Cơ hội vàng cho sinh viên ngành cơ khí khởi nghiệp

Sáng 18-10, Trường CĐ Lý Tự Trọng TP HCM tổ chức ngày hội cơ khí 2025 thu hút đông đảo sinh viên tham gia.

Sinh viên tìm hiểu về công việc, phỏng vấn nhanh cùng doanh nghiệp ngay tại trường

Ông Võ Quang Trung, Phó Chủ tịch thường trực Hội Cơ khí TP HCM, nhấn mạnh: "Việc TP HCM hợp nhất với 2 địa phương Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) đã mở ra không gian phát triển mới. Hội Cơ khí TP HCM sẽ hợp nhất với các hội viên ở các địa phương lân cận và mở rộng hoạt động, đặc biệt tại khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu, tập trung vào các ngành mũi nhọn như dầu khí, logistics và cảng...".

Ông Võ Quang Trung mong muốn sinh viên sử dụng cơ hội quý báu này để giao lưu, học hỏi và mạnh dạn nắm bắt các cơ hội việc làm.

Anh Đỗ Hữu Phước - Trưởng Phòng Quảng cáo Công ty Cơ khí chính xác Việt Pháp, cựu sinh viên nhà trường - chia sẻ về những công việc cụ thể của ngành cơ khí hiện đại

TS Đinh Văn Đệ, quyền Hiệu trưởng Trường CĐ Lý Tự Trọng, cho biết nhà trường chú trọng xây dựng mối quan hệ với doanh nghiệp theo nguyên tắc "win-win", trên tinh thần hợp tác toàn diện. Trong mối quan hệ đó, cả hai bên cùng nâng cao tinh thần trách nhiệm, tất cả đều vì người học.

Theo TS Đinh Văn Đệ, hiện nay nhà trường liên kết khoảng trên 1.000 doanh nghiệp đến từ các lĩnh vực khác nhau. Việc hợp tác này giúp nhà trường nâng cao chất lượng đào tạo, tạo điều kiện để sinh viên trải nghiệm thực tế, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp và làm quen với môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Sinh viên ngành cơ khí bày tỏ sự hào hứng và thêm tự tin về lựa chọn ngành học sau khi tham quan các gian hàng doanh nghiệp.

Trong khuôn khổ chương trình còn có nhiều hoạt động ý nghĩa khác như đổi rác lấy cây xanh, giao lưu bóng đá...



