Quốc tế

Nhiều nghị sĩ Mỹ yêu cầu giữa chiến sự Iran: Công khai kho hạt nhân Israel!

Xuân Mai

(NLĐO) - Một nhóm nghị sĩ đảng Dân chủ tại Quốc hội Mỹ kêu gọi Bộ Ngoại giao phá vỡ sự im lặng bấy lâu nay về năng lực hạt nhân của Israel.

Trong thư gửi Ngoại trưởng Marco Rubio, các nghị sĩ Dân chủ chỉ ra rằng cuộc chiến của liên minh Mỹ - Israel chống lại Iran chính là lý do khiến vấn đề hạt nhân của Israel cần được làm rõ một cách cấp bách.

Theo Tổ chức Sáng kiến Đe dọa hạt nhân (NTI) tại Mỹ, dù được cho là đã sở hữu vũ khí hạt nhân từ những năm 1960, Israel vẫn duy trì chính sách mập mờ về hạt nhân, chưa bao giờ chính thức xác nhận sự tồn tại của chương trình cũng như kho vũ khí hạt nhân của mình.

img

Nghị sĩ Joaquin Castro nằm trong nhóm các thành viên Dân chủ kêu gọi sự minh bạch về năng lực hạt nhân của Israel. Ảnh: AP

Nhà Trắng từ lâu cũng duy trì thái độ mơ hồ về vấn đề này, bất chấp vài lần hiếm hoi vô tình thừa nhận. Các nghị sĩ Mỹ đã triển khai một số nỗ lực phối hợp công khai nhằm tăng cường tính minh bạch cao hơn trong bối cảnh lưỡng đảng đã dành sự ủng hộ cho Israel suốt nhiều thập kỷ qua.

Theo kênh Al Jazeera, bức thư với chữ ký của 30 nghị sĩ nhấn mạnh: "Quốc hội có trách nhiệm theo Hiến pháp là phải được thông tin đầy đủ về cán cân hạt nhân ở Trung Đông, nguy cơ leo thang từ bất kỳ bên nào trong cuộc xung đột này, cũng như các kế hoạch và phương án dự phòng của chính quyền cho những kịch bản đó. Chúng tôi cho rằng mình chưa nhận được những thông tin này".

Trong thư đề ngày 4-5, các nhà lập pháp thẳng thắn yêu cầu Ngoại trưởng Rubio làm rõ năng lực vũ khí hạt nhân của Israel, cũng như cung cấp thông tin minh bạch về các đầu đạn và bệ phóng của nước này. Họ đặc biệt tập trung vào Trung tâm Nghiên cứu Hạt nhân Negev ở Dimona, nơi từ lâu được xem là cốt lõi trong chương trình hạt nhân của Israel.

Tổ chức Sáng kiến Đe dọa hạt nhân ước tính Israel sở hữu 90 đầu đạn hạt nhân, một kho dự trữ plutonium khoảng 750-1.110 kg, 6 tàu ngầm có khả năng phóng vũ khí hạt nhân và các tên lửa đạn đạo tầm trung có tầm bắn đạt từ 4.800 đến 6.500 km.

Trong diễn biến liên quan, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã có các cuộc thảo luận rất tốt đẹp với Iran trong 24 giờ qua và rất có khả năng hai bên đạt được một thỏa thuận. Ông tuyên bố hôm 6-5 rằng Iran nên đình chỉ chương trình hạt nhân và mở cửa lại eo biển Hormuz, đồng thời đe dọa sẽ nối lại các cuộc ném bom nếu đàm phán đổ vỡ.

Trong một cuộc phỏng vấn với đài PBS, ông Donald Trump lạc quan về việc đạt được thỏa thuận với Iran trước chuyến đi dự kiến tới Trung Quốc vào tuần tới.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei đã hạ thấp tầm quan trọng của các thông tin trên, gọi "thỏa thuận sắp có" với Mỹ là thông tin phóng đại. Ông cho biết Tehran vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức đối với đề xuất mới nhất của Mỹ nhưng vẫn tiếp tục trao đổi các thông điệp ngoại giao thông qua Pakistan, bên trung gian hòa giải

Tổng thống Mỹ tuyên bố bất ngờ; chủ tịch quốc hội Iran liên tục mỉa mai

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7-5 bất ngờ tuyên bố Iran đồng ý từ bỏ tham vọng sở hữu vũ khí hạt nhân trong cuộc đàm phán đang diễn ra giữa hai bên.

