Giải trí

"Cỗ máy tạo hit" Nguyễn Văn Chung nắm giữ nhiều bí mật

Minh Khuê

(NLĐO) - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, "cổ máy tạo hít" của làng nhạc Việt, tiết lộ rất hay được mọi người chọn để tâm sự, chia sẻ bí mật.

Nguyễn Văn Chung tiết lộ khi sáng tác thường thả nổi đau lên trời để giải tỏa

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung là một trong những giám khảo chương trình "Đấu trường ngôi sao" 2025. Chia sẻ hậu trường, anh nói việc ngồi ghế nóng phiên bản mới của chương trình là một trải nghiệm thú vị.

Bởi khác với những mùa trước, lần này, ba huấn luyện viên sẽ phải đưa ra quyết định lựa chọn thí sinh về đội mình trước khi trình diễn. Chính yếu tố "xé túi mù" năng lực thí sinh càng tăng độ hồi hộp.

"Cỗ máy tạo hit" Nguyễn Văn Chung nắm giữ nhiều bí mật- Ảnh 1.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ hậu trường sáng tác

Ở góc độ nhạc sĩ, Nguyễn Văn Chung bày tỏ tầm quan trọng của việc lựa chọn đúng ca sĩ để truyền tải tinh thần của bài hát. Theo tác giả ca khúc "Chiếc khăn gió ấm", đa số nhạc sĩ mong muốn hợp tác với một ca sĩ có chất giọng hay và nổi tiếng.

Tuy nhiên, trong thực tế, điều đó không phải lúc nào cũng khả thi vì còn tùy thuộc vào thời điểm và định hướng của ca sĩ. Những ca sĩ nổi tiếng thường có kế hoạch dài hạn. Nếu lời mời hợp tác không phù hợp với chiến lược âm nhạc của họ thì khó có thể thực hiện.

"Tôi chỉ có thể chọn ca sĩ phù hợp nhất. Họ có thể không phải là người hát hay nhất, cũng không phải là người nổi tiếng nhất. Thế nhưng, trong thời điểm đó, họ cùng tần số và mong muốn với mình" - nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho biết.

Chia sẻ về những trải nghiệm trải qua để sáng tác, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tâm sự: "Thông thường, một người khi trải qua những giai đoạn khó khăn thì luôn tìm cách để vượt qua, ít khi tự xem lại cảm xúc của bản thân, ít muốn nhớ lại những nỗi đau từ tổn thương ấy. Tôi là một người rất thích giữ những cảm xúc buồn ấy để viết thành bài hát. Khoảnh khắc viết nhạc, tôi thả nỗi đau đó lên trời để giải tỏa cho mình".

Tác giả "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" không khó chịu khi bị nhầm là nhạc sĩ già

Cũng chính vì sự sâu sắc, từng trải này, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung thường bị hiểu lầm là một người cao tuổi, trong khi anh chỉ mới ngoài 40 tuổi. Dù thường xuyên bị nhầm lẫn tuổi tác nhưng anh không hề cảm thấy khó chịu mà ngược lại rất vui vì xem đó là một lời khen về chiều sâu nhạc phẩm của mình.

"Cỗ máy tạo hit" Nguyễn Văn Chung nắm giữ nhiều bí mật- Ảnh 3.

Anh tự nhận bản thân có tính cách hài hước

"Cỗ máy tạo hit" Nguyễn Văn Chung nắm giữ nhiều bí mật- Ảnh 4.

Ngoài những chất liệu tự thân, anh còn lấy cảm hứng sáng tác từ câu chuyện của mọi người xung quanh

Ngoài đời, nhạc sĩ không trầm tư, tự sự như những bài hát mà có phần hài hước và gần gũi. Anh tự nhận bản thân có tính cách vui vẻ, thích đùa giỡn và luôn tìm cách mang lại không khí tích cực trong những mối quan hệ xung quanh.

"Hài hước là một cách để tôi tự cân bằng cảm xúc. Vì một nhạc sĩ luôn giữ trong mình rất nhiều nỗi buồn mới có thể sáng tác, để cân bằng điều này thì tôi phải có sự hài hước. Khi lan tỏa năng lượng hài hước trên mạng xã hội, tôi đọc những bình luận tích cực thì cảm thấy vui vẻ hơn" - Nguyễn Văn Chung thổ lộ.

Anh cho biết thêm bên cạnh việc dùng trải nghiệm cá nhân làm chất liệu sáng tác thì còn lấy cảm hứng từ chính những câu chuyện của bạn bè, những người thân thiết xung quanh. Anh thường được mọi người chọn để tâm sự, chia sẻ những câu chuyện bí mật. Họ thậm chí không muốn kể cho bạn thân nhưng lại muốn kể với anh. Từ những câu chuyện của mọi người, anh viết thành bài hát.

"Đấu trường ngôi sao" phát sóng trên kênh THVL1.

Tin liên quan

Vợ cũ nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung lên tiếng sau nhiều tin đồn

Vợ cũ nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung lên tiếng sau nhiều tin đồn

(NLĐO)- Lần đầu tiên, vợ cũ nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung lên tiếng, minh oan cho chồng, xóa tan tin đồn "ly hôn vì bám váy mẹ".

Tác giả "Nhật ký của mẹ", nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung số hóa tài sản

(NLĐO)- Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã trở thành nhạc sĩ đầu tiên góp mặt trong chặng đua số hoá tài sản sáng tạo của mình và gây ấn tượng với giới đầu tư NFT bằng việc ký kết hợp tác chính thức với NFT5.

Em trai nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung từng bị bắt cóc cùng giấc mơ kinh hoàng về mẹ

(NLĐO)- Nguyễn Văn Chung, tác giả ca khúc "Nhật ký của mẹ", nghẹn ngào kể về ký ức em trai bị bắt cóc và giấc mơ "kinh khủng" với mẹ.

