Thời sự

Cơ hội chiêm ngưỡng máy bay từ trước đến nay tại Triển lãm Thành tựu đất nước

Dương Ngọc

(NLĐO)- Không chỉ chiêm ngưỡng, người dân có thể trải nghiệm buồng lái, quy trình thoát hiểm tại trưng bày "Khát vọng bầu trời" của ngành hàng không.

Tại Phân khu trưng bày "Khát vọng bầu trời" trong Triển lãm "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc", công chúng sẽ có cơ hội tận mắt chiêm ngưỡng nhiều loại máy bay gắn liền với chặng đường hình thành và phát triển của hàng không dân dụng Việt Nam trong không gian "Khát vọng bầu trời".

Cơ hội chiêm ngưỡng máy bay từ trước đến nay tại Triển lãm Thành tựu đất nước- Ảnh 1.

Phân khu trưng bày "Khát vọng bầu trời" trong Triển lãm với không gian nhà giàn được thiết kế tổng thể theo hình tượng Chim Lạc

Cơ hội chiêm ngưỡng máy bay từ trước đến nay tại Triển lãm Thành tựu đất nước- Ảnh 2.

Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng kiểm tra hiện trường hiện vật máy bay IL-14 huyền thoại tại triển lãm. Ảnh:Thu Nguyễn

Ngồi thử buồng lái, trải nghiệm thoát hiểm

Điểm nhấn tại khu trưng bày là chiếc IL-14 số hiệu VN-C482, một trong năm máy bay do Liên Xô viện trợ năm 1957. Đây là chiếc chuyên cơ từng phục vụ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong kháng chiến chống Mỹ. Hiện IL-14 đã được vận chuyển đến triển lãm, đội ngũ kỹ thuật đang gấp rút hoàn thiện công tác trưng bày.

Cơ hội chiêm ngưỡng máy bay từ trước đến nay tại Triển lãm Thành tựu đất nước- Ảnh 3.

Máy bay IL-14 được trưng bày tại phân khu "Khát vọng bầu trời" của Triển lãm. Nguồn: Cục Hàng không

Bên cạnh đó, khách tham quan có dịp trải nghiệm trên máy bay A320 phục vụ đào tạo của Trung tâm Đào tạo của công ty Cổ phần dịch vụ kỹ thuật hàng không (AESC). Đây là máy bay phục vụ cho công tác đào tạo. Công chúng sẽ có cơ hội trải nghiệm dịch vụ tuyệt vời với các ứng dụng: Mua vé máy bay, phục vụ trong phòng chờ và ngồi thử trên máy bay A320; thực hiện trình chiếu 3D mapping trên thân máy bay; trải nghiệm tại khoang buồng lái...

Đặc biệt, tại khu vực trưng bày máy bay A320, công chúng có cơ hội trực tiếp trải nghiệm kỹ năng thoát hiểm cùng đội ngũ chuyên môn của ngành hàng không Việt Nam.

Cơ hội chiêm ngưỡng máy bay từ trước đến nay tại Triển lãm Thành tựu đất nước- Ảnh 5.

Máy bay A320 được vận chuyển từ công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật hàng không (AESC) đến Trung tâm Triển lãm. Nguồn: Cục Hàng không

Tổng công ty Trực thăng Việt Nam (VNH) mang đến triển lãm trực thăng phục vụ tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn - lĩnh vực mà doanh nghiệp được đánh giá là nhà khai thác hàng đầu khu vực. Trong khi đó, Vietnam Airlines trưng bày mô hình động cơ Airbus A350, dòng máy bay hiện đại, tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện với môi trường nhờ công nghệ động cơ Rolls Royce XWB.

Ngoài ra, tại Phân khu "Khát vọng bầu trời", Tổng công ty trực thăng Việt Nam (Vietnam Helicopters - VNH) sẽ trưng bày trực thăng phục vụ bay tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. VNH là một trong những nhà khai thác dịch vụ trực thăng hàng đầu khu vực Đông Nam Á.

Cơ hội chiêm ngưỡng máy bay từ trước đến nay tại Triển lãm Thành tựu đất nước- Ảnh 6.

Trực thăng của Tổng công ty Trực thăng Việt Nam -VNH. Nguồn: Cục Hàng không


Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) mang đến trưng bày tại phân khu "Khát vọng bầu trời" mô hình động cơ máy bay Airbus A-350. Đây là thế hệ máy bay Airbus đầu tiên trên thế giới sử dụng vật liệu polymer gia công cường lực bằng sợi carbon (carbon-fiber-reinforced polymer) cho thiết kế cả thân và cánh máy bay. Loại máy bay này được đánh giá thân thiện với môi trường, tiết kiệm nhiên liệu nhất hiện nay nhờ động cơ công nghệ mới XWB đến từ hãng siêu xe Rolls Royce. Điều này giúp các hãng hàng không tiết kiệm chi phí khai thác.

Cơ hội chiêm ngưỡng máy bay từ trước đến nay tại Triển lãm Thành tựu đất nước- Ảnh 7.

Máy bay Airbus A350 của Vietnam Airlines. Nguồn: Cục Hàng không

Công nghệ hiện đại

Phân khu "Khát vọng bầu trời" có diện tích khoảng 10.000 m², trong đó riêng khu nhà giàn 5.000 m², quy tụ 10 doanh nghiệp và đơn vị hàng không lớn như Vietnam Airlines, VietjetAir, Viettravel Airlines, BambooAirways, Binh đoàn 18 - Bộ Quốc phòng, Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam, Công ty AESC, Công ty Flying Legend, Trung tâm Vũ trụ Việt Nam... Nhà giàn được thiết kế theo hình tượng Chim Lạc, biểu tượng của khát vọng bay lên, tự do và hội nhập.

Trong không gian này, các gian trưng bày được sắp đặt như dây chuyền phục vụ tại một cảng hàng không, từ khâu check-in, an ninh, cửa ra máy bay đến khu công cộng, giúp khách tham quan có trải nghiệm trực quan, sinh động. Ngoài hệ thống pano, sa bàn và hiện vật thật, khu trưng bày còn ứng dụng màn hình tương tác, video 3D…

Cơ hội chiêm ngưỡng máy bay từ trước đến nay tại Triển lãm Thành tựu đất nước- Ảnh 8.

Không gian trưng bày "Khát vọng bầu trời" đang được gấp rút hoàn thiện tại Triển lãm. Ảnh: Tuấn Trịnh

Công chúng đến tham quan sẽ được chiêm ngưỡng các mô hình, sa bàn, khu vực trải nghiệm, màn hình tương tác, video 3D của các đơn vị, doanh nghiệp hàng không được thực hiện công phu, kết hợp giữa yếu tố truyền thống và công nghệ hiện đại, tạo không gian trải nghiệm trực quan, hấp dẫn giúp khách tham quan tìm hiểu sâu hơn về lịch sử, thành tựu và tầm nhìn, khát vọng phát triển của ngành hàng không dân dụng Việt Nam.

máy bay hàng không khát vọng bầu trời 80 năm triển lãm 80 năm quốc khánh
