Giáo dục

Cơ hội vàng cho sinh viên ngành cơ khí khởi nghiệp

Tin, ảnh, clip: Huế Xuân - Vân Nhi

(NLĐO) - Nguồn nhân lực cơ khí chất lượng cao đang thiếu hụt trong khi nhu cầu doanh nghiệp ngày càng lớn, mở ra cơ hội vàng cho sinh viên ngành cơ khí.

Sáng 18-10, Trường CĐ Lý Tự Trọng TP HCM tổ chức ngày hội cơ khí 2025 thu hút đông đảo sinh viên tham gia. 

“Thời điểm vàng” cho sinh viên ngành cơ khí - Ảnh 1.

Sinh viên tìm hiểu về công việc, phỏng vấn nhanh cùng doanh nghiệp ngay tại trường

Ông Võ Quang Trung, Phó Chủ tịch thường trực Hội Cơ khí TP HCM, nhấn mạnh: "Việc TP HCM hợp nhất với 2 địa phương Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) đã mở ra không gian phát triển mới. Hội Cơ khí TP HCM sẽ hợp nhất với các hội viên ở các địa phương lân cận và mở rộng hoạt động, đặc biệt tại khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu, tập trung vào các ngành mũi nhọn như dầu khí, logistics và cảng...".

“Thời điểm vàng” cho sinh viên ngành cơ khí - Ảnh 2.

Ông Võ Quang Trung mong muốn sinh viên sử dụng cơ hội quý báu này để giao lưu, học hỏi và mạnh dạn nắm bắt các cơ hội việc làm.

Anh Đỗ Hữu Phước - Trưởng Phòng Quảng cáo Công ty Cơ khí chính xác Việt Pháp, cựu sinh viên nhà trường - chia sẻ về những công việc cụ thể của ngành cơ khí hiện đại

TS Đinh Văn Đệ, quyền Hiệu trưởng Trường CĐ Lý Tự Trọng, cho biết nhà trường chú trọng xây dựng mối quan hệ với doanh nghiệp theo nguyên tắc "win-win", trên tinh thần hợp tác toàn diện. Trong mối quan hệ đó, cả hai bên cùng nâng cao tinh thần trách nhiệm, tất cả đều vì người học.

Theo TS Đinh Văn Đệ, hiện nay nhà trường liên kết khoảng trên 1.000 doanh nghiệp đến từ các lĩnh vực khác nhau. Việc hợp tác này giúp nhà trường nâng cao chất lượng đào tạo, tạo điều kiện để sinh viên trải nghiệm thực tế, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp và làm quen với môi trường làm việc chuyên nghiệp.

“Thời điểm vàng” cho sinh viên ngành cơ khí - Ảnh 4.

Sinh viên ngành cơ khí bày tỏ sự hào hứng và thêm tự tin về lựa chọn ngành học sau khi tham quan các gian hàng doanh nghiệp.

“Thời điểm vàng” cho sinh viên ngành cơ khí - Ảnh 5.
“Thời điểm vàng” cho sinh viên ngành cơ khí - Ảnh 6.

Trong khuôn khổ chương trình còn có nhiều hoạt động ý nghĩa khác như đổi rác lấy cây xanh, giao lưu bóng đá...


Tin liên quan

Học sinh TP HCM lan tỏa ý tưởng vì cộng đồng xanh

Học sinh TP HCM lan tỏa ý tưởng vì cộng đồng xanh

(NLĐO) - Cuộc thi khuyến khích học sinh đề xuất giải pháp sáng tạo vì cộng đồng xanh, góp phần nâng cao nhận thức về phát triển bền vững và bảo vệ môi trường.

Đào tạo chăm sóc sắc đẹp Việt Nam tiến vào thị trường châu Á

(NLĐO) - Không còn là dịch vụ làm đẹp truyền thống, chăm sóc sắc đẹp đang khẳng định vai trò là ngành mang tính nghệ thuật cao, đòi hỏi sự đầu tư nghiêm túc.

Hé lộ hành trình “vượt vũ môn” chinh phục học bổng toàn phần RMIT Việt Nam

(NLĐO) - Quy trình xét chọn học bổng của Trường ĐH RMIT Việt Nam gồm nhiều vòng, trong đó vòng cuối cùng phỏng vấn 100% bằng tiếng Anh.

TP HCM giáo dục nghề nghiệp Cơ khí xin việc làm ngày hội sinh viên Trướng CĐ Lý Tự Trọng TP HCM
    Thông báo