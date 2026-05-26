Giáo dục

Cô hiệu trưởng với bài phát biểu xúc động tri ân phụ huynh - người thầy đầu tiên của học sinh

Đặng Trinh. Ảnh: Hoàng Thạch

(NLĐO)- "Các bạn đã học được cách trân trọng những hy sinh thầm lặng của cha mẹ, thấu hiểu sự tận tâm của thầy cô và biết yêu thương bè bạn"

Ngày 26-5, Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Sài Gòn), đã tổ chức Lễ tổng kết, tri ân, trưởng thành cho học sinh khối lớp 5. Những học sinh lớp 5 ra trường hôm nay là thế hệ học sinh có nhiều ký ức đặc biệt.

Cô Đỗ Ngọc Chi, hiệu trưởng nhà trường đã có bài phát biểu xúc động trong buổi lễ tạm biệt mái trường tiểu học của các học sinh lớp 5. 

Bài phát biểu có đoạn viết: "Sau này khi trưởng thành, nhìn lại cột mốc bắt đầu của mình, các bạn sẽ nhận ra thế hệ của mình sở hữu một ký ức độc bản. Ngày đầu tiên bước vào bậc tiểu học của các bạn không có tiếng trống khai trường rộn rã giữa sân nắng tháng 9, không có cái nắm tay rụt rè bước qua cánh cổng trường. Hành trình tri thức của các bạn đã bắt đầu bằng một phương thức chưa từng có tiền lệ, đó là qua một màn hình nhỏ.

Cô hiệu trưởng với bài phát biểu xúc động dành cho thế hệ học sinh sở hữu ký ức độc bản - Ảnh 1.

Cô Đỗ Ngọc Chi (bên phải), hiệu trưởng nhà trường đã có bài phát biểu xúc động dành cho những em học sinh lớp 5, sau hôm nay là tạm biệt mái trường tiểu học

Chúng ta đã gặp nhau, học những chữ cái, những phép tính đầu tiên và kết nối tình bạn qua không gian ảo giữa tâm dịch. Đó là một khởi đầu đầy thử thách, nhưng chính nghịch cảnh ấy đã tôi luyện nên một thế hệ học sinh lớp 5 đặc biệt của ngày hôm nay: Một thế hệ biết thích nghi từ sớm, biết tự lập từ nhỏ và biết kiên trì từ những điều bình dị nhất. Các bạn đã đi qua những năm tháng đầu đời không hề dễ dàng, để rồi hôm nay ngồi tại đây, tự tin, bản lĩnh và sẵn sàng bước sang một chương mới của cuộc đời...."

Buổi lễ tri ân, trưởng thành của Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm bất ngờ khi có sự xuất hiện của những cựu học sinh từng học tập dưới mái trường. Cô Đỗ Ngọc Chi cho biết trong hành trình giáo dục, niềm hạnh phúc lớn lao của nhà trường chính là được chứng kiến các thế hệ học sinh trưởng thành, tiếp tục phát triển tài năng và theo đuổi đam mê của mình.

Cô hiệu trưởng với bài phát biểu xúc động dành cho thế hệ học sinh sở hữu ký ức độc bản - Ảnh 2.

Em Nguyễn Song Ngọc Châu, hiện là học sinh lớp 10 chuyên Sử- Trường THPT Trần ĐạiNghĩa. Từ những năm tháng tiểu học tại Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, niềm đam mê đàn tranh của Ngọc Châu đã được nuôi dưỡng từ Câu lạc bộ Đàn tranh của trường từ năm lớp 1.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, bày tỏ: "Điều quý giá nhất mà mái Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm trao cho các bạn không gói gọn trong những điểm số hay trang sách, mà chính là bài học về lòng biết ơn và sự tử tế. Các bạn đã học được cách trân trọng những hy sinh thầm lặng của cha mẹ, thấu hiểu sự tận tâm của thầy cô và biết yêu thương từng khoảnh khắc được đồng hành cùng bè bạn... Những chiến binh đã từng kiên cường chiến thắng hoàn cảnh ở vạch xuất phát như các bạn sẽ luôn đủ bản lĩnh để chinh phục những đỉnh cao mới ở bậc THCS". 


Cô hiệu trưởng với bài phát biểu xúc động dành cho thế hệ học sinh sở hữu ký ức độc bản - Ảnh 3.

Những khoảnh khắc ngày tạm biệt mái trường

Cô hiệu trưởng với bài phát biểu xúc động dành cho thế hệ học sinh sở hữu ký ức độc bản - Ảnh 4.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm cũng gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến cha mẹ học sinh, những "người thầy đầu tiên", biến mỗi ngôi nhà thành một lớp học nhỏ, kiên nhẫn đồng hành cùng con trẻ và nhà trường vượt qua giai đoạn lịch sử.

Cô hiệu trưởng với bài phát biểu xúc động dành cho thế hệ học sinh sở hữu ký ức độc bản - Ảnh 5.

Khoảnh khắc xúc động của phụ huynh.

Cô hiệu trưởng với bài phát biểu xúc động dành cho thế hệ học sinh sở hữu ký ức độc bản - Ảnh 6.

Chỉ còn ít ngày nữa, các em phải rời xa mái trường thân yêu này,xa thầy, xa bạn, xa quãng đời tiểu học nhiều kỷ niệm đểbước vào một hành trình mới của cuộc đời. Như một quy luật của cuộc sống, hợp rồi tan... nhưng những kỉ niệm vềmột thời học trò thì không khi nào phai nhạt.




 

Những lá thư xúc động từ thầy, cô hiệu trưởng ở TPHCM

(NLĐO)- Nhiều học sinh và giáo viên TPHCM bất ngờ nhận được những lá thư động viên đầy xúc động từ các hiệu trưởng

Gặp thầy hiệu trưởng ở ngôi trường ở TP HCM không thu quỹ trường, quỹ lớp

(NLĐO)- "Ở trường, giáo viên và phụ huynh gặp nhau chỉ nói chuyện về chuyên môn, chuyện học hành của con em. Cầm tiền phụ huynh đau đầu lắm, tôi không ham..."

Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM: Để học sinh phản ánh về nhà vệ sinh thì hiệu trưởng cần xem lại

(NLĐO) - Vấn đề nhà vệ sinh trường học thời gian qua được nhắc nhiều tại các hội nghị, chương trình của Sở GD-ĐT.

