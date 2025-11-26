Cơ hội cho thế hệ trẻ đổi mới sáng tạo

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Cơ hội cho thế hệ trẻ đổi mới sáng tạo

Trường Thịnh - Lam Giang

Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2025 chủ đề "Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số" bước vào phiên họp đầu tiên vào sáng 25-11, với Talkshow truyền cảm hứng cho giới trẻ

 Talkshow có chủ đề: "Thế hệ thông minh đương thời - Intelligent Generation NOW".

Ông Stephan Mergenthaler, CEO Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), khuyên giới trẻ Việt chuẩn bị kỹ năng khi 1/3 công việc trong tương lai là sự hợp tác người - máy. Dẫn báo cáo Future of Jobs 2025, ông cho biết đến năm 2030, việc làm sẽ được phân bổ khá cân bằng giữa 3 nhóm: con người đảm nhiệm, máy móc thực hiện và công việc cần sự phối hợp giữa người - máy. Đáng chú ý, vẫn có khoảng 170 triệu việc làm mới được tạo ra trong thập kỷ này trong khi 92 triệu việc làm mất đi.

Trước lo ngại AI và tự động hóa "cướp" việc làm của con người, CEO WEF chỉ rõ xu hướng là con người sẽ làm việc cùng máy móc nhiều hơn, do đó đòi hỏi lực lượng lao động phải thích ứng liên tục. Theo ông Mergenthaler, 39% kỹ năng cốt lõi hiện nay sẽ thay đổi vào năm 2030. "Để sẵn sàng cho tương lai, giới trẻ cần coi AI là cộng sự; liên tục cập nhật kỹ năng; phát triển tư duy hệ thống, tích hợp; và ưu tiên sáng tạo thay vì chỉ tập trung vào hiệu suất" - ông Stephan Mergenthaler khuyến nghị.

Cơ hội cho thế hệ trẻ đổi mới sáng tạo - Ảnh 1.

Ông Stephan Mergenthaler, CEO Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), chia sẻ về chuyển đổi số tại Talkshow truyền cảm hứng giới trẻ: “Thế hệ thông minh đương thời - Intelligent Generation NOW” Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Bà Võ Thị Mỹ Duyên, Chủ tịch Công ty Phát triển Hành trang Việt, nhìn nhận các dự án khởi nghiệp do thanh niên dẫn dắt đang đóng góp tích cực cho chuyển đổi xanh và chuyển đổi số. Dù vậy, thách thức lớn nhất vẫn là khả năng mở rộng quy mô để tạo tác động bền vững.

Về phía TP HCM, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được khẳng định thành phố sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để khơi dậy và phát huy tối đa tiềm năng của thế hệ trẻ. Cụ thể là đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng số, bao gồm phát triển hạ tầng băng thông rộng, phủ sóng 5G, và xây dựng nền tảng dữ liệu mở (Open Data) để các bạn trẻ có thể tiếp cận và sử dụng dữ liệu đô thị để phát triển các ứng dụng, giải pháp thông minh.

Ngoài ra, TP HCM sẽ chú trọng đầu tư vào nguồn nhân lực thông qua hợp tác với các trường đại học, trung tâm nghiên cứu để đào tạo ra đội ngũ chuyên gia công nghệ cao, kỹ sư AI và các nhà khoa học dữ liệu, bảo đảm nguồn nhân lực có đủ kỹ năng để dẫn dắt nền kinh tế số. TP HCM cũng sẽ hoàn thiện hệ sinh thái sáng tạo, bao gồm cung cấp các cơ chế, chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đột phá; xây dựng các không gian sáng tạo (Innovation Hubs). Quan trọng nhất là tạo ra một môi trường pháp lý thông thoáng, chấp nhận thử nghiệm (sandbox) để các ý tưởng mới được bay cao.

"Trong thời gian tới, TP HCM sẽ tiếp tục hoàn thiện chính sách, mở rộng không gian sáng tạo và kiến tạo những cơ hội tốt nhất để mỗi bạn trẻ được học tập, thử nghiệm, phát triển và tỏa sáng - xứng đáng với vai trò là động lực trung tâm của một thành phố thông minh, năng động và hội nhập sâu rộng" - ông Nguyễn Văn Được khẳng định.

Chủ tịch UBND TP HCM nhấn mạnh mục tiêu là để TP HCM không chỉ là một trung tâm kinh tế mà còn là một trung tâm đổi mới sáng tạo, một siêu đô thị thông minh và bền vững, nơi mà hoài bão, khát vọng, sáng tạo, đột phá được phát huy mạnh mẽ nhất.

Dự talkshow, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn bày tỏ sự ấn tượng với cam kết mạnh mẽ của Chủ tịch UBND TP HCM. Chính phủ luôn xác định TP HCM là đầu tàu kinh tế, là trung tâm đổi mới sáng tạo lớn nhất cả nước. Sứ mệnh của TP HCM không chỉ là phát triển cho riêng thành phố, mà còn là thử nghiệm những mô hình mới, cơ chế mới để nhân rộng ra cả nước.

"TP HCM được trao những cơ chế, chính sách đặc thù vượt trội như Nghị quyết 98/2023 của Quốc hội để "cởi trói" và "trao quyền". Cam kết của Chủ tịch UBND TP HCM về việc đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng số và hệ sinh thái sáng tạo chính là điều Chính phủ mong đợi" - Phó Thủ tướng nhìn nhận.

Phó Thủ tướng cũng khẳng định Chính phủ cam kết tiếp tục đồng hành, tháo gỡ mọi rào cản về thể chế, bảo đảm một môi trường pháp lý minh bạch, công bằng để TP HCM và thế hệ trẻ của thành phố được tự do sáng tạo.


Tin liên quan

Tư duy công việc của thế hệ trẻ

Tư duy công việc của thế hệ trẻ

Thế hệ trẻ hiện nay đề cao đãi ngộ tinh thần trong môi trường làm việc cởi mở, tích cực, nơi giá trị cá nhân được tôn trọng

Chuẩn sống thương gia - "Tấm hộ chiếu" mới cho thế hệ trẻ thành đạt

Tại đại đô thị hiện đại như Vinhomes Grand Park, từng tiện ích, từng mét vuông đều kiến tạo môi trường giúp cư dân trẻ định hình phong cách sống thành đạt.

Khơi nguồn đam mê, phát triển tài năng của thế hệ trẻ

(NLĐO)- Từ Cung thiếu nhi Hà Nội, nhiều người đã trở thành những nhà khoa học, nghệ sĩ, cán bộ, kỹ sư, bác sĩ… đóng góp tích cực cho xã hội.

thế hệ trẻ đổi mới sáng tạo tự động hóa AI
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo