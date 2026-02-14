Đầu năm học 2025-2026, giữa những dòng tin về tiền trường, quỹ lớp gây bức xúc, những "lạm thu" len lỏi các ngóc ngách ở trường học làm nặng gánh lo toan cho không ít phụ huynh thì có một ngôi trường ở TPHCM "ngược dòng" - không thu quỹ trường, chỉ thu 10.000 đồng/em/tháng để chi trả tiền nước.

Câu chuyện tưởng như hư cấu nhưng lại là sự thật từ nhiều năm qua ở Trường THCS Nguyễn Văn Luông (Phường Bình Phú-TPHCM). Thầy Đinh Phú Cường, hiệu trưởng nhà trường bày tỏ: "Nhà trường không thu bất kỳ loại quỹ nào từ nhiều năm nay, cầm tiền của phụ huynh đau đầu lắm, tôi không ham...".

Phóng viên: Thưa thầy, thông tin học sinh chỉ đóng 10.000 đồng/tháng ở ngôi trường có tiếng ở TPHCM là thật?

Thầy Đinh Phú Cường: Đúng vậy, ở Trường THCS Nguyễn Văn Luông từ nhiều năm qua không hề thu bất kỳ một loại quỹ nào, tuyệt nhiên không hề có một quỹ gì gọi là quỹ phụ huynh, quỹ trường, quỹ lớp.

Thầy Đinh Phú Cường, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Luông

Nhiều người thắc mắc, không có những nguồn quỹ đó thì trường hoạt động thế nào? Là trường công lập, được Nhà nước cấp ngân sách để trả lương và chi cho các hoạt động, ngân sách được cấp đã tự đảm bảo cơ bản các hoạt động của nhà trường. Ngay cả khi nhà nước miễn học phí cho các em HS, thì sau đó cũng được cấp bù. Ngoài ra, nhà trường cũng tận dụng những khoản thu, nguồn thu được HĐND TP cho phép, tất cả đều rõ ràng, minh bạch theo quy định tài chính. Tôi thấy như thế là đủ.

Nói chi xa xôi, thời các thầy, cô đi học đâu có nhiều điều kiện như hiện nay, nhiều thiếu thốn, nhiều khó khăn, từ trường, lớp, ăn uống, điều kiện học tập, sinh hoạt nhưng không phải vì thế mà nhụt chí.

Học sinh Trường THCS Nguyễn Văn Luông trong một hoạt động

Vì có nhà nước cấp, nên ở trường nếu học sinh không học tiếng Anh tăng cường, không bán trú thì mỗi tháng chỉ đóng đúng 10.000 đồng tiền nước.

Em nào học tiếng Anh tăng cường thì đóng mỗi tháng 100.000 đồng, có bán trú thì thu theo quy định của TP, vị mỗi tháng khoảng 1,2 triệu đồng. Học sinh của trường chưa bao giờ đóng quá 1,5 triệu đồng/tháng.

Phóng viên: Thầy có nghĩ mức thu rẻ như vậy sẽ là áp lực cho các trường khác...

Thầy Đinh Phú Cường: Tôi bị áp lực từ nhiều phía, nhiều người không tin, nhiều người "ôi giời" khi nghe chuyện. Không những thế, tôi còn bị áp lực từ chính phụ huynh.

Thời gian đầu, nhiều phụ huynh đến trường gây áp lực, có cả người của Ban đại diện cha mẹ học sinh. Họ nói không cho thu quỹ thì hoạt động thế nào, lấy đâu để chi... nhưng lâu dần phụ huynh đều hiểu và đồng hành với trường. Với tôi, phụ huynh đồng hành không nhất thiết phải quy ra tiền. Có phụ huynh làm bác sĩ, tôi nhờ vào trường tư vấn sức khỏe cho các em, có phụ huynh làm Công an, tôi mời họ vào hướng dẫn kỹ năng phòng cháy chữa cháy, kỹ năng ứng xử trên không gian mạng...họ rất thích. Khi chính phụ huynh tự xắn tay vào làm thì như vậy mới thật sự là đồng hành.

Hội thi, phong trào nào của phường, của TP, Sở GD-ĐT...trường đều tham gia, dù trường không thực hiện xã hội hóa. Nguồn kinh phí được Nhà nước cấp, khi gói ghém thu, chi thì đều ổn hết. GV ở trường vừa rồi được thưởng thu nhập tăng thêm trung bình từ 25-30 triệu đồng, có thầy, cô cộng những khoản thưởng khác theo quy định còn cao hơn nữa. Ngay cả khi tổ chức Hội xuân ở trường, ở từng lớp, các em có gì thì bày ra chơi cái đó, không thu bất kỳ khoản gì. Ai cũng vui.

"Khi chính phụ huynh tự xắn tay vào làm, đồng hành với trường, với con em thì như vậy mới thật sự là đồng hành"

Tôi nói với phụ huynh và cả thầy, cô trong trường "Cầm tiền của phụ huynh đau đầu lắm". Chẳng hay ho gì phải phụ thuộc vào đó, rồi nếu quá đà để những thứ đó điều khiển mình, mất đi tính tôn nghiêm của nhà giáo, chỉ khi không áp lực về tiền bạc thì mới nhẹ đầu, GV chỉ lo chuyên môn. Tôi ngồi trong quán cà phê, nhiều lần vô tình nghe những câu chuyện chẳng hay ho gì ở đâu đó khiến phụ huynh mất niềm tin, ngán ngẩm. Những câu chuyện rất buồn nhưng cũng chẳng biết làm sao...

Phóng viên: Quan điểm của thầy đối với các chương trình liên kết trong nhà trường ra sao?

-Thầy Đinh Phú Cường: Khi các đơn vị liên kết đặt vấn đề, trường sẽ cho giáo viên phát phiếu khảo sát cho phụ huynh, học sinh. Nhưng dặn trước là phải cân nhắc, trường không xếp xen kẽ vào thời khóa biểu chính khóa. Kết quả chỉ có 1/5 phụ huynh đăng ký. Các đơn vị nói ít học sinh quá, không tham gia nữa. Thế là học sinh ở trường buổi sáng học đến 11 giờ, chiều đến 16 giờ 15.

Phụ huynh nào không thể đón con giờ đó thì đăng ký, trường giao cho thầy, cô thể dục phụ trách khuyến khích các em chơi thể thao. Trường có nhà thi đấu đa năng, tôi nghĩ không gì tốt hơn là sau giờ học các em ra chơi thể thao.

Theo thầy Đinh Phú Cường, ở Trường THCS Nguyễn Văn Luông, giáo viên và phụ huynh chỉ nói chuyện với nhau về chuyên môn, chuyện học hành của con em

Ở Trường THCS Nguyễn Văn Luông, giáo viên và phụ huynh chỉ nói chuyện với nhau về chuyên môn và chuyện học hành của con em. Từ nhiều năm nay đã vậy nên đó như một lẽ thường hàng ngày ở trường. Tôi muốn thầy cô sau giờ dạy, đầu óc thư thái để còn có thời gian cho gia đình, cho bài giảng ngày mai, không phải chăm chăm tính toán, lệ thuộc vào tiền bạc của phụ huynh.

Có phụ huynh vào hỏi sao thầy cho học sinh học cái này, cái kia. Tôi nói phụ huynh có thể đưa con ra các trung tâm bên ngoài để học. Tôi luôn tâm niệm, cái gì nằm trong khả năng giảng dạy của thầy, cô thì mình dạy cho các em. Đó cũng là đạo nghĩa thầy, trò, lương tâm của nhà giáo. Nếu cái gì cũng tính toán, quy ra tiền rồi thuê nơi khác đến dạy thì thêm gánh nặng cho phụ huynh. Có thể họ không nói ra, nhưng họ không phục.

