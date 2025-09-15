HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo TP HCM nói về việc học sinh đi học ngày thứ bảy

LÊ VĨNH. Ảnh: DUY PHÚ

(NLĐO) - Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang đề nghị rà soát kỹ, không để tình trạng học sinh học thứ bảy khi đã học 2 buổi/ngày

Sáng 15-9, tại TP HCM đã diễn ra Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025 (mở rộng). Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang chủ trì hội nghị.

Trong phần thảo luận, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang cho biết nhận được 12 tin nhắn liên quan đến chuyện học sinh phải đi học thêm ngày thứ bảy. Theo đó, nhiều phụ huynh đang phản ứng việc học sinh đi học thứ bảy. 

Bí thư Thành ủy TP HCM đề nghị Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo thành phố nói rõ và đưa ra giải pháp.

Bí thư Thành ủy TP HCM "chất vấn" Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo việc học sinh đi học ngày thứ bảy - Ảnh 1.

Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo TP HCM trả lời lãnh đạo thành phố về việc học sinh đi học ngày thứ 7

Trả lời Bí thư Thành ủy TP HCM, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo TP HCM, thông tin việc học 7 tiết/ngày là quy định của Bộ Giáo dục - Đào tạo gần đây. Tuy nhiên, Bộ có hướng dẫn tổ chức linh hoạt các hoạt động bổ trợ trong 7 tiết dạy này. Sở cũng có hướng dẫn hoạt động bổ sung kỹ năng sống hay hoạt động bổ sung tiết thứ 8 trong hoạt động.

Theo ông Nguyễn Văn Hiếu, việc tổ chức 2 buổi/ngày và học thêm vào thứ bảy chỉ có một số trường thực hiện và chưa đúng chỉ đạo của Sở. Theo tinh thần của Sở, trường học 2 buổi/ngày thì không tổ chức học thứ bảy.

Cũng theo Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo, hiện TP HCM có 70 - 80% trường học 2 buổi/ngày. Tại khu vực tỉnh Bình Dương cũ, có nhiều trường hơn 100 lớp, không có phòng học bộ môn nên ngày thứ bảy cũng phải tổ chức lớp học.

"Hiện còn 24 trường tiểu học tổ chức dạy thứ bảy, các trường học 2 buổi/ngày mà tổ chức dạy thứ bảy là trên tinh thần tự nguyện của phụ huynh học sinh, lựa chọn cho các em học sinh học thêm kỹ năng sống và các kỹ năng học ngôn ngữ với người nước ngoài. Còn tại tất cả các trường tổ chức 2 buổi/ngày thì chỉ học 5 ngày/tuần" - ông Nguyễn Văn Hiếu nói. 

Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang đề nghị rà soát kỹ, không để tình trạng học sinh học thứ bảy khi đã học 2 buổi/ngày, trừ trường hợp thỏa thuận giữa nhà trường và phụ huynh học sinh trên tinh thần tự nguyện. 

Ông Trần Lưu Quang đề nghị các trường lồng ghép kỹ năng thì phải triển khai thực hiện bảo đảm, đúng quy định, hiệu quả.

Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang học
