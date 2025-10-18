Sáng 18-10, Trường ĐH Quốc tế (thành viên ĐHQG TP HCM) phối hợp cùng Sở GD-ĐT TP HCM tổ chức cuộc thi "Sáng kiến xây dựng xã hội bền vững" lần 3 với sự tham gia của 16 đội thi đến từ các trường THCS, THPT tại TP HCM và các tỉnh phía Nam.

Học sinh THCS thuyết trình về dự án "Thùng rác phân loại tự động"

Nội dung cuộc thi này, các đội thi sẽ tìm hiểu 1 vấn đề môi trường hoặc các vấn đề ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của cộng đồng đã và đang diễn ra tại nơi mà các em sinh sống cũng như học tập, đồng thời đề xuất giải pháp có tính ứng dụng để đóng góp cải thiện vấn đề trên với chủ đề "Vì một Cộng đồng xanh và bền vững".

Năm nay, các dự án dự thi với hình thức thi nhóm với 4-6 thành viên, gồm 3-5 học sinh và 1 giáo viên với vai trò là cố vấn để hỗ trợ cho các em trong suốt quá trình tham gia.

Tại vòng chung kết, các đội thi trình bày dự án của mình và trả lời các câu hỏi của ban tổ chức.

Đại diện Trường ĐH Quốc tế cho biết qua cuộc thi này, hy vọng các em học sinh sẽ phát triển tư duy đổi mới sáng tạo và nâng cao nhận thức về những vấn đề liên quan đến môi trường và xã hội nơi các em đang sinh sống và học tập.

Do số lượng các đội dự thi đông hơn các năm trước, năm nay, cuộc thi trao 2 giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải ba, 4 giải khuyến khích, 6 giải dự án triển vọng và 2 giải dự án được yêu thích từ bình chọn của khán giả dành cho TOP 8 tại vòng chung kết.

Sáng kiến xây dựng xã hội bền vững" được tổ chức với mục đích tiếp tục tạo ra sân chơi lành mạnh, bổ ích giúp thúc đẩy sự giao lưu kết nối giữa học sinh các khối của các cơ sở giáo dục đào tạo, tạo thêm môi trường giúp cho các bạn học sinh được tiếp cận nhiều hơn nữa về giáo dục phát triển bền vững, tiếp cận đến những kiến thức hữu ích có liên quan đến 17 mục tiêu Phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc. Trong đó, cuộc thi đặc biệt chú trọng các vấn đề môi trường, từ đó mang đến góc nhìn giải quyết vấn đề mà các bạn học sinh đang gặp phải tại nơi học tập một cách khả thi và đạt hiệu quả cao hơn.