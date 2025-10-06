HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Gấp rút hoàn thiện chuẩn bị cho chuyến bay kỹ thuật đầu tiên tại sân bay Long Thành

Dương Ngọc

(NLĐO) - Công tác chuẩn bị cho chuyến bay kỹ thuật đầu tiên tại sân bay Long Thành đang được khẩn trương hoàn thiện, dự kiến diễn ra ngày 19-12-2025.

Thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam, công tác chuẩn bị cho chuyến bay kỹ thuật đầu tiên tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành (tỉnh Đồng Nai) đang được Bộ Xây dựng, Cục Hàng không Việt Nam và các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện, bảo đảm tiến độ theo kế hoạch dự kiến diễn ra ngày 19-12-2025.

Gấp rút hoàn thiện chuẩn bị cho chuyến bay kỹ thuật đầu tiên tại sân bay Long Thành - Ảnh 1.

Máy bay thực hiện bài bay tiếp cận đường cất hạ cánh tại đợt bay kiểm tra hiệu chuẩn ngày 26-9-2025 sân bay Long Thành

Theo Bộ Xây dựng, trong thời gian qua, các cơ quan chức năng và chủ đầu tư đã tập trung triển khai nhiều hạng mục kỹ thuật then chốt, hướng tới hoàn tất toàn bộ điều kiện phục vụ chuyến bay hiệu chuẩn và bay kỹ thuật - bước thử quan trọng trước khi sân bay chính thức đi vào khai thác thương mại.

Cục Hàng không Việt Nam đã ban hành phương thức bay PBN và phương thức hạ cánh chính xác ILS/DME cho sân bay Long Thành. Đây là các quy trình điều hành bay quan trọng, giúp bảo đảm máy bay có thể thực hiện an toàn các hoạt động cất, hạ cánh trong mọi điều kiện thời tiết.

Công tác bay hiệu chuẩn hệ thống đèn tiếp cận, đèn PAPI và hệ thống ILS/DME tại đường cất hạ cánh số 1 (05L/23R) đã được hoàn tất, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế.

Cục HKVN đã phát hành Thông tri hàng không (AIC) về kế hoạch tổ chức chuyến bay kỹ thuật và chuyến bay thương mại đầu tiên tại Long Thành. Dự kiến, Tập thông báo tin tức hàng không (AIP) chính thức sẽ được phát hành vào ngày 16-10, làm cơ sở cho việc điều hành bay phục vụ chuyến bay kỹ thuật vào tháng 12.

Từ 6 đến 8-10, đội bay hiệu chuẩn sẽ thực hiện kiểm tra và hiệu chuẩn các hệ thống VOR/DME, radar và giám sát ADS-B. Sau đó, trong các ngày 9 đến 11-10, công tác bay đánh giá phương thức bay truyền thống VOR/DME sẽ được triển khai để hoàn thiện thêm bộ phương thức bay phục vụ khai thác sân bay.

Bộ Xây dựng cho biết toàn bộ công việc đang được thực hiện theo đúng kế hoạch, với sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành và đơn vị liên quan. Trên cơ sở kết quả trong thời gian tới, Bộ sẽ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng và Phó Thủ tướng trong kỳ báo cáo tiếp theo, bảo đảm mọi điều kiện sẵn sàng cho chuyến bay kỹ thuật đầu tiên và tiến tới khai thác thương mại Cảng hàng không quốc tế Long Thành vào năm 2026.

Tin liên quan

Chuyển toàn bộ chuyến bay quốc tế sang sân bay Long Thành sau năm 2030

Chuyển toàn bộ chuyến bay quốc tế sang sân bay Long Thành sau năm 2030

(NLĐO) - Cục Hàng không vừa trình Bộ Xây dựng phương án chuyển toàn bộ các chuyến bay quốc tế thường lệ sang khai thác tại sân bay Long Thành từ năm 2030.

CLIP: Chuyến bay hiệu chuẩn đầu tiên trên đường băng sân bay Long Thành

(NLĐO)-Máy bay hiệu chuẩn Beechcraft KingAir 300 series đã thực hiện các bài bay trên đường băng số 1 sân bay Long Thành

Bước kiểm tra quan trọng trước khi khai thác sân bay Long Thành

(NLĐO)- Bay kiểm tra, hiệu chuẩn là bước kiểm tra bắt buộc và vô cùng quan trọng trong lộ trình đưa sân bay Long Thành vào khai thác.

sân bay Long Thành hàng không
