HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Gặp thầy hiệu trưởng ở ngôi trường ở TP HCM không thu quỹ trường, quỹ lớp

Đặng Trinh thực hiện

(NLĐO)- "Ở trường, giáo viên và phụ huynh gặp nhau chỉ nói chuyện về chuyên môn, chuyện học hành của con em. Cầm tiền phụ huynh đau đầu lắm, tôi không ham..."

Đầu năm học 2025-2026, giữa những dòng tin về tiền trường, quỹ lớp gây bức xúc, những "lạm thu" len lỏi các ngóc ngách ở trường học làm nặng gánh lo toan cho không ít phụ huynh thì có một ngôi trường ở TPHCM "ngược dòng" - không thu quỹ trường, chỉ thu 10.000 đồng/em/tháng để chi trả tiền nước.

Câu chuyện tưởng như hư cấu nhưng lại là sự thật từ nhiều năm qua ở Trường THCS Nguyễn Văn Luông (Phường Bình Phú-TPHCM). Thầy Đinh Phú Cường, hiệu trưởng nhà trường bày tỏ: "Nhà trường không thu bất kỳ loại quỹ nào từ nhiều năm nay, cầm tiền của phụ huynh đau đầu lắm, tôi không ham...".

Phóng viên: Thưa thầy, thông tin học sinh chỉ đóng 10.000 đồng/tháng ở ngôi trường có tiếng ở TPHCM là thật?

Thầy Đinh Phú Cường: Đúng vậy, ở Trường THCS Nguyễn Văn Luông từ nhiều năm qua không hề thu bất kỳ một loại quỹ nào, tuyệt nhiên không hề có một quỹ gì gọi là quỹ phụ huynh, quỹ trường, quỹ lớp.

Gặp thầy hiệu trưởng ở ngôi trường học sinh chỉ đóng 10.000 đồng/tháng tiền trường - Ảnh 1.

Thầy Đinh Phú Cường, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Luông

Nhiều người thắc mắc, không có những nguồn quỹ đó thì trường hoạt động thế nào? Là trường công lập, được Nhà nước cấp ngân sách để trả lương và chi cho các hoạt động, ngân sách được cấp đã tự đảm bảo cơ bản các hoạt động của nhà trường. Ngay cả khi nhà nước miễn học phí cho các em HS, thì sau đó cũng được cấp bù. Ngoài ra, nhà trường cũng tận dụng những khoản thu, nguồn thu được HĐND TP cho phép, tất cả đều rõ ràng, minh bạch theo quy định tài chính. Tôi thấy như thế là đủ. 

Nói chi xa xôi, thời các thầy, cô đi học đâu có nhiều điều kiện như hiện nay, nhiều thiếu thốn, nhiều khó khăn, từ trường, lớp, ăn uống, điều kiện học tập, sinh hoạt nhưng không phải vì thế mà nhụt chí.

Gặp thầy hiệu trưởng ở ngôi trường học sinh chỉ đóng 10.000 đồng/tháng tiền trường - Ảnh 2.

Học sinh Trường THCS Nguyễn Văn Luông trong một hoạt động

có nhà nước cấp, nên ở trường nếu học sinh không học tiếng Anh tăng cường, không bán trú thì mỗi tháng chỉ đóng đúng 10.000 đồng tiền nước. 

Em nào học tiếng Anh tăng cường thì đóng mỗi tháng 100.000 đồng, có bán trú thì thu theo quy định của TP, vị mỗi tháng khoảng 1,2 triệu đồng. Học sinh của trường chưa bao giờ đóng quá 1,5 triệu đồng/tháng.

Phóng viên: Thầy có nghĩ mức thu rẻ như vậy sẽ là áp lực cho các trường khác...

Thầy Đinh Phú Cường: Tôi bị áp lực từ nhiều phía, nhiều người không tin, nhiều người "ôi giời" khi nghe chuyện. Không những thế, tôi còn bị áp lực từ chính phụ huynh. 

Thời gian đầu, nhiều phụ huynh đến trường gây áp lực, có cả người của Ban đại diện cha mẹ học sinh. Họ nói không cho thu quỹ thì hoạt động thế nào, lấy đâu để chi... nhưng lâu dần phụ huynh đều hiểu và đồng hành với trường. Với tôi, phụ huynh đồng hành không nhất thiết phải quy ra tiền. Có phụ huynh làm bác sĩ, tôi nhờ vào trường tư vấn sức khỏe cho các em, có phụ huynh làm Công an, tôi mời họ vào hướng dẫn kỹ năng phòng cháy chữa cháy, kỹ năng ứng xử trên không gian mạng...họ rất thích. Khi chính phụ huynh tự xắn tay vào làm thì như vậy mới thật sự là đồng hành. 

Hội thi, phong trào nào của phường, của TP, Sở GD-ĐT...trường đều tham gia, dù trường không thực hiện xã hội hóa. Nguồn kinh phí được Nhà nước cấp, khi gói ghém thu, chi thì đều ổn hết. GV ở trường vừa rồi được thưởng thu nhập tăng thêm trung bình từ 25-30 triệu đồng, có thầy, cô cộng những khoản thưởng khác theo quy định còn cao hơn nữa. Ngay cả khi tổ chức Hội xuân ở trường, ở từng lớp, các em có gì thì bày ra chơi cái đó, không thu bất kỳ khoản gì. Ai cũng vui.

Gặp thầy hiệu trưởng ở ngôi trường học sinh chỉ đóng 10.000 đồng/tháng tiền trường - Ảnh 3.

"Khi chính phụ huynh tự xắn tay vào làm, đồng hành với trường, với con em thì như vậy mới thật sự là đồng hành"

Tôi nói với phụ huynh và cả thầy, cô trong trường "Cầm tiền của phụ huynh đau đầu lắm". Chẳng hay ho gì phải phụ thuộc vào đó, rồi nếu quá đà để những thứ đó điều khiển mình, mất đi tính tôn nghiêm của nhà giáo, chỉ khi không áp lực về tiền bạc thì mới nhẹ đầu, GV chỉ lo chuyên môn. Tôi ngồi trong quán cà phê, nhiều lần vô tình nghe những câu chuyện chẳng hay ho gì ở đâu đó khiến phụ huynh mất niềm tin, ngán ngẩm. Những câu chuyện rất buồn nhưng cũng chẳng biết làm sao...

Phóng viên: Quan điểm của thầy đối với các chương trình liên kết trong nhà trường ra sao?

-Thầy Đinh Phú Cường: Khi các đơn vị liên kết đặt vấn đề, trường sẽ cho giáo viên phát phiếu khảo sát cho phụ huynh, học sinh. Nhưng dặn trước là phải cân nhắc, trường không xếp xen kẽ vào thời khóa biểu chính khóa. Kết quả chỉ có 1/5 phụ huynh đăng ký. Các đơn vị nói ít học sinh quá, không tham gia nữa. Thế là học sinh ở trường buổi sáng học đến 11 giờ, chiều đến 16 giờ 15. 

Phụ huynh nào không thể đón con giờ đó thì đăng ký, trường giao cho thầy, cô thể dục phụ trách khuyến khích các em chơi thể thao. Trường có nhà thi đấu đa năng, tôi nghĩ không gì tốt hơn là sau giờ học các em ra chơi thể thao. 

Gặp thầy hiệu trưởng ở ngôi trường học sinh chỉ đóng 10.000 đồng/tháng tiền trường - Ảnh 4.

Theo thầy Đinh Phú Cường, ở Trường THCS Nguyễn Văn Luông, giáo viên và phụ huynh chỉ nói chuyện với nhau về chuyên môn, chuyện học hành của con em

Ở Trường THCS Nguyễn Văn Luông, giáo viên và phụ huynh chỉ nói chuyện với nhau về chuyên môn và chuyện học hành của con em. Từ nhiều năm nay đã vậy nên đó như một lẽ thường hàng ngày ở trường. Tôi muốn thầy cô sau giờ dạy, đầu óc thư thái để còn có thời gian cho gia đình, cho bài giảng ngày mai, không phải chăm chăm tính toán, lệ thuộc vào tiền bạc của phụ huynh.

Gặp thầy hiệu trưởng ở ngôi trường học sinh chỉ đóng 10.000 đồng/tháng tiền trường - Ảnh 5.Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam: Xôn xao bức thư của một thầy hiệu trưởng

(NLĐO) - "Ngày Nhà giáo Việt Nam hằng năm được tặng hoa, bánh kem là đẹp và ngon thật nhưng qua một ngày là hết, thật phí phạm. Nay trường chúng tôi xin quy đổi những món quà này thành thẻ bảo hiểm y tế dành cho những em học sinh khó khăn...".

Có phụ huynh vào hỏi sao thầy cho học sinh học cái này, cái kia. Tôi nói phụ huynh có thể đưa con ra các trung tâm bên ngoài để học. Tôi luôn tâm niệm, cái gì nằm trong khả năng giảng dạy của thầy, cô thì mình dạy cho các em. Đó cũng là đạo nghĩa thầy, trò, lương tâm của nhà giáo. Nếu cái gì cũng tính toán, quy ra tiền rồi thuê nơi khác đến dạy thì thêm gánh nặng cho phụ huynh. Có thể họ không nói ra, nhưng họ không phục. 

Thầy Đinh Phú Cường là thầy hiệu trưởng nổi tiếng với bức thư xin quy đổi hoa, bánh kem Ngày Nhà giáo Việt Nam thành những thẻ bảo hiểm y tế tặng những học sinh khó khăn năm 2023 mà Báo Người Lao Động từng đưa tin.








Tin liên quan

Sở GD-ĐT TPHCM: Học kỳ II sẽ ban hành quy trình thực hiện chương trình nhà trường

Sở GD-ĐT TPHCM: Học kỳ II sẽ ban hành quy trình thực hiện chương trình nhà trường

(NLĐO) - Các trường THPT chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch ôn tập thi tốt nghiệp THPT, hiệu trưởng chịu trách nhiệm trực tiếp về nội dung

Sở GD-ĐT TPHCM yêu cầu không hình thức, đối phó khi khảo sát toàn học sinh lớp 5, 9, 11

(NLĐO)- Bộ GD-ĐT đề nghị các Sở GD-ĐT cung cấp các thông tin khách quan, tin cậy về chất lượng giáo dục học sinh lớp 5, lớp 9 và lớp 11

TPHCM: Nhiều trường công bố sớm dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10

(NLĐO) - Nhiều trường THPT ở TPHCM đã công bố dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027.

trường công lập xã hội hóa hiệu trưởng nhà trường học tiếng Anh Ngày Nhà giáo Việt Nam quỹ phụ huynh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo