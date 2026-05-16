Sức khỏe

Cơ hội IVF miễn phí cho các cặp vợ chồng hiếm muộn khó khăn

N.Dung

(NLĐO) - Nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn được hỗ trợ miễn phí IVF, xét nghiệm gene và các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản trong "Tuần lễ vàng 2026".

Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội cho biết sẽ triển khai chương trình hỗ trợ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) cho các cặp vợ chồng hiếm muộn có hoàn cảnh khó khăn trong "Tuần lễ vàng - Ươm mầm hạnh phúc 2026", diễn ra từ ngày 15-6 đến 28-6.

Cơ hội cho các cặp vợ chồng hiếm muộn, khó khăn làm IVF miễn phí - Ảnh 1.

Bác sĩ tư vấn cho cặp vợ chồng hiếm muộn. Ảnh: Tâm An

Trong khuôn khổ chương trình, bệnh viện xét duyệt hỗ trợ điều trị cho các cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn có hoàn cảnh khó khăn, gồm 10 ca thụ tinh trong ống nghiệm miễn phí 100%, 10 ca vi phẫu tinh hoàn tìm tinh trùng Micro TESE và 20 ca xét nghiệm sàng lọc phôi mang gene bệnh lý di truyền.

Theo bệnh viện, chi phí mỗi chu kỳ IVF dao động 70-130 triệu đồng tùy tình trạng sức khỏe và phác đồ điều trị. Hồ sơ xét duyệt được tiếp nhận từ ngày 28-5 đến 28-6.

Trong thời gian diễn ra chương trình, người bệnh được miễn phí khám và tư vấn sức khỏe sinh sản, siêu âm nang noãn, doppler tinh hoàn, xét nghiệm tinh dịch đồ, đánh giá dự trữ buồng trứng (AMH), chụp X-quang tử cung vòi trứng; đồng thời được giảm chi phí một số xét nghiệm cận lâm sàng.

Bác sĩ Lê Thị Thu Hiền, Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, cho biết tình trạng vô sinh hiếm muộn đang có xu hướng trẻ hóa. Vì vậy, chương trình năm nay tăng cường hoạt động tầm soát, đánh giá sức khỏe sinh sản nhằm giúp các cặp đôi chủ động hơn trong kế hoạch mang thai.

Cơ hội cho các cặp vợ chồng hiếm muộn, khó khăn làm IVF miễn phí - Ảnh 2.

Nhân viên y tế thực hiện sinh thiết phôi để sàng lọc bất thường gene trước khi chuyển phôi

Theo bác sĩ Hiền, chi phí điều trị cao khiến nhiều gia đình hiếm muộn phải tạm dừng hành trình tìm con vì áp lực kinh tế và tâm lý kéo dài. Chương trình được duy trì nhiều năm qua nhằm hỗ trợ người bệnh giảm bớt gánh nặng chi phí, có thêm cơ hội tiếp tục điều trị.

"Tuần lễ vàng - Ươm mầm hạnh phúc" được bệnh viện tổ chức thường niên từ năm 2015. Đến nay, chương trình đã hỗ trợ miễn phí IVF cho 79 gia đình có hoàn cảnh khó khăn, góp phần chào đón 85 trẻ khỏe mạnh ra đời. Nhiều trường hợp khác đang mang thai hoặc tiếp tục điều trị.

Hỗ trợ 1.000 liều thuốc miễn phí cho bệnh nhân hiếm muộn

(NLĐO) - Sau 11 năm, chương trình "Ươm mầm hạnh phúc" đã mang lại cơ hội làm cha mẹ cho gần 700 cặp vợ chồng hiếm muộn.

(NLĐO) - Không đủ tiền chữa hiếm muộn, từng thất bại sau chuyển phôi, cặp vợ chồng 9X được hỗ trợ IVF miễn phí, thắp lại hy vọng có con sau 10 năm.

