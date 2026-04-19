Sức khỏe

Có hoàn tiền khi đã mua BHYT nhưng sau đó được cấp thẻ miễn phí?

Tin-ảnh: Hồng Đào

(NLĐO) - Nếu người dân xã An toàn khu có thời gian tham gia BHYT trùng nhau, sẽ được hoàn trả phần tiền đã đóng trùng theo quy định

Tại TPHCM, người dân tại 19 xã, phường thuộc khu vực An toàn khu cách mạng sẽ được cấp thẻ BHYT do ngân sách nhà nước đóng.

Theo báo cáo của UBND các xã, phường, 19 địa bàn này có tổng dân số thường trú 1.132.411 người. Trong đó 495.159 người đã có thẻ BHYT theo các diện khác; dự kiến có thêm 637.252 người được cấp thẻ BHYT diện an toàn khu.

Thực tế nhiều người dân đã tham gia BHYT hộ gia đình trước đó, sau đó mới được xác định thuộc diện an toàn khu và được cấp thẻ BHYT miễn phí. Vấn đề được nhiều người dân quan tâm là liệu họ có được hoàn trả số tiền đã đóng hay không?

Bảo hiểm Xã hội TPHCM cho biết người dân đã tham gia BHYT hộ gia đình, sau đó được xác định thuộc diện xã an toàn khu và được cấp thẻ BHYT do ngân sách nhà nước đóng, nếu có thời gian tham gia trùng nhau thì sẽ được hoàn trả phần tiền đã đóng trùng theo quy định.

Có được hoàn tiền khi đã mua BHYT nhưng được cấp thẻ miễn phí? - Ảnh 1.

Cần Giờ, TPHCM được công nhận là An toàn khu cách mạng và người dân được cấp thẻ BHYT miễn phí

Ngược lại, nếu không có thời gian trùng, sẽ không được hoàn trả.

Ví dụ một người tham gia BHYT hộ gia đình từ ngày 1-1-2026 đến 31-12-2026, đến tháng 4-2026 được cấp thẻ bảo hiểm y tế an toàn khu có giá trị sử dụng từ ngày 1-4-2026, thì sẽ được hoàn trả phần tiền đã đóng từ ngày 1-4-2026 đến hết ngày 31-12-2026.

BHXH TPHCM cho biết TPHCM có 19 xã, phường được công nhận là An toàn khu cách mạng trong các thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Người dân đang thường trú tại các địa bàn này được ngân sách nhà nước cấp thẻ BHYT theo quy định.

Danh sách 19 xã, phường này gồm: An Nhơn Tây, Nhuận Đức, Phú Hòa Đông, Bình Hưng, Cần Giờ, Hiệp Phước, Nhà Bè, Hưng Long, Tân Nhựt, Tân Vĩnh Lộc, Vĩnh Lộc, Bình Chánh, Bình Lợi, Phú Thọ Hòa, Thới An, An Phú Đông, Bà Điểm, An Hội Đông và Hạnh Thông.

Theo quy định, đối tượng được cấp thẻ BHYT là người đang thường trú tại các xã, phường thuộc khu vực được công nhận An toàn khu cách mạng.

Điều kiện để được hưởng chính sách này là thông tin cư trú của người dân phải có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc hệ thống quản lý cư trú của lực lượng công an, đồng thời được UBND cấp xã, phường lập danh sách xác nhận.

Chính sách nhằm bảo đảm quyền lợi chăm sóc sức khỏe cho người dân tại các địa bàn có ý nghĩa lịch sử, góp phần thực hiện an sinh xã hội trên địa bàn TPHCM.

Hồ sơ hoàn tiền BHYT bị trùng

Để được hoàn trả, người dân cần kê khai đầy đủ thông tin như mã số bảo hiểm xã hội, số tài khoản, họ tên cá nhân, tên ngân hàng và ký xác nhận trên tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (mẫu TK1-TS).

Hồ sơ có thể nộp qua bưu điện, nộp trực tiếp tại cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc thông qua tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng. Sau khi hoàn tất thủ tục, số tiền hoàn trả sẽ được chuyển vào tài khoản cá nhân của người tham gia.

