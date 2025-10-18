Đào tạo chăm sóc sắc đẹp Việt Nam tiến vào thị trường châu Á

ThS Nguyễn Hoàng Tiến, Phó Hiệu trưởng Trường CĐ Công nghệ Sài Gòn, cho biết mặc dù là ngành mới, nhà trường bắt đầu tuyển sinh từ năm 2024, song ngành chăm sóc sắc đẹp có nhiều tín hiệu rất tích cực. Đặc biệt, cơ sở đào tạo ở TP Cần Thơ được quan tâm nhiều hơn cơ sở ở TP HCM.

Sức hút của nghề làm đẹp

Lý giải về sức hút vượt trội của ngành, ThS Hoàng Tiến nhấn mạnh vào 2 lợi thế then chốt. Thứ nhất, đây là ngành "hot" bởi mức thu nhập cao. Sự phát triển của kinh tế và nhu cầu làm đẹp cá nhân đã đẩy nhu cầu về chuyên viên chất lượng lên mức cao, kéo theo đãi ngộ hấp dẫn; thứ hai, ngành chăm sóc sắc đẹp mang lại tính đa dạng cao trong công việc (có thể làm về da, tóc, thẩm mỹ,…)

TS Đặng Minh Sự, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Bách khoa Toàn cầu, cho biết đã có học viên học làm ngành chăm sóc sắc đẹp tại Việt Nam, sau đó sang Mỹ và mở một trung tâm chăm sóc móng. Đáng nói, hầu hết các bộ móng do học viên này thiết kế đều được đăng ký sở hữu trí tuệ tại quốc gia này. Điều này cho thấy ngành học này ngày một định vị rõ và có giá trị hơn ở thị trường quốc tế.

Bên cạnh các lớp học cao đẳng chính quy kéo dài từ 2-2,5 năm, các lớp đào tạo ngắn hạn cũng được nhiều học viên quan tâm

Trong buổi ký kết hợp tác giữa Trường CĐ Văn Lang Sài Gòn với Hiệp hội Thẩm mỹ Toàn diện Nhật Bản và các doanh nghiệp Nhật Bản vào tháng 9, các chuyên gia Nhật Bản đều nhận xét sinh viên Việt Nam có thế mạnh phát triển ngành chăm sóc sắc đẹp theo chuẩn quốc tế.

Ông Imai Masato - Nghị sĩ Hạ viện Nhật Bản, Đảng Dân chủ lập hiến Nhật Bản - cho biết với 640.000 du học sinh và người lao động, Việt Nam là quốc gia thứ hai (xếp sau Trung Quốc) có số dân đông nhất tại Nhật Bản. Ngoài nổi tiếng về các ngành công nghệ, Nhật Bản còn phát triển mạnh ở nhóm ngành dịch vụ và chăm sóc sắc đẹp.

Ông Trương Văn Hùng, Hiệu trưởng Trường CĐ Văn Lang Sài Gòn, cho biết nhà trường sẽ tổ chức giảng dạy và đào tạo ngành chăm sóc sắc đẹp chuyên nghiệp. Theo đó, doanh nghiệp Nhật Bản sẽ góp 300 giờ vào chương trình đào tạo của trường. Trong đó, 180 giờ học tại giảng đường và 120 giờ thực tập tại Nhật Bản. Ngoài ra, sinh viên sẽ được thực tập tại Nhật Bản.

Trường CĐ Văn Lang Sài Gòn là đơn vị đào tạo, cung ứng nguồn nhân lực lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp, được cấp chứng chỉ kỹ năng nghề làm đẹp chuẩn Nhật Bản và được công nhận quốc tế.

Đa dạng cơ hội việc làm

Bà Võ Thanh Hường, Trưởng Phòng Tuyển sinh và Truyền thông - Trường CĐ Quốc tế TP HCM, cho biết đây là một ngành "hot" với mức thu nhập khởi điểm có thể từ 15 triệu đồng/tháng. Sự hấp dẫn không chỉ nằm ở các dịch vụ truyền thống (spa, nail, tóc) mà còn mở rộng sang các mảng chăm sóc sức khỏe như vật lý trị liệu, châm cứu,…

"Các doanh nghiệp nước ngoài như Trung Quốc, Hàn Quốc, Úc,…liên tục "đặt hàng" với nhà trường để đào tạo, song số lượng sinh viên ra trường vẫn không đủ đáp ứng. Để giữ chân nguồn nhân lực, nhiều doanh nghiệp sẵn sàng tài trợ học bổng 100% cho sinh viên" – bà Hường cho biết.

Ngoài ra, một số trường CĐ – ĐH quốc tế cũng đề xuất liên kết đào tạo nhóm ngành này với Trường CĐ Quốc tế TP HCM. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể tự mở cơ sở làm đẹp nếu đáp ứng các yêu cầu pháp lý, hoặc làm việc tại các spa, thẩm mỹ viện trong và ngoài nước.

Sinh viên học thực hành ngành chăm sóc sắc đẹp tại Trường CĐ Quốc tế TP HCM

Ông Trần Anh Tuấn - chuyên gia dự báo nguồn nhân lực, Phó Chủ tịch Hội Giáo dục Nghề nghiệp TP HCM, cho biết ngành chăm sóc sắc đẹp nằm trong tốp 10 nhóm ngành có xu hướng phát triển, nhu cầu nhân lực chuyên môn cao của năm 2025. "Cạnh tranh nghề nghiệp không chỉ dựa vào bằng cấp mà còn ở chất lượng và khả năng thích nghi", ông Tuấn lưu ý.