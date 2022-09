Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung vừa được minh oan

Trong suốt 3 năm sau ly hôn của mình, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung không nói rõ lý do ly hôn, vì thế anh vẫn thường bị nhận chỉ trích từ cộng đồng mạng vì cho rằng anh "vô tâm, gia trưởng, không biết yêu thương vợ con, vì nghe lời Mẹ mà ly hôn". Trước những chỉ trích của cư dân mạng, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung vẫn tuyệt nhiên không lên tiếng.



Thế nhưng mới đây, vợ cũ anh- Kim Thanh- bất ngờ lên tiếng về cuộc ly hôn của mình. Qua đó cũng nói rõ về con người, cách xử sự của anh trong và sau hôn nhân khiến mọi người bất ngờ.

Theo đó, Kim Thanh cho biết, chồng cũ (nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung) là người sống tình cảm và luôn quan tâm đến vợ con. Thậm chí sau ly hôn, anh vẫn là người giúp trả nợ cho gia đình vợ cũ đến tận bây giờ mà không hề coi thường cô. Kim Thanh chia sẻ khi cô nhờ vả, anh đã chạy vạy vay mượn bạn bè để nhiều lần giúp đỡ cô thoát khỏi khó khăn nợ nần do sai lầm từ gia đình.

Kim Thanh cũng bày tỏ sự bức xúc khi thấy cộng đồng mạng cứ liên tục chỉ trích và nói những điều không đúng về Nguyễn Văn Chung. Cô cũng bày tỏ sự biết ơn với cả gia đình chồng cũ trong suốt thời gian qua.

Theo đó, nguyên nhân ly hôn là vì Nguyễn Văn Chung quá stress, trong đó có cả việc trả nợ cho nhà vợ chứ không phải bám váy mẹ như lời đồn.

Trong 1 vài cuộc phỏng vấn gần đây như chương trình "Lối ra", nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cũng đã từng đề cập đến khoảng thời gian trầm cảm do nỗi buồn ly hôn và những vất vả do phải đồng thời giải quyết những nợ nần. Do anh không hề chia sẻ vì sao lại nợ nần nên lại có nhiều lời đồn thổi anh ăn chơi bài bạc.