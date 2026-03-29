Lao động

Cơ hội để người lao động tăng lương hưu từ tháng 5-2026

HƯƠNG HUYỀN

(NLĐO)- Người lao động tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung được lựa chọn nhận chi trả hằng tháng, một lần hoặc kết hợp giữa nhận một lần và nhận hàng tháng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 85/2026/NĐ-CP về bảo hiểm hưu trí bổ sung (hiệu lực thi hành từ ngày 10-5-2026). 

Theo đó, người sử dụng lao động và người lao động đã tham gia BHXH bắt buộc được tự nguyện tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung do các doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí triển khai thông qua người sử dụng lao động.

Căn cứ vào yêu cầu quản lý lao động và khả năng tài chính, người sử dụng lao động xây dựng văn bản thỏa thuận về việc tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung và thực hiện đóng bảo hiểm hưu trí bổ sung cho người lao động của doanh nghiệp mình.

Cơ hội để người lao động tăng lương hưu từ tháng 5-2026 - Ảnh 1.

Với việc tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung, người lao động có cơ hội được tăng mức hưởng lương hưu

Mức đóng bảo hiểm hưu trí bổ sung sẽ do người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận trên cơ sở tự nguyện.

Số tiền chi trả bảo hiểm hưu trí bổ sung từ quỹ hưu trí phụ thuộc vào giá trị tài khoản hưu trí cá nhân tại thời điểm nhận chi trả, quy định về chi trả tại chương trình bảo hiểm hưu trí bổ sung và quy định tại văn bản thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung.

Người lao động tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung được lựa chọn nhận chi trả hằng tháng hoặc nhận chi trả một lần hoặc kết hợp giữa nhận chi trả một lần và nhận hàng tháng.

Quy trình tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung:

- Người sử dụng lao động xây dựng văn bản thỏa thuận và thông báo, lấy ý kiến người lao động. Sau khi thống nhất, người sử dụng lao động ký văn bản thỏa thuận về việc tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung với từng người lao động hoặc ký với Chủ tịch Công đoàn sau khi lấy ý kiến tập thể người lao động theo nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác và trung thực. Nội dung cơ bản của văn bản thỏa thuận thực hiện theo quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

- Người sử dụng lao động ký hợp đồng tham gia chương trình bảo hiểm hưu trí bổ sung với doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí. Căn cứ danh sách người lao động tham gia chương trình, doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí mở tài khoản hưu trí cá nhân cho người lao động.

- Căn cứ vào chương trình bảo hiểm hưu trí bổ sung đã đăng ký và văn bản thỏa thuận với người lao động, người sử dụng lao động đóng phần đóng góp của người sử dụng lao động (nếu có) và phần người lao động ủy thác cho người sử dụng lao động đóng hộ (nếu có) vào quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung và thông báo cho doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí về số tiền đóng cho từng người lao động theo quy định.

- Khoản tiền đóng góp vào mỗi tài khoản hưu trí cá nhân của người tham gia quỹ bao gồm khoản tiền đóng góp của người sử dụng lao động cho người lao động (nếu có); Khoản tiền đóng góp của người lao động (nếu có).


Lương hưu: Đừng chỉ "tăng cho đủ", mà phải "tăng để sống được"

Lương hưu: Đừng chỉ “tăng cho đủ”, mà phải “tăng để sống được”

(NLĐO) - Cải cách tiền lương cần được xem là giải pháp căn cơ, nhằm “chữa từ gốc” bài toán lương hưu trong tương lai.

Giá cả leo thang, lương hưu “đuối sức”

(NLĐO) - Trong bối cảnh giá cả tăng cao, câu chuyện tăng lương hưu càng trở nên nóng hơn bao giờ hết.

Ai được điều chỉnh tăng lương hưu, trợ cấp BHXH 2 lần từ ngày 1-7?

(NLĐO) - Kinh phí dự kiến thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH đối với đối tượng này ước khoảng 200-300 tỉ đồng

