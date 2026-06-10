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Sức khỏe

Có nên uống thuốc bổ não vào mùa thi?

Tin-ảnh: Hồng Đào

(NLĐO)- Học sinh cần từ 8 đến 10 giờ ngủ mỗi đêm, đừng coi đó là thời gian lãng phí vì đó chính là lúc não thực sự “học bài” mà không cần sách vở.

Đây là câu hỏi mà các bác sĩ nhận được vào mỗi mùa thi từ những bậc phụ huynh với tâm trạng chung đầy lo lắng rằng có nên cho con dùng thuốc bổ não để học tốt hơn?

TS-BS Võ Hồng Minh Công, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định TPHCM, cho biết một học sinh hoàn toàn khỏe mạnh, không có bất kỳ bệnh lý thần kinh hay thiếu hụt dinh dưỡng, việc sử dụng thuốc bổ não là không cần thiết và thực sự tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn lợi ích. Hầu hết các sản phẩm gọi là "thuốc bổ não" trên thị trường chỉ là thực phẩm chức năng.

Điều đáng lo ngại nhất là não bộ của học sinh vẫn đang trong giai đoạn phát triển và hoàn thiện, đặc biệt là vỏ não trước trán, trung tâm chỉ huy tư duy phức tạp. Việc đưa vào cơ thể non trẻ những chất tác động lên thần kinh chưa được kiểm chứng đầy đủ có thể gây ra những hệ quả lâu dài mà khoa học chưa thể lường hết.

Có nên uống thuốc bổ não vào mùa thi? - Ảnh 1.

Học sinh cần từ 8 đến 10 giờ ngủ mỗi đêm, đừng coi đó là thời gian lãng phí vì đó chính là lúc não thực sự “học bài” mà không cần sách vở

"Không có viên thuốc thần kỳ nào thay thế được giấc ngủ sâu, chế độ dinh dưỡng cân bằng, vận động thể chất đều đặn và phương pháp học tập khoa học. Hãy để bộ não của học sinh phát triển tự nhiên và khỏe mạnh, đó chính là "thuốc bổ" an toàn và hiệu quả nhất"- BS Công khẳng định.

Theo BS Công, những cách cải thiện trí nhớ và khả năng tập trung hiệu quả nhất không đến từ thuốc mà từ những thói quen hàng ngày tưởng chừng giản dị nhưng có tác động sâu sắc đến cấu trúc và chức năng não bộ. Đứng đầu chính là giấc ngủ đủ và sâu, "thuốc bổ não" số một không gì thay thế được. Trong giấc ngủ, não bộ thực hiện quá trình củng cố trí nhớ, chuyển thông tin từ bộ nhớ ngắn hạn sang dài hạn, đồng thời loại bỏ các chất độc thần kinh tích lũy suốt cả ngày.

Học sinh cần từ 8 đến 10 giờ ngủ mỗi đêm, đừng coi đó là thời gian lãng phí, vì đó chính là lúc não thực sự "học bài" mà không cần sách vở.

Thứ hai là vận động thể chất đều đặn: Chỉ 30 phút đi bộ nhanh, chạy bộ hay bơi lội mỗi ngày làm tăng tiết BDNF (Brain-Derived Neurotrophic Factor: Yếu tố dinh dưỡng thần kinh từ não), một loại protein giúp phát triển tế bào thần kinh mới và tăng cường kết nối não bộ, một hiệu ứng mà không loại thuốc bổ não nào trên thị trường hiện có thể tái tạo.

Thứ ba là chế độ ăn giàu dưỡng chất: Não cần glucose ổn định từ các bữa ăn cân bằng, axit béo omega-3 từ cá hồi, cá thu hay hạt óc chó cùng vitamin nhóm B, magie và kẽm.

Một bữa sáng đủ đầy trước khi đến trường đơn giản nhưng hiệu quả nhất. Cuối cùng, hãy áp dụng các kỹ thuật học tập dựa trên bằng chứng khoa học: Học lặp lại cách quãng, tranh thủ ngủ ngay sau khi học một chủ đề khó để não kịp "lưu file". Không một viên thuốc thần kỳ nào sánh được với những phương pháp tự nhiên này, an toàn, bền vững và thực sự khiến con bạn thông minh hơn mỗi ngày.

Hãy nấu cho con bữa sáng đầy đủ

Các bậc phụ huynh xin đừng nhầm lẫn ép con uống thuốc bổ não không chỉ vô ích mà còn vô tình tạo thêm áp lực khiến trẻ căng thẳng hơn và học kém hiệu quả. Hãy trở thành "người bảo vệ giấc ngủ" cho con, thiết lập giờ ngủ cố định, tắt điện thoại và màn hình trước 9 giờ tối, giữ phòng ngủ yên tĩnh, thoáng mát. Một giấc ngủ ngon còn quý hơn thuốc. Bên cạnh đó, hãy nấu cho con bữa sáng đầy đủ, cho con ăn trái cây, hạt, sữa thay vì bánh kẹo và nước ngọt.

Có nên uống thuốc bổ não vào mùa thi? - Ảnh 1.

Phụ huynh hỗ trợ con trong mùa thi thay vì phụ thuộc vào thuốc bổ não

Khuyến khích con vận động ít nhất 30 phút mỗi ngày, chỉ cần đi bộ, đạp xe hay chạy nhảy cũng đã là "thuốc bổ não" tuyệt vời nhất. Đừng quên tạo không gian an toàn để con chia sẻ lo lắng. Áp lực tâm lý kéo dài làm tăng cortisol, chất làm suy giảm trí nhớ và sự tập trung.

Một đứa trẻ được yêu thương và lắng nghe sẽ học tốt hơn nhiều so với một đứa trẻ chỉ uống thuốc mà lòng đầy sợ hãi. Cuối cùng, nếu con bạn thực sự có vấn đề về trí nhớ hay tập trung, đừng tự ý mua thuốc. Hãy đưa con đi khám để bác sĩ chẩn đoán và tư vấn điều trị.


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Chế độ ăn uống có thể làm cho con người thông minh hơn. Thiếu chất dinh dưỡng sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của não bộ khiến nó hoạt động không tốt.

Phó giám đốc chế độ dinh dưỡng bậc phụ huynh áp lực tâm lý thực phẩm chức năng bổ não
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