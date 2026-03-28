Lương hưu, trợ cấp tháng 4-2026 được chi trả từ ngày nào?

Những ngày qua, BHXH một số địa phương đã thông báo lịch chi trả lương hưu, trợ cấp tháng 4-2026 theo đúng quy định, sau kỳ chi trả gộp tháng 2 và 3 cho hơn 3,5 triệu người hưởng.

Tại Hà Nội, đại diện BHXH TP cho biết lương hưu và trợ cấp sẽ được chuyển vào tài khoản người hưởng từ ngày 2-4. Trường hợp nhận tiền mặt, cơ quan BHXH phối hợp với bưu điện tổ chức chi trả sau thời điểm này.

Tỉ lệ người nhận qua tài khoản tại Hà Nội đạt 99,55%, cho thấy việc chuyển đổi sang hình thức không dùng tiền mặt đang được đẩy mạnh, giúp người dân nhận tiền nhanh, không phải chờ đợi.

Tại TPHCM, việc chi trả qua tài khoản được thực hiện từ ngày làm việc đầu tiên của tháng. Với tháng 4-2026, tiền sẽ được chuyển từ ngày 1-4.

Đối với hình thức nhận tiền mặt, bưu điện tổ chức chi trả tại các điểm chi từ ngày 10 hằng tháng; sau đó tiếp tục chi tại các bưu cục từ ngày 11 đến hết ngày 25.

Tương tự, tại Quảng Ninh, lương hưu qua tài khoản được chuyển từ ngày 1-4; chi trả tiền mặt thực hiện sau thời điểm này.

Theo BHXH Việt Nam, hiện có hai hình thức chi trả gồm chuyển khoản và tiền mặt, kèm lịch chi cụ thể theo từng địa phương.

Các tỉnh, thành như TPHCM, Cần Thơ, Quảng Ninh, Nghệ An, Sơn La, Điện Biên, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang, Huế, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Cần Thơ, Vĩnh Long, Cà Mau, Kiên Giang, thực hiện chi trả vào ngày làm việc đầu tiên của tháng, tức ngày 1-4.

Trong khi đó, các địa phương gồm Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Thanh Hóa, Lai Châu, Thái Nguyên, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Lào Cai, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đồng Nai, Tây Ninh và Đồng Tháp, chi trả vào ngày làm việc thứ hai, tức ngày 2-4.

Theo BHXH Việt Nam, tại kỳ chi trả gộp lương hưu, trợ cấp tháng 2 và 3, toàn hệ thống đã hoàn tất chi trả cho khoảng 3,55 triệu người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng, với tổng số tiền hơn 44.700 tỉ đồng, bảo đảm kịp thời và đúng quy định.

Trong đó, khoảng 3,13 triệu người nhận tiền qua tài khoản trong các ngày 2 và 3-2, với tổng số tiền hơn 40.300 tỉ đồng. Việc chuyển khoản được thực hiện đồng loạt đầu tháng, giúp người hưởng chủ động chi tiêu, nhất là dịp Tết.

Bên cạnh đó, khoảng 415.000 người nhận tiền mặt qua hệ thống bưu điện từ ngày 2 đến 10-2, với tổng số tiền trên 4.400 tỉ đồng. Việc chi trả được tổ chức linh hoạt tại các điểm chi trả hoặc tại nhà đối với người cao tuổi, ốm đau, đi lại khó khăn.