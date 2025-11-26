Cơ hội cho thế hệ trẻ đổi mới sáng tạo

Talkshow có chủ đề: "Thế hệ thông minh đương thời - Intelligent Generation NOW".

Ông Stephan Mergenthaler, CEO Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), khuyên giới trẻ Việt chuẩn bị kỹ năng khi 1/3 công việc trong tương lai là sự hợp tác người - máy. Dẫn báo cáo Future of Jobs 2025, ông cho biết đến năm 2030, việc làm sẽ được phân bổ khá cân bằng giữa 3 nhóm: con người đảm nhiệm, máy móc thực hiện và công việc cần sự phối hợp giữa người - máy. Đáng chú ý, vẫn có khoảng 170 triệu việc làm mới được tạo ra trong thập kỷ này trong khi 92 triệu việc làm mất đi.

Trước lo ngại AI và tự động hóa "cướp" việc làm của con người, CEO WEF chỉ rõ xu hướng là con người sẽ làm việc cùng máy móc nhiều hơn, do đó đòi hỏi lực lượng lao động phải thích ứng liên tục. Theo ông Mergenthaler, 39% kỹ năng cốt lõi hiện nay sẽ thay đổi vào năm 2030. "Để sẵn sàng cho tương lai, giới trẻ cần coi AI là cộng sự; liên tục cập nhật kỹ năng; phát triển tư duy hệ thống, tích hợp; và ưu tiên sáng tạo thay vì chỉ tập trung vào hiệu suất" - ông Stephan Mergenthaler khuyến nghị.

Ông Stephan Mergenthaler, CEO Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), chia sẻ về chuyển đổi số tại Talkshow truyền cảm hứng giới trẻ: “Thế hệ thông minh đương thời - Intelligent Generation NOW” Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Bà Võ Thị Mỹ Duyên, Chủ tịch Công ty Phát triển Hành trang Việt, nhìn nhận các dự án khởi nghiệp do thanh niên dẫn dắt đang đóng góp tích cực cho chuyển đổi xanh và chuyển đổi số. Dù vậy, thách thức lớn nhất vẫn là khả năng mở rộng quy mô để tạo tác động bền vững.

Về phía TP HCM, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được khẳng định thành phố sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để khơi dậy và phát huy tối đa tiềm năng của thế hệ trẻ. Cụ thể là đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng số, bao gồm phát triển hạ tầng băng thông rộng, phủ sóng 5G, và xây dựng nền tảng dữ liệu mở (Open Data) để các bạn trẻ có thể tiếp cận và sử dụng dữ liệu đô thị để phát triển các ứng dụng, giải pháp thông minh.

Ngoài ra, TP HCM sẽ chú trọng đầu tư vào nguồn nhân lực thông qua hợp tác với các trường đại học, trung tâm nghiên cứu để đào tạo ra đội ngũ chuyên gia công nghệ cao, kỹ sư AI và các nhà khoa học dữ liệu, bảo đảm nguồn nhân lực có đủ kỹ năng để dẫn dắt nền kinh tế số. TP HCM cũng sẽ hoàn thiện hệ sinh thái sáng tạo, bao gồm cung cấp các cơ chế, chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đột phá; xây dựng các không gian sáng tạo (Innovation Hubs). Quan trọng nhất là tạo ra một môi trường pháp lý thông thoáng, chấp nhận thử nghiệm (sandbox) để các ý tưởng mới được bay cao.

"Trong thời gian tới, TP HCM sẽ tiếp tục hoàn thiện chính sách, mở rộng không gian sáng tạo và kiến tạo những cơ hội tốt nhất để mỗi bạn trẻ được học tập, thử nghiệm, phát triển và tỏa sáng - xứng đáng với vai trò là động lực trung tâm của một thành phố thông minh, năng động và hội nhập sâu rộng" - ông Nguyễn Văn Được khẳng định.

Chủ tịch UBND TP HCM nhấn mạnh mục tiêu là để TP HCM không chỉ là một trung tâm kinh tế mà còn là một trung tâm đổi mới sáng tạo, một siêu đô thị thông minh và bền vững, nơi mà hoài bão, khát vọng, sáng tạo, đột phá được phát huy mạnh mẽ nhất.

Dự talkshow, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn bày tỏ sự ấn tượng với cam kết mạnh mẽ của Chủ tịch UBND TP HCM. Chính phủ luôn xác định TP HCM là đầu tàu kinh tế, là trung tâm đổi mới sáng tạo lớn nhất cả nước. Sứ mệnh của TP HCM không chỉ là phát triển cho riêng thành phố, mà còn là thử nghiệm những mô hình mới, cơ chế mới để nhân rộng ra cả nước.

"TP HCM được trao những cơ chế, chính sách đặc thù vượt trội như Nghị quyết 98/2023 của Quốc hội để "cởi trói" và "trao quyền". Cam kết của Chủ tịch UBND TP HCM về việc đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng số và hệ sinh thái sáng tạo chính là điều Chính phủ mong đợi" - Phó Thủ tướng nhìn nhận.

Phó Thủ tướng cũng khẳng định Chính phủ cam kết tiếp tục đồng hành, tháo gỡ mọi rào cản về thể chế, bảo đảm một môi trường pháp lý minh bạch, công bằng để TP HCM và thế hệ trẻ của thành phố được tự do sáng tạo.



