HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Tư duy công việc của thế hệ trẻ

Bài và ảnh: HUỲNH NHƯ

Thế hệ trẻ hiện nay đề cao đãi ngộ tinh thần trong môi trường làm việc cởi mở, tích cực, nơi giá trị cá nhân được tôn trọng

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện lá đơn xin nghỉ việc bằng tiếng Nhật, với giọng văn hài hước nhưng thấm thía. Nó chạm đến tâm lý chung của nhiều người trẻ, những gen Z (sinh từ 1997 - 2012) đang bước vào thị trường lao động với tư duy khác biệt.

Thể hiện cá tính

Lá đơn có nội dung: "Chào sếp, em là một gen Z điển hình. Sếp làm khó em thì em nghỉ việc! Xin lỗi sếp nhưng em không có nghĩa vụ phải làm sếp vừa lòng. Sếp cười em trẻ tuổi ngông cuồng. Em thì cười sếp làm việc... Thế nên, chào thân ái!".

Ngay sau khi xuất hiện, lá đơn nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội, thu hút hàng chục ngàn lượt chia sẻ và bình luận. Nhiều người tỏ ra thích thú trước lối diễn đạt hóm hỉnh, thẳng thắn và có phần "táo bạo" của người viết, xem đây là sự phản ứng của thế hệ gen Z, dám nói thẳng, nói thật và thể hiện cá tính. 

Không ít người còn bày tỏ sự đồng cảm, bởi họ thấy bóng dáng chính mình trong cảm giác mệt mỏi, chán nản giữa guồng quay công việc, khi đam mê dần bị thay thế bằng áp lực. Nhưng cũng có không ít ý kiến phản đối, cho rằng việc bộc lộ cảm xúc trong lá đơn thiếu chuyên nghiệp, thể hiện thái độ làm việc hời hợt và thiếu tôn trọng tổ chức.

Sự việc tưởng chừng chỉ mang tính giải trí lại vô tình mở ra một cuộc tranh luận sâu sắc. Nhiều chuyên gia cho rằng liệu văn hóa công sở có chuyển dần theo đề cao giá trị cá nhân, cảm xúc và sự cân bằng "công - tư" hơn là danh tiếng hay địa vị?

Tư duy công việc của thế hệ trẻ - Ảnh 1.

Sự xuất hiện thế hệ gen Z đang buộc doanh nghiệp phải nhìn lại cách quản trị con người và văn hóa tổ chức

Bà Trịnh Huyền Trang, Giám đốc Nhân sự khách sạn Pullman Vũng Tàu, cho rằng gen Z đang mang đến làn gió mới cho văn hóa công sở. Sinh ra và trưởng thành trong thời đại số, họ không còn xem danh tiếng hay chức vụ là thước đo thành công, mà đặt lên hàng đầu sự tự do, linh hoạt và ý nghĩa của công việc. Theo bà Trang, thế hệ này không ngại bày tỏ quan điểm, thích môi trường làm việc "phẳng", nơi mọi người được lắng nghe, tôn trọng và có cơ hội đóng góp bình đẳng.

Bên cạnh đó, họ rất chú trọng sức khỏe tinh thần và cân bằng đời sống cá nhân và sự nghiệp, xem đó là yếu tố cốt lõi giúp duy trì hiệu suất và sáng tạo lâu dài. "Khác với thế hệ trước, gen Z mong muốn được trao quyền, ghi nhận và có cơ hội học hỏi liên tục. Khi cảm thấy công việc không còn phù hợp hoặc môi trường thiếu công bằng, họ sẵn sàng rời đi thay vì chịu đựng để thăng tiến" - bà Trang đánh giá.

Kết quả khảo sát mới nhất của Công ty CP Anphabe càng củng cố nhận định này. Có đến 72% gen Z Việt Nam cho biết "cân bằng giữa công việc và cuộc sống" là ưu tiên hàng đầu, vượt xa yếu tố "ổn định lâu dài" vốn từng được các thế hệ trước đề cao.

Dung hòa khác biệt

Theo ông Nguyễn Lê Vĩnh Lynh, Giám đốc Chi nhánh Công ty CP Ngắm cảnh Việt Nam tại TP HCM, lực lượng lao động gen Z đang thúc đẩy quá trình "lột xác" trong văn hóa làm việc tại nhiều doanh nghiệp (DN).

Nếu trước đây, mô hình công sở vận hành theo trật tự "cấp trên - cấp dưới", thì nay đang dần chuyển sang tinh thần "đồng đội - cộng sự", đề cao sự bình đẳng, đối thoại và hợp tác trong công việc. Thay vì "làm hết việc" để chứng minh sự tận tụy, gen Z hướng đến "làm hiệu quả", xem trọng kết quả và giá trị tạo ra. Họ muốn được làm việc chủ động, có mục tiêu rõ ràng, đồng thời mong đợi môi trường tạo điều kiện để phát huy năng lực cá nhân.

Ông Lynh cho rằng vai trò của người lãnh đạo cũng đang thay đổi mạnh mẽ, từ "chỉ đạo" sang "truyền cảm hứng". Người dẫn dắt ngày nay không chỉ ra lệnh, mà cần biết lắng nghe, phản hồi và đồng hành với nhân viên. "Thế hệ trẻ hiện nay đề cao các đãi ngộ tinh thần trong môi trường làm việc cởi mở, tích cực, nơi giá trị cá nhân được tôn trọng. Chính những yếu tố này mới giúp họ gắn bó và cống hiến lâu dài" - ông Lynh nói.

Đồng quan điểm, ông Phạm Phú Lâm, Tổng Giám đốc Công ty CP Netalink, cho rằng trước sự gia nhập ngày càng đông của gen Z, nhiều DN đã chủ động thay đổi để thích ứng. Các chính sách nhân sự, phương thức đào tạo và cách giao tiếp nội bộ được điều chỉnh linh hoạt hơn để đáp ứng nhu cầu và kỳ vọng của thế hệ này. 

DN không còn bó buộc trong khung giờ làm việc cố định, mà linh hoạt thời gian, áp dụng mô hình làm việc kết hợp và đa dạng văn hóa. Ngoài ra, nhiều DN cũng chú trọng lộ trình phát triển nghề nghiệp rõ ràng, giúp nhân viên trẻ nhìn thấy cơ hội thăng tiến và gắn bó lâu dài với tổ chức.

Ở góc nhìn xã hội, ông Lâm nhận định sự khác biệt trong tư duy và hành xử khiến thế hệ trẻ đôi khi bị đánh giá chưa công bằng. Không ít lãnh đạo hoặc đồng nghiệp thuộc thế hệ trước vẫn cho rằng họ "nhảy việc nhanh", "thiếu kiên nhẫn" hoặc "quá thẳng thắn".

Đó không phải là điểm yếu mà là biểu hiện của sự tự tin và trưởng thành sớm, cho thấy họ nhận thức rõ giá trị bản thân và mong muốn được làm việc trong môi trường phù hợp với năng lực và mục tiêu của mình. "Chính điều này đặt ra yêu cầu mới cho DN là cần dung hòa khác biệt, tạo sự kết nối giữa các thế hệ, nơi mọi người có thể thấu hiểu, học hỏi và cùng phát triển" - ông Lâm nhấn mạnh. 

Theo số liệu từ Navigos Group, tại Việt Nam cứ 10 lao động trẻ thì có 4 người rời bỏ công việc trong năm đầu tiên. Các nghiên cứu này chỉ ra rằng quyết định của họ không xuất phát từ sự bốc đồng, mà là quá trình chủ động tìm kiếm sự phù hợp, cân bằng và ý nghĩa hơn giữa công việc và cuộc sống.


Tin liên quan

Doanh nghiệp "đau đầu" với lao động trẻ

Doanh nghiệp "đau đầu" với lao động trẻ

Ngoài lương, thưởng, chính sách đãi ngộ, doanh nghiệp cần chú trọng xây dựng môi trường làm việc linh hoạt để giữ chân lao động trẻ

Đâu là những rào cản trong hành trình tìm việc của lao động trẻ?

(NLĐO) - Lao động trẻ là nguồn lực then chốt nhưng cần khắc phục việc thiếu kinh nghiệm, kỹ năng mềm, định hướng và khả năng thích ứng chuyển đổi số

Những khủng hoảng âm thầm trong sự nghiệp lao động trẻ đang phải đối mặt

(NLĐO) - Được kỳ vọng dẫn dắt kỷ nguyên số với nhiều lợi thế, nhưng lao động trẻ vẫn mang trong mình những khủng hoảng thầm lặng

Môi trường làm việc thị trường lao động thế hệ trẻ xin nghỉ việc lao động trẻ sức khỏe tinh thần văn hóa công sở giá trị bản thân mạng xã hội
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo