng trong hồ sơ bởi phần lớn tư liệu còn mờ, thiếu dữ liệu kiểm chứng hoặc chưa đủ cơ sở khoa học để xác định chính xác.

"Các video, hình ảnh và tài liệu gốc mới nhất về UAP từ chính phủ Mỹ hiện đã được tập hợp công khai, cho phép người dân truy cập mà không cần cấp quyền đặc biệt" - Bộ Quốc phòng Mỹ nêu rõ, đồng thời nhấn mạnh mục tiêu là tăng tính minh bạch, để công chúng có thể tự đánh giá thông tin được công bố. 

Lầu Năm Góc cũng thận trọng khẳng định đây vẫn là "những vụ chưa được giải quyết", tức chính phủ Mỹ "không thể đưa ra kết luận dứt khoát về bản chất của các hiện tượng được quan sát".

Nhiều loại hồ sơ của nhiều cơ quan khác nhau

Trong 162 hồ sơ được công bố có nhiều loại tài liệu khác nhau. Hồ sơ của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) có lời kể của nhân chứng và các báo cáo về những lần người dân hoặc cơ quan chức năng nhìn thấy vật thể bay chưa xác định trong nhiều năm qua.

Một số hồ sơ FBI ghi chú rằng thông tin bên trong từng được công bố "một phần" trước đó. Ngoài ra, đợt tài liệu đầu tiên cũng bao gồm bản ghi của các phi hành gia NASA từng báo cáo về những vật thể chưa xác định trong khi làm nhiệm vụ.

Tuy nhiên, phản ứng tại Mỹ không hoàn toàn đồng thuận. Cựu nghị sĩ Cộng hòa Marjorie Taylor Greene chỉ trích việc công bố hồ sơ là "tuyên truyền kiểu nhìn vào vật sáng lấp lánh", cho rằng nó có thể khiến dư luận phân tâm trong lúc Mỹ vướng vào các cuộc chiến ở nước ngoài.

Hạ nghị sĩ Tim Burchett, một trong những nhân vật thúc đẩy minh bạch UFO tại Washington, cho rằng tiến trình này cần thêm thời gian. "Tôi muốn nhắc mọi người rằng sự minh bạch sẽ không xảy ra trong một lần mà cần thời gian" – ông nói.

Đợt công bố này gợi nhớ sự kiện năm 2020, khi Lầu Năm Góc chính thức phát hành 3 video do phi công Hải quân Mỹ ghi lại, cho thấy các cuộc chạm trán trên không với những vật thể chưa xác định. Những đoạn phim đen trắng, chất lượng thấp này từng bị rò rỉ trước khi được phía Hải quân Mỹ xác nhận là video thật.

    Thông báo