Bạn đọc

Hiệu quả thấy rõ từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Anh Vũ

(NLĐO) - Công an phường Tân Sơn Nhất mau chóng xác minh được người thân của bà cụ đi lạc nhờ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Ngày 29-12, Công an phường Tân Sơn Nhất, TPHCM cho biết vừa hỗ trợ một cụ bà đi lạc về với gia đình.

Khu vực cụ Ngô Thị Sanh đi lạc.

Trước đó, tối 28-12, cán bộ Công an phường Tân Sơn Nhất tiếp nhận thông tin qua Zalo về cụ bà ở TP Đà Nẵng vào nhà con gái chơi thì bị lạc ở hẻm 238, đường Hoàng Văn Thụ.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Tân Sơn Nhất nhanh chóng đến hiện trường. Bước đầu xác định cụ bà tên Ngô Thị Sanh, ngụ phường Thạch Dáng, TP Đà Nẵng.

Do bà không nhớ được người thân, lực lượng công an đã khai thác, tra cứu thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Nhờ dữ liệu đồng bộ, chính xác, liên thông, Công an phường Tân Sơn Nhất nhanh chóng xác minh nhân thân và mối quan hệ gia đình, từ đó liên hệ được con gái của bà là chị Phạm Thị Anh Thư, hiện tại khu vực quận Tân Bình cũ.

Công an phường Tân Sơn Nhất cho biết qua sự việc trên, có thể khẳng định Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là nền tảng quan trọng, giúp lực lượng công an nâng cao hiệu quả giải quyết các tình huống phát sinh. Ngoài ra rút ngắn thời gian xác minh thông tin; phục vụ nhân dân nhanh chóng, chính xác, kịp thời.

Người mẹ thở phào khi tìm thấy con đi lạc ở trung tâm TP HCM

Người mẹ thở phào khi tìm thấy con đi lạc ở trung tâm TP HCM

(NLĐO) - Công an phường Sài Gòn, TP HCM vừa hỗ trợ một nam sinh lớp 10 đi lạc gặp lại gia đình

Bị rối loạn tâm thần, bé gái 13 tuổi đi lạc hơn 200km

(NLĐO) – Ngoài tìm được người thân cho bé gái bị rối loạn tâm thần đi lạc, công an còn hỗ trợ tiền để gia đình làm kinh phí về quê.

Bạc Liêu tìm thân nhân người phụ nữ đi lạc khai tên Thảo

(NLĐO) - Người phụ nữ này không trả lời rõ ràng về địa chỉ và gia đình, chỉ khai tên là Thảo và muốn vô chùa chứ không muốn ở Trung tâm Bảo trợ xã hội.

TP HCM cụ bà cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đi lạc Công an phường Tân Sơn Nhất
