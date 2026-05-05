HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

“Trạm xăng bay” của Mỹ mất dấu bí ẩn ở vịnh Ba Tư

Hải Hưng

(NLĐO) – “Trạm xăng bay” KC-135 Stratotanker của quân đội Mỹ phát mã khẩn cấp 7700 trước khi mất tín hiệu radar lúc bay qua vịnh Ba Tư ngày 5-5.

Dữ liệu từ Flightradar24 cho hay chiếc KC-135 cất cánh từ căn cứ không quân Al Dhafra của Mỹ tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Khi đang trên bầu trời vịnh Ba Tư, máy bay này phát tín hiệu khẩn cấp 7700, cho thấy tổ lái có thể đang gặp sự cố cần được ưu tiên hỗ trợ. 

Chiếc KC-135 sau đó được ghi nhận bay về hướng Qatar nhưng tín hiệu định vị sau đó bất ngờ biến mất khiến tình trạng của máy bay chưa được làm rõ - theo tờ Mirror.

“Trạm xăng bay” của Mỹ mất dấu bí ẩn ở vịnh Ba Tư - Ảnh 1.

Hình ảnh chiếc KC-135 Stratotanker của Không quân Mỹ. Ảnh: Defense News

KC-135 Stratotanker được ví như "trạm xăng bay" của quân đội Mỹ, có nhiệm vụ tiếp nhiên liệu trên không cho các máy bay quân sự. Loại máy bay tiếp liệu chủ lực của Mỹ này được trang bị 4 động cơ phản lực, có thể mang lượng lớn nhiên liệu và hàng hóa để phục vụ những nhiệm vụ tầm xa.

Loại máy bay này thường được sử dụng để hỗ trợ các hoạt động của Không quân Mỹ tại Trung Đông, trong bối cảnh khu vực đang có nhiều căng thẳng.

Dữ liệu theo dõi cho thấy máy bay đã bay theo một vòng tròn trước khi bắt đầu hạ độ cao để chuẩn bị tiếp cận khu vực hạ cánh. Tuy nhiên, nguyên nhân khiến tổ bay phát mã khẩn cấp vẫn chưa được xác định. 

Mã 7700 là tín hiệu khẩn cấp chung trong hàng không, được phi công nhập vào thiết bị phát tín hiệu định vị (transponder). Mục đích tín hiệu là thông báo với kiểm soát không lưu rằng máy bay đang gặp tình huống nghiêm trọng và cần được ưu tiên xử lý.

Khác với mã 7500 dùng cho tình huống bị không tặc khống chế hoặc mã 7600 dùng khi mất liên lạc vô tuyến, mã 7700 có thể bao trùm nhiều sự cố khác nhau từ vấn đề kỹ thuật, y tế đến các tình huống bất thường trên chuyến bay.

Khi một máy bay phát mã 7700, sân bay dự kiến tiếp nhận thường phải kích hoạt quy trình khẩn cấp, trong đó có việc sẵn sàng lực lượng cứu hỏa, cứu hộ và y tế trong trạng thái sẵn sàng.

Khoảng 1 giờ sau khi tín hiệu khẩn cấp xuất hiện trên các nền tảng theo dõi chuyến bay, tín hiệu transponder của chiếc KC-135 biến mất.

Một số thông tin cho biết sau đó có trực thăng hạng nhẹ H125 xuất hiện trong khu vực, song hiện chưa có xác nhận chính thức về tình trạng của máy bay cũng như tổ lái.

Hãng tin bán chính thức Fars của Iran cũng đưa tin về vụ việc dựa trên dữ liệu từ Flightradar24. Tuy nhiên, đến nay chưa có thông tin cho thấy sự cố liên quan đến hành động thù địch.

“Trạm xăng bay” của Mỹ mất dấu bí ẩn ở vịnh Ba Tư - Ảnh 2.

Dữ liệu chuyến bay hiển thị lộ trình của máy bay tiếp dầu KC-135. Ảnh: Flightradar

Trước đó, hồi tháng 3, quân đội Mỹ từng ghi nhận một sự cố liên quan đến KC-135 tại miền Tây Iraq.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ khi đó xác nhận máy bay tiếp dầu KC-135 gặp sự cố trong vùng không phận an toàn do lực lượng Mỹ và đồng minh kiểm soát.

Cơ quan này nhấn mạnh sự cố không liên quan đến hỏa lực đối phương hay do bắn nhầm từ lực lượng đồng minh.

Tin liên quan

Iran tung bản đồ kiểm soát "yết hầu" Hormuz, bộ trưởng ngoại giao đi Bắc Kinh

Iran tung bản đồ kiểm soát "yết hầu" Hormuz, bộ trưởng ngoại giao đi Bắc Kinh

(NLĐO) - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vừa công bố bản đồ tuyên bố quyền kiểm soát quân sự trên diện rộng tại hai đầu eo biểnHormuz.

Hai tàu chiến Mỹ vượt lưới pháo kích của Iran ở Hormuz, ông Donald Trump cảnh báo gắt

(NLĐO) - Tổng thống Donald Trump cảnh báo Iran sẽ bị "xóa sổ khỏi trái đất" nếu tấn công tàu Mỹ, đồng thời cho rằng đã đến lúc Hàn Quốc tham gia.

Căng thẳng Hormuz: Mỹ đánh chìm tàu Iran, UAE bị tập kích tên lửa

(NLĐO) - Quân đội Mỹ hôm 4-5 tuyên bố đã nổ súng vào các lực lượng Iran, đánh chìm 6 xuồng vũ trang khi những phương tiện này cố tình nhắm vào tàu dân sự.

Iran Mỹ Vịnh Ba Tư máy bay tiếp dầu KC-135 Stratotanker trạm xăng bay
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo