Kinh tế

Ngân hàng tặng tiền, chỉ vàng SJC cho khách liên kết tài khoản an sinh xã hội trên VNeID

(NLĐO) – Một loạt ngân hàng và ví điện tử đã kết nối với Bộ Công an triển khai dịch vụ liên kết tài khoản nhận chi trả an sinh xã hội trên ứng dụng VNEID.

Cuối ngày 29-8, HDBank cho biết vừa triển khai chương trình ưu đãi, khách hàng sẽ được nhận ngay 150.000 đồng và cơ hội trúng 1 chỉ vàng SJC khi liên kết tài khoản trên ứng dụng VNeID.

Theo đó, HDBank hợp tác cùng Bộ Công an triển khai dịch vụ liên kết tài khoản nhận chi trả an sinh xã hội 100.000 đồng theo chính sách của Đảng và Nhà nước trên ứng dụng VNeID - "Liên kết tài khoản HDBank trên VNeID – Hưởng An sinh xã hội".

Đối tượng áp dụng là toàn bộ công dân có quốc tịch Việt Nam, đăng ký tại Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư và liên kết tài khoản HDBank với VNeID.

Cụ thể, khách hàng mới, khi mở tài khoản HDBank và liên kết thành công với tài khoản an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID sớm nhất sẽ được nhận ngay 50.000 đồng vào tài khoản HDBank (áp dụng cho 10.000 khách hàng sớm nhất).

Ngoài ra, những khách hàng thỏa điều kiện trên và có thứ tự mở mới rơi vào các mốc đặc biệt trên hệ thống HDBank (99, 299, 699, 999, 1.999, 2.999, 3.999, 4.999, 5.999, 6.999, 7.999, 8.999, 9.999, 19.999, 29.999, 39.999, 49.999 và 59.999) sẽ nhận thêm quà tặng trị giá 1 chỉ vàng SJC.

Đại diện BIDV cho biết ngoài 100.000 đồng, toàn bộ người dân nhận được theo chính sách chung trên ứng dụng VNeID, những công dân chưa có tài khoản ngân hàng sẽ nhận thêm bộ quà tặng tiền mặt, voucher đến 630.000 đồng từ ngân hàng này khi mở tài khoản BIDV trên ứng dụng SmartBanking để liên kết với tài khoản hưởng An sinh xã hội, đồng thời trải nghiệm hệ sinh thái số đa tiện ích và tham gia chương trình vòng quay may mắn với hàng ngàn voucher ưu đãi...

Ngày 29-8, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động , ngay sau thông tin tặng 100.000 đồng cho mỗi người dân ăn Tết Độc lập, nhiều người đã cài ứng dụng VNeID để liên kết với tài khoản thanh toán mở tại các ngân hàng.

Một loạt ngân hàng cho biết đã hợp tác cùng Bộ Công an triển khai dịch vụ liên kết tài khoản nhận chi trả an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID.

Theo các ngân hàng, toàn bộ công dân có quốc tịch Việt Nam, đăng ký tại Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư và liên kết tài khoản ngân hàng với VNeID đã có thể liên kết tài khoản để nhận chi trả an sinh xã hội.

Đơn cử như tại HDBank, nếu là khách hàng hiện hữu, người dùng sẽ đăng nhập vào ứng dụng VNeID và chọn mục "An sinh xã hội";; chọn "Tài khoản hưởng An sinh xã hội";; chọn Logo "HDBank" khi thực hiện liên kết lần đầu, hoặc vào "Lịch sử đăng ký" và chọn "Thay đổi tài khoản hưởng ASXH" khi cần cập nhật tài khoản liên kết; nhập số Tài khoản thanh toán HDBank… Khách hàng sẽ làm theo các hướng dẫn trên ứng dụng để hoàn tất.

Ngân hàng tặng tiền, chỉ vàng SJC cho khách liên kết tài khoản an sinh xã hội trên VNeID- Ảnh 2.

Các bước hướng dẫn chủ tài khoản ngân hàng liên kết với tài khoản an sinh xã hội trên VNeID

Ngân hàng tặng tiền, chỉ vàng SJC cho khách liên kết tài khoản an sinh xã hội trên VNeID- Ảnh 3.

Các bước này cũng được hướng dẫn tương tự với chủ tài khoản của nhiều ngân hàng thương mại khác như: BIDV, Vietcombank, VietinBank, LPBank, MB, Agribank, Nam A Bank, Co-opBank, TPBank, PvcomBank, Sacombank, Shinhan Bank, NCB…

Theo thống kê sơ bộ của Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS), đơn vị này đã phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Công an và các cơ quan liên quan triển khai tiện ích phục vụ an sinh xã hội; triển khai dịch vụ chi trả an sinh xã hội giai đoạn 1, liên kết số an sinh xã hội với tài khoản ngân hàng, tài khoản Mobile Money cho 17 ngân hàng, một số ví điện tử như VNPT Money và Viettel Money.

Với những khách hàng mới, để kết nối với tài khoản an sinh xã hội trên VNeID, các ngân hàng cho biết có thể tải ứng dụng (app) để mở tài khoản, sau đó thực hiện các bước như hướng dẫn để nhận chi trả an sinh xã hội.

Theo các ngân hàng, tài khoản liên kết phải là tài khoản VND, cùng chủ sở hữu, đang hoạt động và không bị hạn chế. Ứng dụng VNeID được phát triển bởi Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư, có thể tìm kiếm và tải về từ CH Play (đối với Android) hoặc App Store (đối với iOS), đều được dán nhãn là ứng dụng Chính phủ hoặc được phát triển bởi cơ quan Nhà nước. Khách hàng được khuyến nghị cần tìm hiểu kỹ thông tin các ứng dụng trước khi tải.


Ngân hàng đồng loạt hướng dẫn liên kết tài khoản và VNeID để nhận tiền dịp Quốc khánh

Ngân hàng đồng loạt hướng dẫn liên kết tài khoản và VNeID để nhận tiền dịp Quốc khánh

(NLĐO) – Các ngân hàng thương mại vừa đồng loạt hướng dẫn người dân thao tác liên kết ngay tài khoản hưởng an sinh xã hội để nhận tiền từ Chính phủ.

Cổ phiếu ngân hàng bị bán tháo, có nên bắt đáy lúc này?

(NLĐO) – Nhiều cổ phiếu ngân hàng bị bán tháo trong 2 phiên liên tiếp, đảo chiều sau chuỗi tăng nóng, sóng nhóm ngành này có còn khi VN-Index rời mốc đỉnh?

Cổ phiếu ngân hàng tăng giá gấp đôi, con gái phó chủ tịch HĐQT vẫn chi ngàn tỉ mua vào

(NLĐO) – Cổ phiếu VPBank đã tăng giá gấp đôi trong vòng 3 tháng và đang cao nhất lịch sử

