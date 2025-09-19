HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Góc nhìn

Cơ hội lớn cho giáo dục đại học (*)

PGS-TS NGUYỄN KIM SƠN, Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo

Nghị quyết 71/2025 của Bộ Chính trị một lần nữa khẳng định giáo dục - đào tạo là quốc sách hàng đầu, là nhân tố quan trọng, quyết định tương lai của đất nước.

Chúng ta đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển giáo dục đại học. Đây là thời cơ, là điểm bứt phá quan trọng. Nếu không kịp thời nắm bắt, phát huy lợi thế, chúng ta sẽ lỡ nhịp. Vì vậy, vấn đề cần đặt ra lúc này là làm thế nào để không bỏ lỡ thời cơ, tận dụng được cơ hội, hoàn thành sứ mệnh phát triển giáo dục đại học.

Tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện 4 nghị quyết của Bộ Chính trị (bao gồm Nghị quyết 71/2025) tổ chức sáng 16-9, Tổng Bí thư và Thủ tướng Chính phủ đều nhấn mạnh cần đổi mới, tăng cường vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của tổ chức Đảng, nhất là vai trò người đứng đầu cấp ủy trong các cơ sở giáo dục. Thời gian tới, Bộ GD-ĐT sẽ quy định tiêu chuẩn, điều kiện với vị trí bí thư, hiệu trưởng để các trường đại học thực hiện.

Cùng với đó, trong cuộc đại sắp xếp các cơ sở giáo dục đại học thời gian tới, quan điểm của Bộ GD-ĐT là khắc phục tình trạng manh mún, nhỏ lẻ, kém phát triển giữa các trường, đặc biệt là những trường gần nhau về lĩnh vực đào tạo. Tinh thần là sắp xếp để các trường mạnh lên, cùng phát triển.

Luật Giáo dục đại học cũng có định hướng tương ứng để thể chế hóa tinh thần Nghị quyết 71/2025. Đó là điều chỉnh một số nội dung về quản lý nhà nước đối với các cơ sở giáo dục. Bộ GD-ĐT sẽ giảm bớt những nội dung can thiệp trực tiếp; thực hiện phân cấp, phân quyền, ủy quyền nhiều hơn. Các trường được trao quyền tự chủ mạnh mẽ hơn trong học thuật, tài chính, khoa học, đào tạo...

Bộ GD-ĐT đang trình Quốc hội Chương trình Mục tiêu quốc gia về hiện đại hóa giáo dục đại học với nguồn lực đầu tư rất lớn. Nhiều nguồn vốn khác cũng sẽ tiếp tục được huy động nhằm hướng tới mục tiêu hiện đại hóa các trường đại học. Do đó, việc chuẩn bị đầu tư, giải ngân cho hạ tầng, xây dựng trường lớp, phòng thí nghiệm, trung tâm nghiên cứu... cần được triển khai khẩn trương, nếu không sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ.

Có thể nói, các cơ sở giáo dục đại học đang đứng trước vận hội lớn, cần khẩn trương chuẩn bị để hấp thụ hiệu quả nguồn lực, thúc đẩy sự phát triển trong thời gian tới. Tôi kỳ vọng các trường sẽ nhanh chóng xác định được định hướng phù hợp. Riêng các trường ngoài công lập, với nguồn lực riêng, sự gắn kết với doanh nghiệp và tinh thần đổi mới, sẽ định hướng chiến lược gắn với mục tiêu phát triển chung của đất nước.

Giáo dục đại học nếu chỉ dừng lại ở phạm vi lợi ích riêng thì sự phát triển sẽ rất hạn chế. Ngược lại, khi cùng hướng tới tầm nhìn quốc gia, giáo dục đại học của chúng ta có cơ hội để thực sự lớn mạnh. 

(*) Trích phát biểu kết luận của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT tại Hội nghị Giáo dục đại học 2025, tổ chức sáng 18-9 ở Hà Nội

Tin liên quan

Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo TP HCM nói về việc học sinh đi học ngày thứ bảy

Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo TP HCM nói về việc học sinh đi học ngày thứ bảy

(NLĐO) - Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang đề nghị rà soát kỹ, không để tình trạng học sinh học thứ bảy khi đã học 2 buổi/ngày

Thủ tướng: Khai thông điểm nghẽn, chấn hưng nền giáo dục nước nhà

(NLĐO) - Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Đảng và Nhà nước ta luôn dành sự quan tâm đặc biệt, coi giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu

Bảo đảm công bằng trong hoạt động giáo dục

Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM cho biết thời gian qua, ngành GD-ĐT rất hoan nghênh và tạo điều kiện tối đa cho các nhà đầu tư về giáo dục

giáo dục đại học đại học nghị quyết 71 Bộ Chính trị
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo