Cơ hội tiếp cận nhiều loại hình âm nhạc

Sự trở lại với độ nhận diện rõ nét của nghệ sĩ lẫn khán giả tại các lễ hội âm nhạc năm nay cho thấy đời sống nhạc Việt đã có những thay đổi tích cực.



Hướng tới "nền kinh tế con người"

Sự sôi động của đời sống nhạc Việt dịp cuối năm tạo nên không khí lễ hội đúng nghĩa.

Nhóm nhạc K-pop Tempest với thành viên người Việt Hanbin (Ngô Ngọc Hưng) vừa đăng tải đoạn clip gửi lời chào fan (người hâm mộ) Việt Nam nói chung, cộng đồng iE (tên fandom chính thức của nhóm) nói riêng trước buổi trình diễn chính thức tại HOZO Super Fest 2023 vào đêm 23-12 ở TP HCM. HOZO Super Fest 2023 không chỉ tạo điều kiện để Tempest đến Việt Nam biểu diễn lần đầu tiên mà còn là một sự kiện ý nghĩa với fan nhóm nhạc này, khi giúp thành viên gốc Việt Hanbin được trở về quê hương sau thời gian dài hoạt động tại Hàn Quốc.

Liên hoan Âm nhạc quốc tế TP HCM lần 3 - Hò Dô 2023, một sự kiện được đánh giá sẽ là thương hiệu văn hóa của TP HCM, diễn ra từ tháng 9 đến hết tháng 12. Tại HOZO Super Fest 2023 ngày 23-12, Tempest góp mặt với vai trò headliner (ca sĩ ngôi sao) bên cạnh các nghệ sĩ tên tuổi trong và ngoài nước như: ca sĩ Văn Mai Hương, ca sĩ Mỹ Anh kết hợp Vũ Thảo My, DJ Minji, DJ Vinjaz kết hợp MC Goku, nhóm nhạc Kurrock và Good Morning Everyone...

Ca sĩ Lee Hyo Ri và dàn vũ công sôi động tại Lễ hội Âm nhạc GENfest. (Ảnh do ban tổ chức cung cấp)

Lễ hội Âm nhạc và Kết nối cộng đồng BridgeFest lần thứ 5-2023 diễn ra tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP HCM ngày 9-12 cũng gây chú ý với giới trẻ. BridgeFest 2023 là sự kiện văn hóa được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Phái đoàn Ngoại giao Mỹ tại Việt Nam, Đại sứ quán Thụy Sĩ, Oxfam Việt Nam, Đại sứ quán Canada và Đại sứ quán Hà Lan đồng tổ chức.

BridgeFest 2023 với chủ đề "Cùng nhau hướng tới nền kinh tế con người" nhằm thúc đẩy nỗ lực chung từ nhiều bên liên quan, như: các đại sứ quán, tổ chức xã hội, trường đại học, khối chính phủ, tư nhân và công chúng - nhất là giới trẻ - để hành động và thay đổi xã hội một cách tích cực.

Năm nay, BridgeFest 2023 có sự đồng hành của 38 tổ chức xã hội, doanh nghiệp, câu lạc bộ của thanh niên các miền - đại diện cho nỗ lực đa dạng của cộng đồng đóng góp giải quyết những vấn đề xã hội liên quan đến môi trường, giáo dục, y tế, văn hóa, giới tính và bản dạng giới, người khuyết tật, phụ nữ và trẻ em.

Hào hứng, đầy cảm xúc

Lễ hội Âm nhạc GENfest đã kết thúc với thành công ngoài mong đợi sau 2 ngày "nóng rực" tại TP HCM (ngày 4 và 5-11), thu hút hàng chục ngàn khán giả.

Tại sự kiện này, ngôi sao hàng đầu Hàn Quốc Lee Hyo Ri, Zion.T cùng các nghệ sĩ Việt như Obito, GREY D, B Ray, Wren Evans, Pháo và MONO đã trình diễn hết mình, đem đến sân khấu trọn vẹn từ phần nghe đến phần nhìn cho người hâm mộ. Lần đầu tiên đến Việt Nam và trình diễn tại một sự kiện, "nữ hoàng K-pop" Lee Hyo Ri không khỏi hào hứng. Cô liên tục bày tỏ tình cảm với người hâm mộ, tiết lộ đã dành thời gian khám phá Việt Nam như uống cà phê, ăn phở, tập yoga, ngắm nhìn đường phố TP HCM...

Lee Hyo Ri còn bày tỏ nếu có cơ hội, cô mong muốn được giao lưu với các nghệ sĩ Việt Nam, cùng nhau viết nhạc và trình diễn. "Chị đại" này đã mang đến GENfest một "mini concert" thật sự với dàn vũ công sôi động và 9 ca khúc - từ bản hit huyền thoại đến những sáng tác mới.

Zion.T, nghệ sĩ Hàn Quốc thứ 2 trên sân khấu GENfest, cũng hào hứng: "Tôi rất thích phở và đã ăn nhiều lần tại Hàn Quốc. Cuối cùng, tôi đã được ăn tô phở đúng hương vị tại Việt Nam. Đây là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam".

Zion.T cũng đem đến "mini concert" solo đúng nghĩa, đưa người hâm mộ vào thế giới âm nhạc đầy cảm xúc với chuỗi ca khúc "The Song", "Question Mark", "Merry - Go - Round", "EAT", "No Makeup". Zion.T còn khiến không khí GENfest bùng nổ khi giới thiệu "một người bạn Việt Nam" vừa quen, đó là Wren Evans. Wren Evans đã kết hợp cùng Zion.T trong bản mashup "Two Melodies" và "Just".

Theo những người trong cuộc, Liên hoan Âm nhạc quốc tế TP HCM - Hò Dô 2023 đã thật sự trở thành một lễ hội âm nhạc thường niên mang đậm dấu ấn văn hóa Việt, có chỗ đứng trên bản đồ lễ hội âm nhạc thế giới như hoạch định của đơn vị tổ chức. Điều này được thể hiện rõ nét qua 3 đêm diễn 22, 23 và 24-12 với lượng khán giả khổng lồ.

"Mùa lễ hội âm nhạc cuối năm là cơ hội để công chúng được tiếp cận với nhiều loại hình âm nhạc và những xu hướng âm nhạc mới, thay vì chỉ đóng khung trong các live show ở vài sân khấu lớn" - nhạc sĩ Huy Tuấn nhìn nhận.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM, các lễ hội âm nhạc đã và đang được tổ chức tại thành phố dần được chú trọng nâng cao chất lượng nội dung, tạo sự gần gũi với khán giả trẻ. Điều này cho thấy đời sống âm nhạc ở TP HCM đã có những bước khởi sắc. Qua các lễ hội, thẩm mỹ âm nhạc của giới trẻ TP HCM ngày càng được nâng cao. Sự chuyên nghiệp của nhà tổ chức và các điều kiện về cơ sở vật chất, âm thanh cũng được cải thiện.