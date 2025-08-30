Nhiều ngân hàng tặng tiền 100.000 đồng

Ngày 30-8, TPBank cho biết đang triển khai chương trình tặng thêm 100.000 đồng cho khách hàng khi liên kết tài khoản TPBank với tài khoản an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID. Như vậy, khách hàng của ngân hàng này sẽ nhận được tổng cộng 200.000 đồng, bao gồm 100.000 đồng nhà nước tặng cho toàn dân ăn Tết Độc lập và tiền tặng thêm của ngân hàng.

Trong khi đó, MSB cũng có chính sách tương tự khi tặng thêm 80.000 đồng khi khách mở mới tài khoản thanh toán và liên kết với tài khoản an sinh xã hội trên VNeID.

VietinBank thông tin với những khách hàng chưa có tài khoản tại ngân hàng này, chỉ cần tải ứng dụng VietinBank iPay Mobile để mở tài khoản thanh toán online ngay tại nhà qua hình thức eKYC và nhận ngay combo quà tặng trị giá 250.000 đồng.

ACB triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt nhân dịp Quốc khánh, khách hàng mở mới tài khoản và liên kết với định danh điện tử VNeID, trải nghiệm hệ sinh thái số ACB ONE sẽ nhận combo quà tặng gồm 100.000 đồng từ Chính phủ và đến 350.000 đồng từ ngân hàng.

Người dân có thể liên kết tài khoản ngân hàng, ví điện tử với tài khoản an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID để nhận tiền 100.000 đồng

Ví điện tử, công ty chứng khoán cũng "đua" tặng tiền 100.000 đồng

Ví điện tử Zalopay cũng hưởng ứng chương trình đầy ý nghĩa tặng tiền 100.000 cho toàn dân trong dịp lễ Quốc Khánh 2-9, khi công bố tặng thêm 100.000 đồng cho người dùng mở số dư sinh lời trên ứng dụng Zalopay.

Theo đó, người dùng Zalopay chỉ cần đăng nhập vô ứng dụng, kích hoạt số dư sinh lời theo hướng dẫn; kiểm tra số dư sinh lời và nhận 100.000 đồng vào tài khoản.

Công ty chứng khoán SSI cũng triển khai chương trình tặng 100.000 đồng cho nhà đầu tư dịp này. Cụ thể, chương trình áp dụng cho khách hàng mở tài khoản tại SSI, kích hoạt giao dịch lần đầu tối thiểu 100.000 đồng. Quà tặng sẽ là chứng chỉ quỹ trị giá 100.000 đồng vào tài khoản với tiềm năng sinh lời tới 30%/năm.

Trước đó, một loạt ngân hàng như HDBank, BIDV đã thông báo triển khai chương trình tặng thêm tiền cho khách hàng dịp 2-9.

Nhiều người cho biết đã gửi yêu cầu liên kết tài khoản thành công trên VNeID

Theo ghi nhận của phóng viên, đến sáng 30-8, nhiều người cho biết đã liên kết thành công tài khoản ngân hàng với tài khoản An sinh xã hội trên ứng dụng VNeID để chờ nhận quà 100.000 đồng ăn Tết Độc Lập.

Để nhận 100.000 đồng qua VNeID, người dân cần có tài khoản định danh điện tử cấp 2, có tài khoản ngân hàng và tích hợp vào tài khoản hưởng An sinh xã hội trên VNeID.

Trường hợp người già, trẻ nhỏ, người dân chưa nâng cấp tài khoản VNeID cấp độ 2, nếu không thuận tiện nhận quà dịp Quốc khánh qua ứng dụng VNeID, sẽ được nhận bằng hình thức trực tiếp (100.000 đồng/người). Việc chuyển quà được yêu cầu hoàn thành trước ngày 2-9.

Các bước để nhận quà tặng 100.000 đồng cho toàn dân dịp lễ 2-9 trên ứng dụng VNeID: - Bước 1: Truy cập ứng dụng VNeID và đăng nhập - Bước 2: Chọn mục "An sinh xã hội" → "Tài khoản hưởng an sinh xã hội" - Bước 3: Chọn ngân hàng/ví điện tử → nhập thông tin → bấm "Gửi thông tin" → chờ kết quả

Các bước hướng dẫn liên kết tài khoản ngân hàng với tài khoản an ninh xã hội trên VNeID, các bước này tương tự nhau đối với các ngân hàng



